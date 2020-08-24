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Değerli konut vergisi hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Değerli konut vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Değerli konut vergisi hesaplaması nasıl yapılır? Değerli konut vergisi beyannamesi ne zaman verilir? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü yayınlanan Değerli konut vergisi hesaplaması nasıl yapılır? haberimize göz atabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37
Değerli konut vergisi hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Değerli konut vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
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Türkiye sınırlarında mesken konumundaki taşınmazlar için değerli konut vergisi alınmaktadır. Lüks konut vergileri olarak da adlandırılan bu vergide tutar lüks konutun değerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Konut değeri artış gösterdikçe ödemeniz gereken vergi oranı da artış göstermektedir. Konut değerinin belirlenmesi ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır?

Değerli konut vergileri hesaplanırken bina değeri Tapu Müdürlüğü tarafından belirlenmelidir. Akabinde konut değerine bağlı olarak;

5.000.000 TL ila 7.500.000 TL arası konutlarda ödemeniz gereken tutar taşınmazın binde 3’ü,

7.500.001 TL ila 10.000.000 TL arası konutlarda ödemeniz gereken tutar taşınmazın binde 6’sı,

10.000.001 TL ve üzeri konutlarda ödemeniz gereken tutar taşınmazın binde 10’u olmaktadır.

Konutlar için ödenecek vergi tutarının tespit edilirken başvurular bireysel olarak yapılmalıdır. Ev sahipleri tapu belgeleriyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Başvuru esnasında hane değerinin belirlenmesi talebi iletilir. Bireylerin taleplerini iletmesinde neden göstermeleri gerekmektedir. Vergi oranının doğru bir biçimde beyan edilebilmesi için konut değerinin bilinmek istendiğinin belirtilmesi gerekir.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra gerekli incelemelerin yapılması için ekspertiz gönderilir. Ekspertiz tarafından belirlenecek tutara 15 iş günü içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Değerli konut vergisi ne zaman ödenir?


Değerli konut vergileri isteğe bağlı olarak yılda bir kere ödenmektedir. Bu süreçte 1 defalık ödemeler taksit yaptırılabiliyor. En çok 2 taksitle ödemesi yapılacak vergideki ödeme tarihleri; Şubat ve Ağustos ayları olmaktadır.

Değerli konut vergisi nasıl ödenir?

Değerli konut vergileri isteğinize bağlı olmak üzere yılda 1 defa ödenmektedir. Buna göre 1 kerelik ödemeyi 2 taksit de yapsanız ödeyeceğiniz tutar aynıdır.

Ödemelerinizi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki vergi dairesine yapabilirsiniz. Ödemeleriniz nakit olarak alınacaktır. Şubat ve Ağustos aylarının 20. günü ödemelerin son günüdür. Verilecek beyannameyle yılda yalnızca 1 defa vergi ödemeniz gerekir.

Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?

Değerli konut vergi ödemelerinde muaflık hali, konut özelliği ile konut sahibi özellikleriyle belirlenir. Engelli kişilerin aldıkları konutlarda değerli konut vergisi büyük indirimlerle alınacaktır. Değerli konut vergisinde muafiyet olan konut özellikleri;

Genel ya da özel bütçeli idari merkezler, üniversite veya belediye kullanımına tahsis edilen binalardan,

Elçiliklere tahsis edilmiş olan konutlar ile yurtdışı elçilik işlemlerindeki meskenlerden,

Kişilerin bakmakla mükellef oldukları bireylerin olduğu meskenlerden,

18 yaşını doldurup geliri olmayanlar, çalışamadığını belgeleyenlerden,

Geliri olmayıp vergi almama sistemi yalnızca tek meskeni olanlar için geçerli olmaktadır. Birden çok meskeni olanların her konut için değerli konut vergisi ödemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 24.08.2020 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Değerli Konut Vergisi
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