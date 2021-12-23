İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?

Ülkemizde son dönemde uygulamaya geçirilen çipli kimlik kartlarıyla vatandaşlar artık PTT ATM'lerinden para çekebiliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen birçok kişi çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir araştırıyor. İşte ayrıntılar.

23 Aralık 2021 Perşembe 22:26
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
Takip Et:

Türkiye’de 2017 yılından itibaren eski nüfus cüzdanlarının yerini yeni çipli kimlik kartları aldı. Günümüzün teknolojiyle bu kimlik kartı ile birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Öyle ki altyapı desteği ile birlikte kısa çalışma ödeneği, doğum yardımı ve sosyal yardım gibi ödemeler çipli kimlik kartlarına yatırılıyor. Vatandaşlar ek bir karta gerek kalmadan yeni kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden paralarını çekebiliyor. Ayrıca yeni kimlik kartlarıyla temassız para çekimi yapılması da pandemi döneminde bulaşma riskini en aza indiriyor.

Çipli kimlik kartıyla PTT ATM’lerinden nasıl para çekilir?

Son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından kullanılmaya başlanan çipli kimlik kartlarına gelişen teknoloji ile birlikte yeni güncellemeler ekleniyor. Vatandaşlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımları ve İŞKUR ödemeleri gibi tahsilatlarını yeni kimlik kartlarıyla PTT AVM’lerinden çekebiliyor. Kimlik kartlarına yatırılan parayı çekmek isteyen vatandaşlar, kimlik işle verilen şifreyi kullanarak ödemelerini alabilecekler. Şifresini bilmeyen kişiler ise yeni şifrelerini PTT şubelerine başvurarak alabilirler.

Uygulamadan herkes yararlanabilecek

Türkiye’de uygulanan çipli kimlik kartı ile para çekme hizmetinden PTT’de hesabı olan ya da olmayan herkes yararlanabilecek ancak eski nüfus cüzdanına sahip olan kişiler ise bu hizmeti kullanamayacak.


Son Güncelleme: 23.12.2021 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çiplik Kimlik KartıPtt Atm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?
KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?
KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?
KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Ahır için hibe desteği veren kurumlar hangileri? Devlet, çiftçiye ahır yapmaları için hibe desteği veriyor
Ahır için hibe desteği veren kurumlar hangileri? Devlet, çiftçiye ahır yapmaları için hibe desteği veriyor

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
SGK'dan diş tedavisinde müjdeli haber! Dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor!
Akbank kredi kartları internet alışverişine nasıl açılır?
Doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım ücreti nasıl alınır?
İşçi çıkarma prosedürü nedir?
Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir?
IMDb puanına göre en iyi 10 Netflix dizisi
Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor
TRT 1'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Netflix’in Sex, Love Goop dizisinin konusu
TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor
Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli
PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Aralık 2021 Perşembe
Babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk
Bağ-Kur'dan emekli olmanın şartları nelerdir?
Clickbait dizisinin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.