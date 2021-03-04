İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?

Çoban destekleri ne zaman ödenecek? çoban desteği ne zaman verilecek? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 08:06
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Takip Et:

Çobanlara iş imkanı sağlamak isteyen devlet, hayvancılık işi ile uğraşan kişilerin çoban çalıştırması halinde onlara affetme ödemesi yapmaktadır. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ödemelerden yararlanacak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Çoban istihdam desteğinin koşulları

Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır. Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.
  • Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekir.
  • Destek alacak işletme TGK’ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.
  • Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir. Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.
  • Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.

Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar

  • Fiili olarak çobanlık yapmayan sadece TGK’ya primini yatıran kişiler
  • SGK primini tam yatırmayan kişiler
  • Farklı bir işletmede çalışan ve çobanlık yapmayan kişiler
  • Muhtarlar
  • Emekliler
  • 18 yaş altında bulunanlar destekten yararlanamamaktadır.

Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Gerekli şartları yerine getiren kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Kişilere verilen destekler yıllık olarak verilir. Bu destekten yararlanacak kişilerin bulundukları illere başvurarak detaylı bilgi almaları mümkündür. Kişilere yapılan destek ödemesi 5.000 TL’dir. 2020 yılında da verilecek destek hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmamıştır.

Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır?

Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir.  Gerekli belgeler şu şekildedir:

  • İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi
  • Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi
  • Çobana ait sertifika
  • Çobana ait iş sözleşmesi öneği
  • Sürünün bulunduğu bölgede muhtardan alınacak muvafakatname
  • İşletme sahibi ya da eşinden alınan taahhütname
  • Çobana ait hizmet döküm belgesi

Yukarıda belirtilen belgeleri ilgili merkezlere teslim eden kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra uygun olunması halinde o kişilere destek verilmektedir. Verilen belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmamaktadır.

Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır?

Çobanlar için Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlere katılan kişiler eğitim sonunda sertifika almaktadır. Bu sertifika çoban desteğinden yararlanmak isteyenler için geçerlidir. 104 saat süren kursta:

  • Emekli olmayan kişilere,
  • Okuma yazmayı bilen kişilere,
  • Sigortasız olanlara,
  • Çobanlık yapmaya aday kişilere dersler verilmektedir.

Bu eğitimlerde kişilere verilen dersler şu şekildedir:

  • Beslenme hastalıkları
  • Barınak bilgileri
  • Küçükbaş hayvan bilgileri
  • Keçi ve koyun hayvan bakımları
  • Sürü güvenliği
  • Merada hayvan bakımı
  • Küçükbaş hayvanları düzene sokma

2020 çoban desteklemeleri ödeniyor

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerinin çoğunun dağıtılmaya başlandığını duyurmuştu. Çıban parası ödemelerine de başlandığını açıklayan Bakan Pakdemirli, ödemelerin tek seferde yapıldığını ve 7.023 işletmede bulunan çobana ödeme gerçekleştirildiğini aktardı.

Başvuru tarihlerinde başvurularını oluşturan kişilere senelik olarak verilen destek ödemeleri evrakların teslim edilmesinin ardından kontrol edildikten sonra kişilere verilmektedir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 08:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çoban Istihdam Desteği şartlarıçoban Istihdam Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?
Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi

Popüler Haberler

Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 4 Mart 2021 Perşembe
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
SPAS nedir, nasıl alınır? Kimler almalıdır? SGK provizyon sorgulama belgesi
S Sport Formula 1 Türkiye Grand Prinx sırlama turları canlı izle
Ücretsiz maskeler için SMS mesajları ne zaman gelecek?
Mesut Özil Fenerbahçe’ye ne zaman gelecek? Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı!
Babil Dizisi Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.