Dar gelirli vatandaşlarımıza ev yapımı ve onarımı desteği 40 bin TL oldu

İhtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımızı sevindiren bir haber daha geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlarımıza 20 bin TL ve 40 bin TL nakit para yardımında bulunacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dar gelirli vatandaşlarımıza 20 bin TL ve 40 bin TL nakit para yardımı yapılacağını açıkladı. Vatandaşlarımız dar gelirlilere 20 bin TL ve 40 bin TL nakit para yardımının nasıl alınacağını merak ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’Yardımlar koronavirüs döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de sürecektir. Betonarme ev yapımı için asgari desteğimiz 25 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı. Ev onarımı için 15 bin TL destek veriyorduk. Bu destek de 20 bin TL oldu. Prefabrik ev yapımındaki yardımlar ise 20 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı’’ dedi.

Betonarme Ev Yapımı Desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada en fazla destek tutarı 40 bin TL ile betonarme ev yapımına verilecek. Başvuru yapacak kişinin evi bakımsız ise ve ev gelirinin 701,32 TL’yi geçmiyorsa ev yapımı yardımından faydalanabilecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dar gelirli vatandaşlarımıza müjdeli haberi vererek yüzlerini güldürdü. Bakan Selçuk, ‘’Yardımlar koronavirüs döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de sürecektir. Betonarme ev yapımı için asgari desteğimiz 25 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı. Ev onarımı için 15 bin TL destek veriyorduk. Bu destek de 20 bin TL oldu. Prefabrik ev yapımındaki yardımlar ise 20 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı. Devletimiz pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de vatandaşımızın yanında olacak’’ açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca herhangi bir afet sonrasında vatandaşa 3 bin TL eşya yardımını 5 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi. Bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden yapılmaktadır. Bu yardımlara başvuruda bulunabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlüklerine gidilmesi gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan ev yapımı ve onarımı desteğinden yararlanabilmek için dal gelirli bir vatandaş olmanız gerekmektedir. Bu desteklere başvurabilmeniz için bulunduğunuz il ya da ilçe kaymakamlık binalarındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binalarına giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlüklerine de gidebilirsiniz.

Bu yardımların yanında dar gelirli vatandaşlarımıza aynı zamandada yapılmaktadır. Kira destekleri ilden ile farklılık göstermekle birlikte en düşük kira yardımı miktarı 595 TL’dir. Kira yardımları Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerimize yapılıyor. Bu illerde yaşayan kişilere 1 defalığına 1.190 TL kira desteği verilirken, ayni hak sahiplerine de 2.975 TL kira desteği verilmektedir.

Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edine, Kırıkkale, Şınak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde illerinde yaşayan vatandaşlarımıza ise 1 defa da 350 TL kira desteği verilmektedir. Ev sahiplerine de 3.375 TL destek veriliyor.

Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerinde yaşayan vatandaşlarımıza 1 defalık olarak 510 TL kira desteği verilirken ev sahibi olanlara da 3.775 TL destek verilmektedir.

Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerinde yaşayan kişilere 1 defaya mahsus olmak şartıyla 660 TL verilmektedir. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza da 4.150 TL ödeme yapılmaktadır.

Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerinde yaşayan vatandaşlarımıza bir defalık 810 TL ödenmektedir. Ev sahiplerine de 4.525 TL verilmektedir.

Üç büyük ilimiz olan Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yaşayan vatandaşlarımıza verilen bir defalık kira yardımı 860 TL idi. Ancak bu yardımlar yükseltildi ve 960 TL oldu. Bu illerimizde yaşayan kiracı vatandaşlarımıza bir defaya mahsus olmak üzere 920 TL kira desteği verilecektir. Ev sahibi olan kişilere de toplamda 4.800 TL destekte bulunulmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kira yardımı uygulaması sayesinde milyonlarca vatandaşımız derin bir nefes almaktadır. Dar gelirli vatandaşlarımız bu yardımlar sayesinde rahatlamaktadır. Durumunuz iyi değilse, dar gelirliyseniz, kiranızı ödemekte zorlanıyorsanız bu desteklere başvurarak devlet tarafından verilen bu ücretlerden yararlanabilirsiniz. Devletimiz her zaman hiçbir vatandaşımızı ayırmadan herkesin yanında yer almayı kendisine görev bilmektedir.