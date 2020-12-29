İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...

Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021

2021 yılında yürürlüğe girecek olan değerli konut vergisi 5 milyon TL üzerinde vergi ödemesi gereken vatandaşlara uygulanacak. Gelişme sonrasında mülk sahipleri değerli konut vergisinin nasıl hesaplandığı konusunda araştırma yapmakta. Peki değerli konut vergisi nasıl hesaplanır?

29 Aralık 2020 Salı 13:02
Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
Takip Et:

2020 Şubat ayınca karşımıza çıkarılan değerli konut vergisinin yürürlüğe gireceği tarih 2021 yılı olarak belirlenmekte. Yürürlüğe girecek olan değerli konu vergisi yasası ile 5 milyonun üzerinde emlak vergisine sahip olan mülk sahiplerine vergi ödemesi uygulanacaktır. 2020 yılının sonlarına geldiğimiz günlerde aynı zamanda lüks konut vergilerinin alınacağı  yani değerli konut vergisi (DKV) alınacağı 2021 yılına da yaklaşmaktayız.

Değerli konut vergisi ödeme 2021

5 Milyon TL üzerinde konut vergisi ödemesi gereken vatandaşlar 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında 2 taksit imkanı ile bulundukları illerdeki vergi dairelerine değerli konut vergisi ödemelerini yapacaklardır. Değerli Konut Vergisinin yürürlüğe girmesi ile beraber artık Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde herhangi bir konut değerlendirme çalışması yapılmayacaktır ve aynı zamanda değerli konut vergisi değerlendirmesi taşınmazın bulunduğu ildeki belediyeler tarafından yapılacaktır.

Değerli konut vergisi hesaplama 2021

Eğer 2020 yılında bu nitelikte birden fazla mesken nitelikli taşınmaza (DİKKAT: Tek bir konuta sahipseniz söz konusu konutun değeri bu tutarın üzerinde olsa bile DKV ödenmez. 2020 yılı Emlak Vergisi Değeri bu tutarın üzerinde birden fazla konuta sahipseniz en düşük değerdeki hariç diğerlerine) tek başınıza, müştereken ya da iştirak halinde sahipseniz 2021 yılının Şubat ayının 20. Günü akşamına kadar bir beyanname ile konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ( DİKKAT: Belediye değil Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi dairesine) beyan edecek ve verginizi aşağıda yer verdiğim tarife ile hesaplayıp ilk taksiti Şubat ayının ikinci taksiti de Ağustos ayının sonuna kadar iki taksit halinde ödeyeceksiniz.

Değerli konut vergisi ödeme 2021

  • Emlak vergi değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,

  • 7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6,

 

  • 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

 

Yeniden planlanan vergi ödemesi ücretleri daha öncesinde daha yüksek düzeylerdeydi 2021 yılı içerisinde alınacak olan değerli konut vergisi ücretleri daha düşük düzeylerde.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Vergisi2021DKV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
Fox TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İlaç raporu süresi bitmeden yenilenir mi? 2020 İlaç raporu veren hastaneler
İsimden ücretsiz numara sorgulama ve bulma yöntemler 2021
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2020
Memurların salgın sürecinde izinli olabilmesi için aranan şartlar nelerdir?
Sevgiliye özel güzel sözler 2021
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
S-400’lerin Türkiye’ye Katkısı Olacak Mı? S-400'ün ne farkı var? Amerika Türkiye'ye ne gibi yaptırımlar uygulayabilir?
2020 ilk ramazan orucu hangi gün tutulacak? 2020 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Savaşçı Akkız kimdir? Gerçek adı nedir? Zerrin Sümer hakkında bilgiler
Tuz Gölü neden pembe gözüküyor? Rengi neden değişti? Gölün rengi değişti!
Altın ne kadar oldu? 29 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
En iyi 6 drone multikopter hangileridir?
TV'de 29 Aralık 2020 Salı hangi maç hangi kanalda?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Saat 01:10 nedir? Saat 01:10 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.