Dar gelirli ailelere kira yardımı yapılacak

Devlet dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımlara bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle artırılan yardımlara kira yardımı da eklendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan kira yardımını almak için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Kira yardımları hanede kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin 3/1’inden fazla olmaması ve başvuru yapacak kişinin bakanlık tarafından verilen başka bir yardımı almıyor olması gerekmektedir.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve tüm il ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılmaktadır.

Söz konusu kira yardımını almaya uygun görülen kişilere aylık 960 TL kira yardımı yapılmaktadır. Bakanlık tarafından verilen kira yardımları başka kurumlar tarafından da verilebiliyor. Bu kurumların başında özel denek ve vakıflar gelmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılacak olan kira yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden online olarak da yapılıyor. E-Devlet sistemine girdikten sonra arama bölümüne kira yardımı başvuru yazıp gereken yerleri doldurarak başvuru yapılmaktadır.