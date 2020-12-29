Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021

2020 Şubat ayınca karşımıza çıkarılan değerli konut vergisinin yürürlüğe gireceği tarih 2021 yılı olarak belirlenmekte. Yürürlüğe girecek olan değerli konu vergisi yasası ile 5 milyonun üzerinde emlak vergisine sahip olan mülk sahiplerine vergi ödemesi uygulanacaktır. 2020 yılının sonlarına geldiğimiz günlerde aynı zamanda lüks konut vergilerinin alınacağı yani değerli konut vergisi (DKV) alınacağı 2021 yılına da yaklaşmaktayız.

Değerli konut vergisi ödeme 2021

5 Milyon TL üzerinde konut vergisi ödemesi gereken vatandaşlar 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında 2 taksit imkanı ile bulundukları illerdeki vergi dairelerine değerli konut vergisi ödemelerini yapacaklardır. Değerli Konut Vergisinin yürürlüğe girmesi ile beraber artık Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde herhangi bir konut değerlendirme çalışması yapılmayacaktır ve aynı zamanda değerli konut vergisi değerlendirmesi taşınmazın bulunduğu ildeki belediyeler tarafından yapılacaktır.

Değerli konut vergisi hesaplama 2021

Eğer 2020 yılında bu nitelikte birden fazla mesken nitelikli taşınmaza (DİKKAT: Tek bir konuta sahipseniz söz konusu konutun değeri bu tutarın üzerinde olsa bile DKV ödenmez. 2020 yılı Emlak Vergisi Değeri bu tutarın üzerinde birden fazla konuta sahipseniz en düşük değerdeki hariç diğerlerine) tek başınıza, müştereken ya da iştirak halinde sahipseniz 2021 yılının Şubat ayının 20. Günü akşamına kadar bir beyanname ile konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ( DİKKAT: Belediye değil Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi dairesine) beyan edecek ve verginizi aşağıda yer verdiğim tarife ile hesaplayıp ilk taksiti Şubat ayının ikinci taksiti de Ağustos ayının sonuna kadar iki taksit halinde ödeyeceksiniz.

Değerli konut vergisi ödeme 2021

Emlak vergi değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,

7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6,

10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Yeniden planlanan vergi ödemesi ücretleri daha öncesinde daha yüksek düzeylerdeydi 2021 yılı içerisinde alınacak olan değerli konut vergisi ücretleri daha düşük düzeylerde.