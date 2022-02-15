İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...

Geçen yıl devletin çocuklu ailelere birçok destek yardımı bulunmaktaydı. Bu yıl bu destek yardımları yine maddi durumu kötü yani ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılmaya devam ediliyor. Yapılan sosyal yardımlar içinde çocuk bezi, maması, süt yardım da dahil ediliyor. Pandemi nedeniyle birçok sektörde işsiz kalan vatandaş özellikle çocuklu ailelere devlet mama bez süt yardımı yapacak. Peki mama, bez süt, yardımı başvuruları nereden yapılıyor? Destek için ödenecek tutar ne kadar? sizler için haberimizin detaylarında bu soruların cevaplarını verdik.

15 Şubat 2022 Salı 21:01
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Takip Et:

Mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Sigorta Genel kurumu işçiliği ile yapılan süt yardımı sigortalı babaların çalışmayan eşlerine ödeniyor. Yine SGK ya bağlı çalışan anneler de bu ödenekten yararlanabiliyor. Yani belirtmek istenilen SGK'ya bağlı bir anne ya da babadan biri çalışıyorsa süt parası emzirme ödeneği yine verilmektedir.

2021 yılı içerisinde süt parası miktarı 232 TL olarak belirlenmiştir. Bu para sadece 1 aylık olarak veriliyor. Bu yardıma başvurunuz halinde hak kazandığını belirten bildirge doğrultusu ile 5 yıl içerisinde bu ödemeyi bankadan almak mümkün hale geldi.

Mama ve bez yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Mama ve bez bez başvurusu yapabilmeniz için aile ve çalışma sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olduğu bazı kurumlardan işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz gerekmektedir. Bu kurumları şu başlıklar altında toplayabiliriz. Aile Ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığa Bağlı Vakıfla,  Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, Kaymakamlık veya  Muhtarlık tarafından başvurularınızı yapabilirsiniz.

E-devlet bez ve mama yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Ne yazık ki e-devlet böyle bir başvuru için açık değil. Sadece bu hizmetler yukarıdaki belirtilen kurumlar içerisinde yapılıyor. Fakat başvuru sonuçlarınızı yine e-devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

Süt yardımı kimlere verilir şartlar nelerdir?

Süt yardımı için şartlar anne ve baba iki ayrı kategoride yer alır.

Bir baba adayının süt parası alması için:

Eşinin doğum yapmış olmasıyla beraber babanın da SSK’ya bağlı bir iş yerinde çalışıyor olması lazımdır.  Bu şartlar içerisinde doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması gerekmektedir. SGK primi bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olmasının dahilinde eşinin de çalışmıyor olması şartı sunulmaktadır.

 Annelere ise belirtilen şartlar şu;

Süt yardımından yararlanmak isteyen ailelerin emzirme ödeneği alabilme süresi tam 5 yıl olarak hesaba katılıyor. Bir bebeğin doğumundan itibaren bu süreç başlamış oluyor. Alınacak olan bu para SGK sistemi üzerinden tanımlı bir hesabınız var ise oraya yatırılıyor. Eğer bu hesap bulunmuyorsa PTT üzerinden adınıza yatırılmış oluyor. Yine PTT üzerinden T.C. kimlik numaranız ile herhangi bir şubeden paranızı tahsil edebilirsiniz.

Bunun dışında bir anne süt parası alabilmesi için kesin sağlıklı bir doğum yapmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra  SGK ya bağlı çalışıyor olması ya da hiç çalışmamış olmalıdır. Doğumdan önceki bir yıl içinde 120 gün sigorta primi olması bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olması gerekmektedir. Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun arz etmemektedir. Bu sadece anneye özel bir nitelikler taşıyan özelliktir.

Mama ve bez yardımı kimlere yapılır?

Yeni doğum yapan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere devlet tarafından verilen desteklerden biri olarak bilinmektedir süt parası haricinde devlet çocuklu olan ailelere bez ve mama yardımında da bulunmaktadır.  Duyurulan bu yardımları maddi durumu iyi olmayan ailelere gelirlerinin hesap edilmesi durumunda başvurunun kabul edilmesi haliyle veriliyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa ihtiyaç kosgebkredisi.com sahibi aileye 2 yıl boyunca mama ve bez yardımı yapılmaktadır. Bu yardımın miktarı 150 TL olarak bilinmektedir. Kişi başı geliri 700,31 tutarında kalan ailelere bez ve mama yardımı bu miktarda yapılıyor. Sosyal ödenek olarak vatandaşta ihtiyacı olan aileleri aktarılan bu miktar PTT aracılığıyla sunulmaktadır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları;

Maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl boyunca ödenecek bu tutar doğumun canlı olarak gerçekleştirilmesi sonucunda verilmesi talep edilmektedir.  Yardıma yanındaki anne ve babanın ikisine Türk vatandaşı olması ve mavi kart sahibi olmaları anne ve babanın olması gerekiyor. Annem doğum sırasında vefat etmiş ise bakanlık tarafından verilecek kararlar doğrultusunda yardım babaya da verilmesi sağlanabilmektedir. Kişi başına düşen 700 1.30 TL altında gelir olması şartı yine burada da aranmaktadır. Bunun dışında aileye herhangi bir farklı kaynaklardan da gelir gelmemesi lazımdır.

Mama ve bez yardımları çocuk miktarına göre değişim gösterebilmektedir. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üç ve daha fazla çocukta 600 TL olarak yardım temin edilmektedir.



Son Güncelleme: 15.02.2022 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MamaBezYardımDestekKosgebçoçukyardımıçoçukparası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?

Popüler Haberler

Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!
Sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Bağkur Sigortalılık Belgesi almak için ne yapılması gerekir, nereden alınır?
Lizge Cömert kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 15 Şubat 2022 Salı Bitcoin ne kadar oldu?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Milletvekili maaşları ne kadardır?
16 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
İlginç Bazı Olaylar dizisi Exxen'de Dizinin konusu ve oyuncuları
E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi alma işlemleri
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Netflix Beş Kat İntikam dizisi konusu nedir? Netflix, Meksika'ya yeniden giriş yaptı
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson kim? Tayanç Ayaydın kimdir?
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!
Bir Zamanlar Kıbrıs Hemşire Sandy kimdir? Sümeyra Koç kimdir?
Fitreyi para olarak ödemek caiz midir? Fitre para ile verilir mi? Diyanetten açıklama
Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.