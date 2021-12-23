Türkiye’de 2017 yılından itibaren eski nüfus cüzdanlarının yerini yeni çipli kimlik kartları aldı. Günümüzün teknolojiyle bu kimlik kartı ile birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Öyle ki altyapı desteği ile birlikte kısa çalışma ödeneği, doğum yardımı ve sosyal yardım gibi ödemeler çipli kimlik kartlarına yatırılıyor. Vatandaşlar ek bir karta gerek kalmadan yeni kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden paralarını çekebiliyor. Ayrıca yeni kimlik kartlarıyla temassız para çekimi yapılması da pandemi döneminde bulaşma riskini en aza indiriyor.
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM’lerinden nasıl para çekilir?
Uygulamadan herkes yararlanabilecek
Türkiye’de uygulanan çipli kimlik kartı ile para çekme hizmetinden PTT’de hesabı olan ya da olmayan herkes yararlanabilecek ancak eski nüfus cüzdanına sahip olan kişiler ise bu hizmeti kullanamayacak.