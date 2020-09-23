İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? çoban desteği ne kadar? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 23.09.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:01
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
Takip Et:

Çobanlara iş imkanı sağlamak isteyen devlet, hayvancılık işi ile uğraşan kişilerin çoban çalıştırması halinde onlara affetme ödemesi yapmaktadır. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ödemelerden yararlanacak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Çoban istihdam desteğinin koşulları

Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır. Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.
  • Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekir.
  • Destek alacak işletme TGK’ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.
  • Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir. Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.
  • Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.

Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar

  • Fiili olarak çobanlık yapmayan sadece TGK’ya primini yatıran kişiler
  • SGK primini tam yatırmayan kişiler
  • Farklı bir işletmede çalışan ve çobanlık yapmayan kişiler
  • Muhtarlar
  • Emekliler
  • 18 yaş altında bulunanlar destekten yararlanamamaktadır.

Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Gerekli şartları yerine getiren kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Kişilere verilen destekler yıllık olarak verilir. Bu destekten yararlanacak kişilerin bulundukları illere başvurarak detaylı bilgi almaları mümkündür. Kişilere yapılan destek ödemesi 5.000 TL’dir. 2020 yılında da verilecek destek hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmamıştır.

Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır?

Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir.  Gerekli belgeler şu şekildedir:

  • İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi
  • Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi
  • Çobana ait sertifika
  • Çobana ait iş sözleşmesi öneği
  • Sürünün bulunduğu bölgede muhtardan alınacak muvafakatname
  • İşletme sahibi ya da eşinden alınan taahhütname
  • Çobana ait hizmet döküm belgesi


Yukarıda belirtilen belgeleri ilgili merkezlere teslim eden kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra uygun olunması halinde o kişilere destek verilmektedir. Verilen belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmamaktadır.

Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır?

Çobanlar için Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlere katılan kişiler eğitim sonunda sertifika almaktadır. Bu sertifika çoban desteğinden yararlanmak isteyenler için geçerlidir. 104 saat süren kursta:

  • Emekli olmayan kişilere,
  • Okuma yazmayı bilen kişilere,
  • Sigortasız olanlara,
  • Çobanlık yapmaya aday kişilere dersler verilmektedir.

Bu eğitimlerde kişilere verilen dersler şu şekildedir:

  • Beslenme hastalıkları
  • Barınak bilgileri
  • Küçükbaş hayvan bilgileri
  • Keçi ve koyun hayvan bakımları
  • Sürü güvenliği
  • Merada hayvan bakımı
  • Küçükbaş hayvanları düzene sokma

2020 çoban desteklemeleri ödeniyor

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerinin çoğunun dağıtılmaya başlandığını duyurmuştu. Çıban parası ödemelerine de başlandığını açıklayan Bakan Pakdemirli, ödemelerin tek seferde yapıldığını ve 7.023 işletmede bulunan çobana ödeme gerçekleştirildiğini aktardı.

Başvuru tarihlerinde başvurularını oluşturan kişilere senelik olarak verilen destek ödemeleri evrakların teslim edilmesinin ardından kontrol edildikten sonra kişilere verilmektedir.



Son Güncelleme: 23.09.2020 09:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çoban Istihdam Desteği şartlarıçoban Istihdam Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 23 Eylül 2020 Çarşamba
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Maria ile Mustafa Gonca karakterini kim canlandırıyor? Tuğba Tutuğ biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Babil Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Nur Fettahoğlu rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
2020 zabıta ve itfaiye eri alım şartları nelerdir? 2020 zabıta ve itfaiye eri alımı şehirlere dağılımı ve başvuru için gerekli belgeler
Milli piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı büyük ikramiye bilet fiyatları
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.