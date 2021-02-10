İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2021 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?

Gündemde halen yer almaya devam eden Çoçuk parası nasıl başvurulur? Çoçuk parası nasıl hesaplanır? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 10 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:05
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2021 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
Takip Et:

Devlet tarafından genç nüfusun yükselmesini desteklemek ve ailelere doğum esnasında maddi olarak yardım yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan çocuk parası yardımı ülkemizde de bulunmaktadır. Yardım kapsamında doğum yapan aileye önce doğum parası verilir ve çocuk belirli bir yaşa gelene kadar ödeme devam eder. Ancak doğum parası ve çocuk parası alabilmek için devlet tarafından belirli kriterler oluşturulmuştur.

Doğum parası nedir?

2015 yılında bu yana ülkemizde çocuk başına doğum parası verilmektedir. Her çocuk için bir kez doğum parası alınmakla birlikte, belirli şartlar altında yardım yapılmaktadır. Doğum parası için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Ayrıca doğum yardımı 15 Mayısıs 2015 yılından sonraki doğumlar için geçerlidir. Tüm bu şartları karşılayan kişiler, gelir ve görev ayrımı yapılmaksızın doğum parasından faydalanabilmektedir.

Doğum parası nasıl alınır?

Doğum parası almak isteyen kişiler yukarıda belirtilen iki şartı karşılamaları halinde Aile ve Toplumsal Politikalar Müdürlüğü doğum yardımı müracaat dilekçesini doldurmalısınız. Form doldurulduktan sonra Aile ve Toplumsal Politikalar İl Müdürlükleri ve Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne, eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına teslim edilmelidir.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde onay ya da ret cevabı gelmektedir. Başvurunuz onaylandığı takdirde az bir sürede para hesabınıza yatırılmaktadır. Ayrıca doğum parası alabilmek için gerekli olan bir diğer şart ise doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 gün kısa vadeli sigorta prim ödemesi yatırılmalıdır.

Çocuk parası nedir?

Devletin vermiş olduğu doğum parasının dışında bir de çocuk parası verilmektedir. Doğum parası bir kez ödenirken, çocuk parası çocuk belirli bir yaşa gelinceye dek ödenmektedir. Çocuk parası alabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanır;

- Ebeveynlerin sigortası olmamalıdır

- Ebeveynlerin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmamalıdır

- Dul, yetim veya emeklilik maaşı almamalıdır

- Hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

2020 çocuk parası ne kadar?

Ailelere verilen çocuk parası her yıl asgari ücret gibi belirli bir oranda arttırılmaktadır. Bu yıl için net bir rakam belirtilmemiş olsa da; ilköğretime giden erkek çocukları için aylık 35 TL, kız çocukları için 55 TL; ortaöğretime giden erkek çocukları için aylık 45 TL, kızlar için ise aylık 55 TL ödeme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 17:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çocuk ParasıDoğum Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2021 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
BİM'de satılacak HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Şok Market'de satılacak Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı?
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri ve kullanıcı yorumları!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Kanal D Sibel Can ile Hakan Altun'un müzik programı ne zaman başlıyor? |
Berat Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Berat gecesi yapılacak dua ve ibadetler
Yemin Oya kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gündüzlü hakkında bilgiler
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı? Hafta sonu kısıtlamaları neler?
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl ve ne zaman yapılmalıdır?
KOSGEB 3 ay kredi borcu erteleme
Bugün tv'de kimin maçı var? 10 Şubat 2021 Çarşamba maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri
Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları
BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı
Çukur ne zaman final yapacak? Bu sezon Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.