İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? 2020 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 13 Pazar tarihindeki haberimizden Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 23:26
Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? 2020 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Takip Et:

Devlet tarafından genç nüfusun yükselmesini desteklemek ve ailelere doğum esnasında maddi olarak yardım yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan çocuk parası yardımı ülkemizde de bulunmaktadır. Yardım kapsamında doğum yapan aileye önce doğum parası verilir ve çocuk belirli bir yaşa gelene kadar ödeme devam eder. Ancak doğum parası ve çocuk parası alabilmek için devlet tarafından belirli kriterler oluşturulmuştur.

Doğum parası nedir?

2015 yılında bu yana ülkemizde çocuk başına doğum parası verilmektedir. Her çocuk için bir kez doğum parası alınmakla birlikte, belirli şartlar altında yardım yapılmaktadır. Doğum parası için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Ayrıca doğum yardımı 15 Mayıs 2015 yılından sonraki doğumlar için geçerlidir. Tüm bu şartları karşılayan kişiler, gelir ve görev ayrımı yapılmaksızın doğum parasından faydalanabilmektedir.

Doğum parası nasıl alınır?

Doğum parası almak isteyen kişiler yukarıda belirtilen iki şartı karşılamaları halinde Aile ve Toplumsal Politikalar Müdürlüğü doğum yardımı müracaat dilekçesini doldurmalısınız. Form doldurulduktan sonra Aile ve Toplumsal Politikalar İl Müdürlükleri ve Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne, eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına teslim edilmelidir.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde onay ya da ret cevabı gelmektedir. Başvurunuz onaylandığı takdirde az bir sürede para hesabınıza yatırılmaktadır. Ayrıca doğum parası alabilmek için gerekli olan bir diğer şart ise doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 gün kısa vadeli sigorta prim ödemesi yatırılmalıdır.

Çocuk parası nedir?


Devletin vermiş olduğu doğum parasının dışında bir de çocuk parası verilmektedir. Doğum parası bir kez ödenirken, çocuk parası çocuk belirli bir yaşa gelinceye dek ödenmektedir. Çocuk parası alabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanır;

- Ebeveynlerin sigortası olmamalıdır

- Ebeveynlerin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmamalıdır

- Dul, yetim veya emeklilik maaşı almamalıdır

- Hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

2020 çocuk parası ne kadar?

Ailelere verilen çocuk parası her yıl asgari ücret gibi belirli bir oranda arttırılmaktadır. Bu yıl için net bir rakam belirtilmemiş olsa da; ilköğretime giden erkek çocukları için aylık 35 TL, kız çocukları için 55 TL; ortaöğretime giden erkek çocukları için aylık 45 TL, kızlar için ise aylık 55 TL ödeme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 13.09.2020 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çocuk ParasıDoğum Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!

Popüler Haberler

Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? 2020 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihlerde olacak? Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2020
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ne? Hazal Eylül Çelik oynadığı diziler
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur? 2020 Kyk borçları silinecek mi?
Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimir? Kaç yaşındadır? İlker Ayrık hakkında bilgiler
Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Üye Nasıl Olunur? Fb üyelik şartları nelerdir?
Kanalların yayın akışları 21 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Mucize doktor yeni bölüm var mı, yok mu? Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? 2 Nisan 29.bölüm neden yayınlanmadı?
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2020 engelli maaşı nasıl alınır?
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Sağlık Bakanı Koca 13 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 13 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2020
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen nereli, yaşı kaç?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.