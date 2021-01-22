Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021

Yiyecekler arasında büyük ilgi gören çiğ köfte iş açısından da büyük ilgi görmektedir. Geçimini çiğ köfte satışı yaparak sağlamak isteyenler ünlü çiğ köfte markalarının bayiliklerini alma istiyorlar. Bu nedenle de bayilik fiyatlarını araştırıyorlar. Sizler için haberimizde en çok tercih edilen çiğ köfte markalarının bayilik fiyatlarını inceledik.

Her firma kendi bayilik koşullarını, konseptlerini ve bayilik ücretlerini kendileri karar verir. Dolayısıyla her firmanın bayilik ücreti farklıdır. Aşağıda bayilik veren çiğ köfte firmalarını görebilirsiniz. Detaylı bilgi için ise firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

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Bazı firmalar ise görüşme yaptıktan sonra bayilik vermektedir. Bu firmalar ise Adıyaman Biberzade, Cevizli Köfteci Etsiz Çiğköfte, Adıyamanlı Çiğ Köfteci Hasan Usta, Çiğköfte Mutfağı, Adıyamanlı Samet Usta, Kalita Çiğköfte, Çiğköfteci Erkan Usta