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CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !

Kredi kartı kullanan herkes CVV kodunu biliyordur. Tabii bu kod hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar CVV kodu hakkında araştırma yapmakta. Bu haberimizde CVV kodu ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz!

07 Ocak 2021 Perşembe 11:01
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
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Bütün kredi kartlarında bulunan CVV kodu genel olarak online yapılan alışverişlerde kullanıcıdan istenmektedir. İşte CVV kodu ile ilgili bütün detaylar!

CVV kodu nedir?

CVV, Card Verifıcation Value kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu kod, bütün banka ve kredi kartlarının ön veya da arka taraflarında yer alan bir güvenlik kodu. Online olarak yapılan alışverişler bu kod kullanılmadan tamamlanamıyor. Bu kod alışveriş sırasında güvenliğin sağlanması amacı ile kullanıcıdan istenmektedir. Kişiler kart bilgilerine erişim sağlasalar dahi CVV kod bilgileri girilmeden online olarak alışveriş yapılamaz.

Banka kartı güvenlik kodu

 Banka kartlarının ön veya da arka tarafında bulunan 3 ya da 4 haneli rakamlardan oluşan koda denir. Bir diğer adıyla CVV kodu oluyor. Yani, CVV kodunun Türkçe karşılığı güvenlik kodudur.

CVV kodu silinmesi durumunda yeni kod alınması

 Kart üzerinde bulunan bu kodlar, kartın eskimesi nedeni ile veya da başka sebeplerden silinebiliyor. Böyle durumlarda, söz konusu kart online alışveriş amacı ile kullanılacak ise elde bulunan kartın iptal edilerek yenilenmesi gerekiyor. Müşteri hizmetleri veya da çağrı merkezlerinden silinen CVV kodunun öğrenilmesi mümkün değildir.

CVV kodunu nasıl öğrenebilirim?

 Aşağıdaki görselde söz konusu kodun bulunduğu önek gösterilmiştir. Bütün kartlarda genel olarak kartın arka kısmında bulunan alanda CVV kodu yazar. CVV kod silinmiş ise yeni bir kart alınması gerekmektedir.

 

CVV kodu nerede yazıyor?

 Kredi kartlarının genelinde güvenlik kodu kartın arka kısmında yazıyor. Nadiren de olsa bazı kartlarda ön kısımda da yazabilmekte. Aşağıda ki önekte CVV kodunun bulunduğu kısımlar öneklendirilmiştir.

Ziraat Bankası CVV kodu

Ziraat Bankası’na ait bütün kredi ve banka kartlarına ait CVV kodları kartların arka kısmında bulunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası CVV kodu

 Yapı ve Kredi Bankası’na ait bütün kredi ve banka kartlarına ait CVV kodları kartların arka kısmında bulunmaktadır.

Halkbank CVV kodu

 Halk Bankası’na ait bütün kredi ve banka kartlarına ait CVV kodları kartların arka kısmında bulunmaktadır.

İş Bankası CVV kodu

Türkiye İş Bankası’na ait bütün kredi ve banka kartlarına ait CVV kodları kartların arka 



Son Güncelleme: 07.01.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
CVVKod
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