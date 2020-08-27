Covid-19 sürecinde Engelli Vatandaşlara yapılan ve yapılması planlanan yardımlar!

Koronavirüs sürecinde sosyal devlet anlayışına uygun olarak yardımlarına ve desteklerine devam eden Türkiye’de gün geçtikçe desteler ve yardımların sayısı artmaktadır. Engellilere yardım kampanyaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken yardımların içerikleri de merak edilmeye devam ediyor.

Engellilere yardım yapan denekler hangileridir?

Endes

Teday,

Tesyev,

Bedensel engelliler dayanışma deneği,

Engelli aileleri ile dayanışma deneği ilk planda dikkat çeken deneklerdir.

Engellilere yapılan yardımlar nelerdir?

Engellilere yapılan yardımlar pek çok konuda farklılıklar göstermektedir. Engellilere yapılan yardımların genel amacı toplumda bulunan engelli vatandaşların gerek ekonomik gerekse sosyal anlamdan desteklenmesi olarak belirtilmektedir. Engelli vatandaşların desteklerden faydalanabilmesi için yapması gerekenler arasında ilki engelli kayıt formu üzerinden engel durumlarını bildirerek yardımlardan faydalanmak için talepte bulunmalarıdır.

Engelli vatandaşlara yardım etmek isteyen kişiler ise oluşturulan bu kayıt formlarını kurumlardan öğrenerek kişiye yardımlarda bulunabilirler.

Engellilere yardım etmek isteyen vatandaşlar ne yapabilir?

Engellilere yardım etmek isteyen vatandaşlar için oluşturulan banka hesapları sayesinde ihtiyaç sahibi engellilere yardımlar yapılabilmektedir. Gönüllü olarak gerçekleştirilen yardımlarda hayırseverler isimsiz olarak banka hesabına talep ettikleri miktarlarda para yatırılar ve bu paralar ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılır.

Endes bağışı için,

Finansbank Ümraniye Sanayii Şubesi

Hesap: Engellilere Destek ve Yardım Deneği ENDES

Şube Kodu: 1907

Hesap No: 4559 0682

IBAN: TR55 0011 1000 0000 0045 590 682

Engellilere verilen sosyal ve ekonomik yardımlar nelerdir?

2020 yılında pandemi nedeni ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar katlanarak artmaktadır. Evde bakım ücreti, engelli bakım ücreti gibi pek çok yardıma zam yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmıştır.

Engellere yapılan yardımlar 2020 yılında hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Engelli vatandaşlara yapılan yardımlara bakıldığında genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinden yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda kaymakamlıklar, valilikler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da bu yardımları üstlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır.

Engelli sosyal yardımları nasıl alınır?

Muhtaç aylığının bağlanması,

Evde bakım maaşının verilmesi ve

Engelli aylığının bağlanması yardımları yapılmaktadır.

Evde bakım maaşları %50 üzerinde engeli bulunan vatandaşlara verilen desteklerden en bilinenidir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan vatandaşlar için bakımı üstelenen kişilere verilen maaşlardır.

Muhtaçlık yardımı ise 27 Ağustos 2008 yılında resmi gazete ile birlikte yürürlüğe giren bir yardım çeşididir. Muhtaç aylık maaşları ise memurlara verilen maaşların katsayı çarpımları ile hesaplanmaktadır. Muhtaç aylıkları %40 engelli vatandaşlara, annesi veya babası olmayan çocuklara verilmektedir. Muhtaçlık aylığı için belirlenen şartlar ise,

Mahkeme kararı ile kanunla bakım altına alınmamış olması

Sosyal güvencesinin bulunmaması

Gelir getirecek menkul ve gayri menkule sahip olmamaları gerekmektedir

Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmaması şartlarının sağlanıyor olması gerekir.

Engelli aylığının bağlanabilmesi için SYDV’ler üzerinden ilk olarak başvuru yapılması gerekmektedir. %40 üzerinde engeli olan vatandaşlara verilen yardımlardır. Engelli aylığının bağlanabilmesi için bir diğer şart ise herhangi bir sosyal güvencenin bulunmuyor olması gerektiğidir. Ayrıca verilen maaşlarda engel durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Mevzuata göre %40 ile %69 engeli olan vatandaşlar %70 ve üzeri engelli vatandaşlardan daha az maaş almaktadır. 2020 yılında verilen engelli aylıkları ise,

% 40-69 engeli bulunanların maaşı 536 TL’ den 567.97 TL’ye yükseltildi.

% 70 ve üzeri engeli olanların maaşı ise 804 TL’ den 851,95 TL’ ye yükseltildi.

