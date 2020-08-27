Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?

Devletten Çocuk Sahiplerine Müjde!

Devlet binlerce aileye çocukları için bakıcı ve kreş desteği vermektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu desteği sağlamaktadır. Çalışan annelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için bu destek verilmektedir. Yeni başlayan bu proje şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan ailelere verilmektedir. Projenin Türkiye’nin dört bir yanında uygulanması bekleniyor. Bu yardımdan yararlanmak için e- devlet sistemi üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor.

Kreş ve Bakıcı Yardımını Kimler Alabiliyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli illerde yaşayan çocuklu ailelere verilen bakıcı ve kreş yardımının kimlere verildiği merak ediliyor. Bakım merkezleri ve kreşler için verilen bu destek 0 ile 66 ay arasındaki çocuklar için verilmektedir. Bu destekten yararlanabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir dilekçe verilmelidir. Verilen dilekçeler incelenir ve değerlendirmeye alınır. Raporda uygun görülen çocuklar için destek verilir.

Kreş ve Bakım Yardımı Şartları

Başvuru süreci onaylandıktan sonra her ay destek parası yatırılmaktadır. Verilen bu destek parası için belirlenen şartlar şunlardır:

-Anne veya babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-18 yaşından büyük olması,

-Anne ya da babanın SSK ya bağlı bir işte çalışıyor olması,

-Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Elazığ veya Malatya’da yaşıyor olması,

-Çocuklarının bakım evine ya da kreşe düzenli gidiyor olması.

Ailelere Verilen Bakım Yardımı Nedir?

Ailelere devlet tarafından verilen bakım yardımı bakıcılar için verilmektedir. Ailenin uyması gereken şartlar bulunmaktadır. Anne ya da babanın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Çocuk 0 ile 2 yaş aralığında olmalıdır. Bakıcının en az ilkokul mezunu olması ve aile ile bağının bulunmaması gerekmektedir. Aileden sigortalı çalışanın olması gerekmektedir. 1200 TL destek parası verilmektedir.