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Ciro kaybı desteğinin süreci uzatıldı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş son başvuru tarihini açıkladı

Geri ödemesiz olarak verilen 40 bin TL ciro desteği süresi uzatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ciro Kaybı Destek başvurularının son gün tarihini ve başvuru detaylarını açıkladı.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:55
Ciro kaybı desteğinin süreci uzatıldı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş son başvuru tarihini açıkladı
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Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma kararının ardından devlet maddi sorunları en az inmesi kapsamında yeni destek paketlerini açıkladı. Bunlardan biri de ciro kaybı desteği oldu. Pandemi başında verilen bu destek tam kapanma süresinde yeniden başlatıldı.

Ciro desteği başvurusu son gün ne zaman?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tam kapanma kararının ardından yiyecek, içecek ve hizmet sektöründeki işletmelere verilen ciro kaybı destek başvurularının uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muş, ciro kaybı destek başvurularının 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar uzatıldığını vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.

Ciro kaybı desteği tek seferlik olarak ödenen 2 bin ila 40 bin lira arasında ciroları olan belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere verilen destektir.

Söz konusu destekten 27 Ocak 2021 tarihiyle birlikte 2019 yılı cirosu 3 milyon lira ve altında olup ciro oranının 2020 yılında %50 miktarda azaldığı görülen işletmelere verileceği de açıklandı. Bu destekler belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerine, belirlenen kriterlere uygun olunması halinde geri ödeme alınmaksızın verilmektedir.

İşletme sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yaptıktan sonra 10 günlük bir değerlendirme süreci başlıyor. Değerlendirme sürecinin ardından başvuru yapan kişiye sonuç bildiriliyor. Başvuruları onaylanan iş yeri sahiplerine destek ödemeleri direk olarak belirtilen banka hesaplarına yatırılmaktadır.


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Ciro KaybıDestekBaşvuru
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