Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021

Yiyecekler arasında büyük ilgi gören çiğ köfte iş açısından da büyük ilgi görmektedir. Geçimini çiğ köfte satışı yaparak sağlamak isteyenler ünlü çiğ köfte markalarının bayiliklerini alma istiyorlar. Bu nedenle de bayilik fiyatlarını araştırıyorlar. Sizler için haberimizde en çok tercih edilen çiğ köfte markalarının bayilik fiyatlarını inceledik.
Her firma kendi bayilik koşullarını, konseptlerini ve bayilik ücretlerini kendileri karar verir. Dolayısıyla her firmanın bayilik ücreti farklıdır. Aşağıda bayilik veren çiğ köfte firmalarını görebilirsiniz. Detaylı bilgi için ise firmalarla iletişime geçebilirsiniz.
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FİRMA İSMİ
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FRANCHİSE – BAYİLİK ÜCRETLERİ
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DİĞER BİLGİLER
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Acıcık Çiğköfte Firması
Çiğköfteci Ali Baba Firması
Çiğköfteci Mehmet Firması
(İstanbul)
Kahta Çiğ Köfte Firması
Tadıyaman Firması
MR. Çiğköfte Firması
Arsamiea Firması
Adıyaman Çiğ Köfte Ramazan
Altuğ Firması
Adıyamanlı Çiğ Köfteci
Osman Usta
Hazarhan Çiğ Köfte Firması
Düdanlıbey Çiğ Köfte Firması
Çiğ Köftem Firması
Onnumara Çiğ Köfte Firması
Gazi Çiğ Köfte Firması
Battalbey Çiğ Köfte Firması
Çiğköfte Evi Firması
İzafet Çiğköfte Firması
Semsür Çiğ Köfte Firması
Hacı Usta Çiğköfte Firması
Çiğköfteci Ömer Usta Firması
Sait Çiğköfte Firması
Taksim Çiğ Köfte
Adıyaman Çiğ Köfte
Sosyete Çiğ Köfte
Öz Tadım Çiğköfte
Lezizhan Çiğköfte
Bidene Çiğ Köfte
Hacıalioğlu Çiğköfte
Taşkale Çiğköfte
Maksat Çiğköfte
Omis Çiğköfte
Adıyaman Merkez Çiğköfte
İstanbul Çiğköfte
Adıyamanlı Çiğköfteci
Bayram Usta
Komagene Çiğköfte
Tatlıses Çiğköfte
Çiğ Köftemiss
Elazığlı Çiğköfteci
Tarihi Antep Çiğköftecisi
Murat Usta
Kral Çiğköfte
Çiğköfte Diyarı
Samsat Çiğköfte
Çiğköfte Yeri
Beydağı Çiğköfte
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Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
5 bin 900 – 9 bin 900 TL
6 bin 990 TL
7 bin 990 TL
8 bin – 9 bin – 10 bin TL
9 bin 500 TL
9 bin 900 TL
10 bin TL
12 bin TL
12 bin TL
12 bin 500 TL
13 bin 350 TL
14 bin 999 TL
15 bin TL
19 bin 500 TL + KDV
20 bin TL + KDV
4 bin TL- 5 bin 900 TL- 6 bin 900 TL + KDV
10 bin 900 TL-20 bin 900 TL-40 bin 900TL +
KDV
9 bin 900 TL-10 bin 900 TL + KDV
9 bin TL
4 bin 500-8 bin TL
10 bin TL
8 bin TL-10 binTL-13 bin TL
3 bin 500 TL-4 bin 500 TL-6 bin TL
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500 KG ücretsiz
150 KG hediye
Açılışlarda ücretsiz tedarik
250 KG hediye
Lokasyon önemli
Açılışta ikram ürünü
Anadolu ilçelerine 1 bayilik
120 KG hediye ürün
12 ay taksit seçeneği
50 KG hediye ürün
300 KG hediye/ 1 yıl kira desteği
500 KG hediye ürün
500 KG hediye ürün
150 Kg hediye ürün
50 Kg hediye ürün
250 Kg hediye ürün
300 Kg hediye ürün
20 metre kare dükkan için
500 Kg hediye ürün
300-500-700Kg hediye ürün
100 Kg hediye ürün
150-200 Kg hediye ürün
750 Kg hediye ürün
50-100-150Kg hediye ürün
Bazı firmalar ise görüşme yaptıktan sonra bayilik vermektedir. Bu firmalar ise Adıyaman Biberzade, Cevizli Köfteci Etsiz Çiğköfte, Adıyamanlı Çiğ Köfteci Hasan Usta, Çiğköfte Mutfağı, Adıyamanlı Samet Usta, Kalita Çiğköfte, Çiğköfteci Erkan Usta