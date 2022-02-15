Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...

Mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Sigorta Genel kurumu işçiliği ile yapılan süt yardımı sigortalı babaların çalışmayan eşlerine ödeniyor. Yine SGK ya bağlı çalışan anneler de bu ödenekten yararlanabiliyor. Yani belirtmek istenilen SGK'ya bağlı bir anne ya da babadan biri çalışıyorsa süt parası emzirme ödeneği yine verilmektedir.

2021 yılı içerisinde süt parası miktarı 232 TL olarak belirlenmiştir. Bu para sadece 1 aylık olarak veriliyor. Bu yardıma başvurunuz halinde hak kazandığını belirten bildirge doğrultusu ile 5 yıl içerisinde bu ödemeyi bankadan almak mümkün hale geldi.

Mama ve bez yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Mama ve bez bez başvurusu yapabilmeniz için aile ve çalışma sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olduğu bazı kurumlardan işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz gerekmektedir. Bu kurumları şu başlıklar altında toplayabiliriz. Aile Ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığa Bağlı Vakıfla, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, Kaymakamlık veya Muhtarlık tarafından başvurularınızı yapabilirsiniz.

E-devlet bez ve mama yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Ne yazık ki e-devlet böyle bir başvuru için açık değil. Sadece bu hizmetler yukarıdaki belirtilen kurumlar içerisinde yapılıyor. Fakat başvuru sonuçlarınızı yine e-devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

Süt yardımı kimlere verilir şartlar nelerdir?

Süt yardımı için şartlar anne ve baba iki ayrı kategoride yer alır.

Bir baba adayının süt parası alması için:

Annelere ise belirtilen şartlar şu;

Eşinin doğum yapmış olmasıyla beraber babanın da SSK’ya bağlı bir iş yerinde çalışıyor olması lazımdır. Bu şartlar içerisinde doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması gerekmektedir. SGK primi bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olmasının dahilinde eşinin de çalışmıyor olması şartı sunulmaktadır.

Süt yardımından yararlanmak isteyen ailelerin emzirme ödeneği alabilme süresi tam 5 yıl olarak hesaba katılıyor. Bir bebeğin doğumundan itibaren bu süreç başlamış oluyor. Alınacak olan bu para SGK sistemi üzerinden tanımlı bir hesabınız var ise oraya yatırılıyor. Eğer bu hesap bulunmuyorsa PTT üzerinden adınıza yatırılmış oluyor. Yine PTT üzerinden T.C. kimlik numaranız ile herhangi bir şubeden paranızı tahsil edebilirsiniz.

Bunun dışında bir anne süt parası alabilmesi için kesin sağlıklı bir doğum yapmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra SGK ya bağlı çalışıyor olması ya da hiç çalışmamış olmalıdır. Doğumdan önceki bir yıl içinde 120 gün sigorta primi olması bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olması gerekmektedir. Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun arz etmemektedir. Bu sadece anneye özel bir nitelikler taşıyan özelliktir.

Mama ve bez yardımı kimlere yapılır?

Yeni doğum yapan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere devlet tarafından verilen desteklerden biri olarak bilinmektedir süt parası haricinde devlet çocuklu olan ailelere bez ve mama yardımında da bulunmaktadır. Duyurulan bu yardımları maddi durumu iyi olmayan ailelere gelirlerinin hesap edilmesi durumunda başvurunun kabul edilmesi haliyle veriliyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa ihtiyaç kosgebkredisi.com sahibi aileye 2 yıl boyunca mama ve bez yardımı yapılmaktadır. Bu yardımın miktarı 150 TL olarak bilinmektedir. Kişi başı geliri 700,31 tutarında kalan ailelere bez ve mama yardımı bu miktarda yapılıyor. Sosyal ödenek olarak vatandaşta ihtiyacı olan aileleri aktarılan bu miktar PTT aracılığıyla sunulmaktadır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları;

Maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl boyunca ödenecek bu tutar doğumun canlı olarak gerçekleştirilmesi sonucunda verilmesi talep edilmektedir. Yardıma yanındaki anne ve babanın ikisine Türk vatandaşı olması ve mavi kart sahibi olmaları anne ve babanın olması gerekiyor. Annem doğum sırasında vefat etmiş ise bakanlık tarafından verilecek kararlar doğrultusunda yardım babaya da verilmesi sağlanabilmektedir. Kişi başına düşen 700 1.30 TL altında gelir olması şartı yine burada da aranmaktadır. Bunun dışında aileye herhangi bir farklı kaynaklardan da gelir gelmemesi lazımdır.

Mama ve bez yardımları çocuk miktarına göre değişim gösterebilmektedir. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üç ve daha fazla çocukta 600 TL olarak yardım temin edilmektedir.