Engellilere yeni haklar 2020

Engellilere pandemi sürecin sonrasında yeni haklar verilmektedir. Banka hizmetleri, engelli plakalı araçlarda KDV muafiyeti gibi yeni haklar resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek.

Engellilere vergi indirimleri

Araçlarda ve özel tüketimlerde KDV muafiyeti

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olan vergi indirimlerinden engelli vatandaşların yararlanması için halen çalışmalar devam etektedir. Öte yandan vergi vermek zorunda olan tüm vatandaşlara işsizlik durumunda vergi indirimi ve vergi muafiyeti konuları hakkında da çalışmalar halen sürdürülmektedir. Bu sayede ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlardan alınan vergilerde indirime gidilerek verilen yardımlarda ki kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Vatandaşların kullanmakta olduğu ve özel tüketime giren ürünlerde KDV indirimine gidilmesi de son zamanlarda gündemde olan konulardan bir tanesidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışmaların devam ettiği açıklanırken araçlardan alınan vergilerin de indirime gidilmesi veya muafiyet durumlarının olabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Motorlu taşıt vergisinde muafiyet

Yılda 2 defa alınan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında da indirime gidilmesi veya direkt muaf tutulması konuları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışılan konulardan bir tanesidir. 1600 cc motorun altında olan tüm araçlar için engelli vatandaşlara MTV vergi muafiyeti için çalışmalar devam etmektedir.

İthal edilen araç ve özel tüketim gereçler için gümrük vergi indirimi

Engelli vatandaşların Türkiye’de bulamadığı ürünleri yurt dışından talep etmesi durumunda alınacak gümrük vergilerinde indirim veya muafiyet durumları için çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli vatandaşların gümrük vergisinden muaf olacağı durumlar ise,

Engel türüne göre üretilen araç ve gereçler

Bisiklet

Motosiklet

Hareket ettirici durumu bulunan motorlu ve motorsuz koltuklar

Motor hacmi 1600 CC olan otomobiller

3. dereceye kadar engelli yakını olan vatandaşlarımızın kullanabileceği 2500 CC kadar olan arazi taşıtları ve otomobiller

Engellilere konutlar için alınan emlak vergisi indirimi

Yüz ölçümü 200 metrekare olan ve 200 metrekareyi geçmeyen yerler için ödenecek vergilerde indirim ve muafiyet konusu da gündemdedir. Sadece tek bir konut için uygulanacak olan vergi indirimi veya muafiyetinde yazlık ve kışlık evleri olan engelliler yararlanamayacaktır.

Engelli çocuklara eğitim için verilen haklar nelerdir?

Özel eğitim gerektiren engelli çocukların eğitim masrafları ve 18 yaşına kadar devletten ücretsiz olarak eğitim masraflarının karşılanabilmesi için gerekli çalışmalar hazırlanmıştır. Resmi gazetede yayınlanması sonrasında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Özel şirketler tarafından sağlanan engelli hakları ve indirimleri

Özel firmalar tarafından engelli vatandaşlara sağlanması planlanan haklar ve indirimlerin listesi şu şekildedir,

Şehirler arası otobüs şirketlerinin sağlamış olduğu engelli indirimi

Telekomünikasyon şirketlerinin yapmış olduğu indirimler

THY ulaşımları Türk Hava Yollarının yapmış oldukları indirimler

Türk Telekom tarafından yapılan engelli indirimleri

İntenet tarifelerinde yapılan indirimler

PTT alanında yer alan İntenet, telefon ve posta gibi indirim hakları da bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan haklar ve indirimler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar indirimleri

Engelli kimlik kartı hakkı

Müzelere girişte indirim hakkı

Milli parklar ve tabiatı koruma parklarına girişte indirim hakkı

Devlet tiyatro girişlerinde indirim hakları

Engelli istihdamı

Engelli istihdamı konusunda son yıllarda engelli vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen e-KPSS sınavı bulunmaktadır. Bu sınav sayesinde engelli vatandaşların memur olarak ekonomik alanda özgürlükleri amaçlanmaktadır.

İŞKUR’dan iş kurmak isteyen engellilere 65.000 TL hibe desteği

Memur olmak istemeyen ancak kendi işini kurmak isteyen engellilere İŞKUR’a yapacakları başvuru neticesinde 65.000 TL iş kurma hibe desteği verilmektedir.

KOSGEB’in engelli vatandaş yaptığı destekler

Girişimci olmak isteyen engelli vatandaşlara yapılan desteklerden belki de en fazla tercih edileni KOSGEB destekleridir. Engelli olmayan vatandaşları destekleme oranları %60 sınırı bulunurken %90 engeli olan vatandaşlara yapılan desteklerin tamamı hibe desteğidir. Engelli vatandaşlara sağlanan KOSGEB destekleri,