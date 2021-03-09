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Damızlık alımında devlet destek şartları neler?

Damızlık alımında devlet destek şartları neler? Devlet ne kadar destek veriyor? Soruların yanıtı haberimizin içeriğinde...

09 Mart 2021 Salı 10:24
Damızlık alımında devlet destek şartları neler?
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2021 yılı merak edilen konulardan bir taneside devletin damızlık alımında ne kadar destek verdiği ve damızlık desteğini almak için hangi şartlar gerekli.. Hayvancılıkla ilgilenenleri özellikle merak kaynağı olan konuyla açıklığa kavuşturalım. 

Devletten damızlık desteğini alabilmek için ilk şart; 18 yaşından büyük olmalı, damızlık ve düve yetiştirmek için uygun şartları taşıyan bir ahırı olmalıdır. TÜRKVET'e (Hayvan Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 20 adet beslemek üzere ahırı müsait olmalıdır. Bu şekilde işlemlere başlayabilirler. Damızlık destek için devletin destek vereceği illlerde ikamet etmesi gerekmektedir. Belgeler tamamlaranarak Tarım Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılır. 

Devletin damızlık için destek verdiği illler;

Ağrı, Mardin, Batman, Karaman, Erzurum, Hakkari, Elazığ, Iğdır, Kars, Van, Şınak, Siirt, Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Trabzon, Ordu, Rize, Tokat, Samsun, Gümüşhane, Artvin, Bayburt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Ardahan, Tunceli, Bingöl bu destek sadece Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projesi kapsamlarında sunulmasıdır.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
DamızlıkDevlet Destekli YatırımDüve
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