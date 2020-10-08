İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Çocuk parası ne kadar? 2020 Çoçuk parası için nereye başvurulur?

Çocuk parası ne kadar? Çoçuk parası için nereye başvurulur? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuk parası ne kadar? Çoçuk parası için nereye başvurulur? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 08.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:08
Çocuk parası ne kadar? 2020 Çoçuk parası için nereye başvurulur?
Takip Et:

Devlet tarafından genç nüfusun yükselmesini desteklemek ve ailelere doğum esnasında maddi olarak yardım yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan çocuk parası yardımı ülkemizde de bulunmaktadır. Yardım kapsamında doğum yapan aileye önce doğum parası verilir ve çocuk belirli bir yaşa gelene kadar ödeme devam eder. Ancak doğum parası ve çocuk parası alabilmek için devlet tarafından belirli kriterler oluşturulmuştur.

Doğum parası nedir?

2015 yılında bu yana ülkemizde çocuk başına doğum parası verilmektedir. Her çocuk için bir kez doğum parası alınmakla birlikte, belirli şartlar altında yardım yapılmaktadır. Doğum parası için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Ayrıca doğum yardımı 15 Mayısıs 2015 yılından sonraki doğumlar için geçerlidir. Tüm bu şartları karşılayan kişiler, gelir ve görev ayrımı yapılmaksızın doğum parasından faydalanabilmektedir.

Doğum parası nasıl alınır?

Doğum parası almak isteyen kişiler yukarıda belirtilen iki şartı karşılamaları halinde Aile ve Toplumsal Politikalar Müdürlüğü doğum yardımı müracaat dilekçesini doldurmalısınız. Form doldurulduktan sonra Aile ve Toplumsal Politikalar İl Müdürlükleri ve Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne, eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına teslim edilmelidir.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde onay ya da ret cevabı gelmektedir. Başvurunuz onaylandığı takdirde az bir sürede para hesabınıza yatırılmaktadır. Ayrıca doğum parası alabilmek için gerekli olan bir diğer şart ise doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 gün kısa vadeli sigorta prim ödemesi yatırılmalıdır.

Çocuk parası nedir?


Devletin vermiş olduğu doğum parasının dışında bir de çocuk parası verilmektedir. Doğum parası bir kez ödenirken, çocuk parası çocuk belirli bir yaşa gelinceye dek ödenmektedir. Çocuk parası alabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanır;

- Ebeveynlerin sigortası olmamalıdır

- Ebeveynlerin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmamalıdır

- Dul, yetim veya emeklilik maaşı almamalıdır

- Hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

2020 çocuk parası ne kadar?

Ailelere verilen çocuk parası her yıl asgari ücret gibi belirli bir oranda arttırılmaktadır. Bu yıl için net bir rakam belirtilmemiş olsa da; ilköğretime giden erkek çocukları için aylık 35 TL, kız çocukları için 55 TL; ortaöğretime giden erkek çocukları için aylık 45 TL, kızlar için ise aylık 55 TL ödeme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.10.2020 10:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çocuk ParasıDoğum Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?

Popüler Haberler

Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2020 Cuma - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Otomobil firmalarının sunduğu güncel kampanyalar!
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
Çocuk parası ne kadar? 2020 Çoçuk parası için nereye başvurulur?
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman olacak? Formula 1 Türkiye yarış takvimi
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2020 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Zoom Uygulaması yasaklanacak mı, bilgileri mi çalıyor? Zoom uygulaması güvenilir midir?
Steam indirim tarihleri ne zamandır? Steam indirimleri hangi tarihlerde olur? Steam indirim rehberi
Kardeş Payı dizisi yeniden başlayacak mı? Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in dizisi için sosyal medya harekatı!
Ziraat Bankası genç çiftçi akademisi nedir? Kimler nasıl başvurabilir? Ziraat Bankası genç çiftçi başvuru şartları
iOS 13.3.1 güncellemesi ile neler değişecek?
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2020 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Kaç günlük rapor parası alınır? 2020 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.