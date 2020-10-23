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Değerli Konut Vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek! Lüks konut vergisi ne demek?

Gayrimenkul sektörüne “Değerli konut vergisi” adı altında getirilen bu yeni vergi, 7 Aralık 2019'da "Resmi Gazete" de yayımlandı ve Kasım 2019'da konferansta tartışılan torbalama yasasına eklendi. "Emlak Vergisi Kanunu" hükümleri. Kanun 2019 yılında yayınlandı ve 2021 yılına ertelenen bildirgenin 2020 yılından itibaren uygulanması planlanıyor.

23 Ekim 2020 Cuma 13:45
Değerli Konut Vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek! Lüks konut vergisi ne demek?
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 Konut vergisi Şubat ayında lüks konut gündemine alındı ​​ama çıkarılan yönetmelikler nedeniyle ertelendi, yeni yılda hayata girmeye başlayacak. Gayrimenkul değeri yüksek ve lüks olarak değerlendirilen konutlara “Değerli konut vergisi” uygulanmasının planlandığı ve bu düzenlemenin 2021 yılında yürürlüğe gireceği açıklandı.

Yeni düzenlenen emlak vergisinin, 5 milyon Türk lirası ve birden fazla ikamet yeri olanların yanı sıra yüksek değerli lüks mülklerde hisse sahibi olanlara uygulanacağı açıklandı. 10 milyon lirayı aşan konutlar için 10 milyon liraya 22.500 500 lira, 10 milyon lira ve üzerinde 1.000 lira vergi alınacak. Yönetmelik Şubat ayında görüşüldü ve yeniden müzakere edilen vergi başlangıç ​​tarihi bir yıl uzatıldı ve kapsamı da genişletildi.

Değerli Konut Vergisi Ne Kadar?

Gayrimenkul 5 milyon liradan fazla değere sahip ve 2020 emlak vergisi önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecek. Bu nedenle evin değeri ve ne kadar ödeneceği konusunda araştırmalar başladı. Gayrimenkul değeri 5 milyonu aşan mal sahipleri için bir evin değerinin nasıl belirleneceğini düşünürsek;

Evin Değeri Nasıl Belirlenir?

Vergi matrahını belirlerken, Tapu ve Genel Kadastro Bürosunun değerlemesi artık dikkate alınmayacak ve Tapu ve Genel Kadastro Bürosu ev değerleme çalışmaları yapmayacaktır. Konutun değeri, belediye tarafından belirlenen inşaat vergisi değeri üzerinden hesaplanacaktır.

Ev sahibi, konutun değeri belirlendikten sonra vergi dairesine 2021 Şubat ve Ağustos aylarında iki taksitte ödeyecek. Bu tutar, evin bulunduğu ilin vergi dairesine ödenecektir. Konut değerine oran hesaplanarak ödeme tutarı belirlenecektir.


Değerli konut vergisine ilişkin düzenlemelerin detayları;

  • Vergi tutarı, konut amaçlı gayrimenkuller için emlak (bina) vergi tutarı olacaktır.
  • Değeri 5.000.000 TL'den az olan gayrimenkuller ile 5.000.000 Türk Lirası'nın altında 5.000.000 Türk Lirası'nın üzerinde konut amaçlı gayrimenkuller için fazla kısım vergiden muaf tutulacak.
  • Değerine bakılmaksızın tek konut mülkünün sahibi olanlar vergiden muaftır.
  • Birden fazla konut mülkü bulunan konutlardan biri asgari değeri 5 milyon TL'den fazla olan konutlardan emlak (inşaat) vergisi muaf olacak. İlk beyanname ve vergi tahsilatı Şubat 2021'de gerçekleşecek.

İstisna ve muafiyetlerdeki değişikliklerle birlikte üç yeni önemli hukuki konu eklenmiştir.

5 Milyonluk İstisna:

DKV kapsamındaki konut değerinin 5 milyonu vergiden muaftır. 5 milyonu aşan kısım vergilendirilecek. Değerli konutun emlak (bina) vergi değerinin 2020 yılında 6 milyon olması durumunda Şubat 2021'de sunulan beyannamede beyan edilen değer 6 milyon, vergilendirilebilir matrah ise 1 milyon olacak. Bu üç bin vergi olacak.

Tek konut muafiyeti:

DKV’den muaf tutulan gayrimenkul değerine bakılmaksızın, Türkiye'de nitelikli konut amaçlı gayrimenkuldür. Ne iade ne de vergi ödeyecekler.

En Düşük Değerli Konut Muafiyeti:

Bu kapsamda Türkiye'de katma değer vergisi kapsamında birden fazla (yani 5 milyon lirayı aşan) konut sahibi olanlar, en düşük fiyatı beyan eden katma değer vergisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Değerli Konut Vergisi Ödemesi Ne kadar Yapılacak?

Emlak vergisi değeri 5 milyon liradan 7,5 milyon lire olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3,

Değişimden önce evin değeri 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasındaysa binde 3, 7 milyon 500 bin  ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 üzerinde vergi ödeyecektir. Ancak yeni düzenleme ile bu rakamlar azaldı.

Yeni düzenleme ile;

  • 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon TL’si için 7.500 TL,
  • 1 milyon TL'nin binde 6'sı olmak üzere toplam 13 bin 500 TL konut vergisi ödenecek.

Kimler Vergiden Muaf Olacak?

Gelirine bakılmaksızın ülkemizdeki barınma koşullarını sağlayan evleri ve tek ev sahibi olanlar muafiyet kapsamına alınır. Kişi birden fazla ev sahibi ise en düşük fiyat istisnasını koruyarak başka konut ilan edeceklerdir.

  • Yurt dışındaki yabancı ülkelere ait, konsolosluk mülkü olarak sınıflandırılan büyükelçilik ve ikametgahlar ve bunların ilaveleri ve Türkiye'deki uluslararası kuruluşların merkezi, uluslararası kuruluşların Türkiye'de temsilcilikleri mesken niteliğinde sayılmaz,
  • Genel ve özel bütçe yönetimi ajansları, belediyeler, üniversiteler ve toplu konut idareleri başkanlarının sahip olduğu veya kullandıkları konut gayrimenkulleri,
  • Ana faaliyeti konut inşaatı olan ve henüz ilk satış, devir ve devri gerçekleştirmemiş bir şirkette kayıtlı yeni konut gayrimenkulleri (inşaat projeleri sırasında arsa karşılığında müteahhitlere bırakılan konutlar dahil) değerli konut vergileri ödemeyecektir.

Lüks Konutta Hissesi Olanlar da Vergi Ödeyecek

Lüks evlerde hisseye sahip olanlara değerli konut vergileri verilecek. Öneğin; 2020 yılında emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan konutların% 50'sine yani 3 milyon lira size aitse, 3 milyon konutunuz varsa vergi ödemenize gerek yok. Çünkü değeri 5 milyondan az. İlgili vergi, doğrudan konutun emlak vergisi değerine göre hesaplandığından, toplam tutara göre hesaplandığından, sahip olduğunuz hissenin vergi oranı üzerinden vergilendirileceksiniz. Hissedarlık oranınız% 10 olsa bile vergi ödemeniz gerekeceği açıklandı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Değerli Konut VergisiVergi
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