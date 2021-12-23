Türkiye’de 2017 yılından itibaren eski nüfus cüzdanlarının yerini yeni çipli kimlik kartları aldı. Günümüzün teknolojiyle bu kimlik kartı ile birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Öyle ki altyapı desteği ile birlikte kısa çalışma ödeneği, doğum yardımı ve sosyal yardım gibi ödemeler çipli kimlik kartlarına yatırılıyor. Vatandaşlar ek bir karta gerek kalmadan yeni kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden paralarını çekebiliyor. Ayrıca yeni kimlik kartlarıyla temassız para çekimi yapılması da pandemi döneminde bulaşma riskini en aza indiriyor.

Çipli kimlik kartıyla PTT ATM’lerinden nasıl para çekilir?

Uygulamadan herkes yararlanabilecek

Son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından kullanılmaya başlanan çipli kimlik kartlarına gelişen teknoloji ile birlikte yeni güncellemeler ekleniyor. Vatandaşlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımları ve İŞKUR ödemeleri gibi tahsilatlarını yeni kimlik kartlarıyla PTT AVM’lerinden çekebiliyor. Kimlik kartlarına yatırılan parayı çekmek isteyen vatandaşlar, kimlik işle verilen şifreyi kullanarak ödemelerini alabilecekler. Şifresini bilmeyen kişiler ise yeni şifrelerini PTT şubelerine başvurarak alabilirler.

Türkiye’de uygulanan çipli kimlik kartı ile para çekme hizmetinden PTT’de hesabı olan ya da olmayan herkes yararlanabilecek ancak eski nüfus cüzdanına sahip olan kişiler ise bu hizmeti kullanamayacak.