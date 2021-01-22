İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021

İnsanların en çok tercih ettiği yiyecek türünden biri olan çiğ köfte aynı zamanda bir çok insanın da gelir kaynağı oluyor. Bu nedenden ötürü çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları araştırma konusu oluyor.

22 Ocak 2021 Cuma 17:23
Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021
Takip Et:

Yiyecekler arasında büyük ilgi gören çiğ köfte iş açısından da büyük ilgi görmektedir. Geçimini çiğ köfte satışı yaparak sağlamak isteyenler ünlü çiğ köfte markalarının bayiliklerini alma istiyorlar. Bu nedenle de bayilik fiyatlarını araştırıyorlar. Sizler için haberimizde en çok tercih edilen çiğ köfte markalarının bayilik fiyatlarını inceledik.

Her firma kendi bayilik koşullarını, konseptlerini ve bayilik ücretlerini kendileri karar verir. Dolayısıyla her firmanın bayilik ücreti farklıdır. Aşağıda bayilik veren çiğ köfte firmalarını görebilirsiniz. Detaylı bilgi için ise firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

 

FİRMA İSMİ

 

FRANCHİSE – BAYİLİK ÜCRETLERİ

 

DİĞER BİLGİLER

 

Acıcık Çiğköfte Firması

Çiğköfteci Ali Baba Firması

Çiğköfteci Mehmet   Firması

 (İstanbul)

Kahta Çiğ Köfte Firması

Tadıyaman Firması

MR. Çiğköfte Firması

Arsamiea Firması

Adıyaman Çiğ Köfte Ramazan

Altuğ Firması

Adıyamanlı Çiğ Köfteci

Osman Usta

Hazarhan Çiğ Köfte Firması

Düdanlıbey Çiğ Köfte Firması

Çiğ Köftem Firması

Onnumara Çiğ Köfte Firması

Gazi Çiğ Köfte Firması

Battalbey Çiğ Köfte Firması

Çiğköfte Evi Firması

İzafet Çiğköfte Firması

Semsür Çiğ Köfte Firması

Hacı Usta Çiğköfte Firması

Çiğköfteci Ömer Usta Firması

Sait Çiğköfte Firması

Taksim Çiğ Köfte

Adıyaman Çiğ Köfte

Sosyete Çiğ Köfte

Öz Tadım Çiğköfte

Lezizhan Çiğköfte

 

Bidene Çiğ Köfte

Hacıalioğlu Çiğköfte

Taşkale Çiğköfte

Maksat Çiğköfte

Omis Çiğköfte

Adıyaman Merkez Çiğköfte

İstanbul Çiğköfte

Adıyamanlı Çiğköfteci

Bayram Usta

Komagene Çiğköfte

Tatlıses Çiğköfte

Çiğ Köftemiss

Elazığlı Çiğköfteci

Tarihi Antep Çiğköftecisi

Murat Usta

Kral Çiğköfte

Çiğköfte Diyarı

Samsat Çiğköfte

Çiğköfte Yeri

Beydağı Çiğköfte

 

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

Ücretsiz

 

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

5 bin 900 – 9 bin 900 TL

6 bin 990 TL

7 bin 990 TL

8 bin – 9 bin – 10 bin TL

9 bin 500 TL

 

9 bin 900 TL

10 bin TL

12 bin TL

12 bin TL

12 bin 500 TL

13 bin 350 TL

14 bin 999 TL

15 bin TL

 

19 bin 500 TL + KDV

20 bin TL + KDV

4 bin TL- 5 bin 900 TL- 6 bin 900 TL + KDV

10 bin 900 TL-20 bin 900 TL-40 bin 900TL +

 KDV

9 bin 900 TL-10 bin 900 TL + KDV

9 bin TL

4 bin 500-8 bin TL

10 bin TL

8 bin TL-10 binTL-13 bin TL

3 bin 500 TL-4 bin 500 TL-6 bin TL

 

 

 

500 KG ücretsiz

150 KG hediye

 

 

Açılışlarda ücretsiz tedarik

 

 

250 KG hediye

 

 

 

Lokasyon önemli

 

 

 

 

 

 

 

Açılışta ikram ürünü

 

Anadolu ilçelerine 1 bayilik

 

120 KG hediye ürün

 

12 ay taksit seçeneği

50 KG hediye ürün

300 KG hediye/ 1 yıl kira desteği

500 KG hediye ürün

500 KG hediye ürün

150 Kg hediye ürün

50 Kg hediye ürün

 

250 Kg hediye ürün

 

300 Kg hediye ürün

 

20 metre kare dükkan için

500 Kg hediye ürün

300-500-700Kg hediye ürün

 

 

 

100 Kg hediye ürün

150-200 Kg hediye ürün

750 Kg hediye ürün

50-100-150Kg hediye ürün

 

 

 

 

Bazı firmalar ise görüşme yaptıktan sonra bayilik vermektedir. Bu firmalar ise Adıyaman Biberzade, Cevizli Köfteci Etsiz Çiğköfte, Adıyamanlı Çiğ Köfteci Hasan Usta, Çiğköfte Mutfağı, Adıyamanlı Samet Usta, Kalita Çiğköfte, Çiğköfteci Erkan Usta



Son Güncelleme: 22.01.2021 17:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇiğKöfteÇiğKöfteBayilikAdıyamanÇiğKöfteKomageneÇiğKöfte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

E-devlet şifresiyle kredi notu sorgulama işlemi 2021
Maaş bordrosuz, gelir belgesiz evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'dan özür diledi
Türkiye'de Xiaomi üretilecek
Rüyada arı sokması görmek anlamı ve yorumu
Huawei kullanıcılarını üzecek haber geldi
Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç kimdir?
Kredi çekmek için en az kaç ay sigorta süresi isteniyor?
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Yasak Elma var mı, yok mu? 6 Ocak 2020 Pazartesi Yasak elma neden yayınlanmıyor?
Nikah için gerekli evraklar nelerdir? Evlenme veya evlilik beyannamesi nedir?
Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?
Kanalların yayın akışları 22 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Maraşlı Dizisi oyuncuları kimler, Konusu ne? Maraşlı oyuncu kadrosu ve karakterleri
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet A101'de satışı başladı
Kalk Gidelim Kalk Gidelim neden final kararı aldı? Kalk Gidelim final nedeni ve tarihi
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2021 Cumartesi Tv kanalları maç programı
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.