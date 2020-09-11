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Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

11 Eylül 2020 Cuma 03:40
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
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Çobanlara iş imkanı sağlamak isteyen devlet, hayvancılık işi ile uğraşan kişilerin çoban çalıştırması halinde onlara affetme ödemesi yapmaktadır. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ödemelerden yararlanacak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Çoban istihdam desteğinin koşulları

Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır. Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.
  • Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekir.
  • Destek alacak işletme TGK’ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.
  • Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir. Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.
  • Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.

Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar

  • Fiili olarak çobanlık yapmayan sadece TGK’ya primini yatıran kişiler
  • SGK primini tam yatırmayan kişiler
  • Farklı bir işletmede çalışan ve çobanlık yapmayan kişiler
  • Muhtarlar
  • Emekliler
  • 18 yaş altında bulunanlar destekten yararlanamamaktadır.

Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Gerekli şartları yerine getiren kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Kişilere verilen destekler yıllık olarak verilir. Bu destekten yararlanacak kişilerin bulundukları illere başvurarak detaylı bilgi almaları mümkündür. Kişilere yapılan destek ödemesi 5.000 TL’dir. 2020 yılında da verilecek destek hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmamıştır.

Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır?

Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir.  Gerekli belgeler şu şekildedir:

  • İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi
  • Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi
  • Çobana ait sertifika
  • Çobana ait iş sözleşmesi öneği
  • Sürünün bulunduğu bölgede muhtardan alınacak muvafakatname
  • İşletme sahibi ya da eşinden alınan taahhütname
  • Çobana ait hizmet döküm belgesi


Yukarıda belirtilen belgeleri ilgili merkezlere teslim eden kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra uygun olunması halinde o kişilere destek verilmektedir. Verilen belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmamaktadır.

Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır?

Çobanlar için Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlere katılan kişiler eğitim sonunda sertifika almaktadır. Bu sertifika çoban desteğinden yararlanmak isteyenler için geçerlidir. 104 saat süren kursta:

  • Emekli olmayan kişilere,
  • Okuma yazmayı bilen kişilere,
  • Sigortasız olanlara,
  • Çobanlık yapmaya aday kişilere dersler verilmektedir.

Bu eğitimlerde kişilere verilen dersler şu şekildedir:

  • Beslenme hastalıkları
  • Barınak bilgileri
  • Küçükbaş hayvan bilgileri
  • Keçi ve koyun hayvan bakımları
  • Sürü güvenliği
  • Merada hayvan bakımı
  • Küçükbaş hayvanları düzene sokma

2020 çoban desteklemeleri ödeniyor

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerinin çoğunun dağıtılmaya başlandığını duyurmuştu. Çıban parası ödemelerine de başlandığını açıklayan Bakan Pakdemirli, ödemelerin tek seferde yapıldığını ve 7.023 işletmede bulunan çobana ödeme gerçekleştirildiğini aktardı.

Başvuru tarihlerinde başvurularını oluşturan kişilere senelik olarak verilen destek ödemeleri evrakların teslim edilmesinin ardından kontrol edildikten sonra kişilere verilmektedir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 03:40
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