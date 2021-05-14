Cougar (COUGAR) coin nedir? COUGAR Token açıklaması

Cougar coin ne?

Doge ve Shib coin bilindiği üzere birçok yatırımcıya büyük rakamlar kazandırmıştır. Doge ve Shib coinine yatırım yapamayanlar ise şimdilerde yeni bir yatırım yolu aramakta, kaçırdıkları trenin yerini doldurmaya çalışmaktadır. Buda bize Cougar coinin bu boşluğu doldurup dolduramayacağı sorusunu sordurmaktadır. Henüz piyasaya 10 gün önce giriş yapan Cougar coin, beraberinde getirdiği ses ile kripto paralar arasında kendinden bahsettirmeyi başarmıştır. Lakin insanlar Cougar coin ile ilgili yeterli bilgiye henüz sahip olamamıştır. Bunun en büyük nedeni Cougar coinin henüz çok yeni olmasından kaynaklanmaktadır. Lakin coin, yatırımları 2x ile 10x katlamasıyla çoktan yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. Twitter gündeminden düşmeyen coin ile ilgili yapılan yorumlar ise coinin 1000x’e kadar kar yaptıracağı yönündedir. Her ne kadar hakkında detaylı bilgi bilinmese de Türkiye’de birçok yatırımcı çoktan Cougar coine yatırım yapmış, şimdilerde ise kendilerini beklemeye almıştır.

Cougar coin alma işlemi nereden, nasıl yapılır?

Cougar coin, yaklaşık 10 gün önce piyasadaki yerini almıştır. Trust Wallet sistemi yardımı ile Pancake swap yönetimindeki coin, BNB karşılığında satın alınabiliyor. Para birimi henüz yeni olduğundan dolayı tam olarak nasıl alınacağı maalesef hâlâ bilinememekte. Lakin coin; topluluk tokeni olarak geçmektedir. Bu nedenden dolayı ilerleyen zaman diliminde birçok kripto para borsası içinde yerini alacaktır. Biz şimdi Couger coin ile alakalı olarak yapılan yorumlara bakalım. Bu yorum kripto paralarla ilgili yaptığı yorumlarla tanınan Selcoin tarafından yapılmıştır. Bu daha çok bir uyarı niteliğindedir… Yorum şöyle;

“Tt olmuş bu coin. 1000x yapacak diyorlarmış, Ne olduğu belli değil. Kripto para piyasasının cılkı çıkmaya başladı. Twitterda tt listesinde zirvede. İki dakika baktım; çöp. Coini çıkaran ekip bile yok meydanda. Websitesi berbat. Kripto dışından bazı sosyal medya fenomenlerinin paylaştığını gördüm, dikkat etsinler!”