Crypto Prophecies (TCP) coin nedir? TCP Token açıklaması

The Crypto Prophecies (TCP), NFT karakterleri ile etkileyici şeyler içeren merkezi olmayan dağıtılmış bir fiyat tahmini veya fiyat savaş oyunudur. Oyuncuların birbirleriyle ya da kişisel düellolar yapabildiği ve fiyat mumları üzerinde savaştığı bahis tabanlı bir NFT oyunudur.

Crypto Prophecies fiyatı ne kadar?

The Crypto Prophecies güncel fiyatı $0,440694 USD, 24 saatlik işlem hacmi $6.317.194 USD. Anlık CoinMarket Cap sıralaması ise #2624, piyasa değeri henüz yok. Dolaşımdaki arz verisi mavcut değil ve maksimum seviyede 250.000.000 TCP coin.

TCP;

Tüm oyun modlarında bahis oynamak,

Karakter ve öğe satın almak,

Krallık ücretinin ödenmesi,

Ödüller için günlük ödül havuzu,

Liderlik ödülleri,

Sınırlı zaman etkinliklerine erişim,

The Crypto Prophecies kurucuları kimler?

Platform yönetimi ve oylama.

The Crypto Prophecies Paul Lindsell, Philipe Comini ve Sergey Sudakov tarafından geliştirildi.

The Crypto Prophecies nereden alınır?

TCP şu anda Gate.io borsasında satılmaktadır.

TCP almak için referanslar:

https://www.gate.io/ref/4040784

Websitesi: thecryptoprophecies.com

Kategorisi: Koleksiyon ve NFT , Oyun, Eğlence

Kurucuları: Paul Lindsell, Philipe Comini, Sergey Sudakov

TCP Coin Başlangıç Fiyatı: 0,05 Dolar

İlk Satış Tarihi: 26.04.2021

Blockchağı Ağı: Ethereum ve Polygon