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Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları

Ülkemizde son yıllarda artan çiğ köfte ve ayran kültürü sonrasında pek çok girişimci bayilik almak üzere firmaları araştırıyor. Girişimciler, çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar hangileridir? Çiğ köfte bayilik şartları nelerdir? sorularını araştırıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:26
Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
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Çiğ köfte dükkanları son zamanlarda ülkemizde en fazla talep gören işletmeler arasında yerini almaya devam ediyor. Yeni iş kurmak isteyen girişimciler çiğ köfte dükkanları için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ederken aynı zamanda bayilik veren firmalar da 2021 yılında araştırılıyor.

Çiğ köfte bayilik alma fiyatları 2021

Çiğ köfte ve ayran kültürü ülkemizde son yıllarda artmaya devam ederken pek çok kişi çiğ köfte dükkanı bayiliklerinin ücretlerini de araştırıyor. Firmadan firmaya değişikli gösterse de çiğ köfte dükkanı için bayilikler 5.000 TL – 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Neredeyse tüm firmaların intenet siteleri üzerinden franchise yöntemi ile bayilik başvurusu yapılabiliyor.

Çiğ köfte bayilik veren firmalar

Her şehrin her ilçesinde bulunan çiğ köfte dükkanları artmaya devam ederken bayilik veren firmalar da artış göstermeye devam ediyor. Gelir elde etmek ve girişimci olmak için araştırmalarına hız veren pek çok kişi aynı zamanda bayilik veren firmaların hangileri olduğunu araştırıyor. Buna göre çiğ köfte bayiliği veren firmalar;

  • Komagene
  • Beydağı Çiğköfte
  • Hacıalioğlu Çiğ köftecisi
  • Çiğköfteci Ali Baba
  • Battalbey Çiğ köfte
  • Tatlıses Çiğ köfte
  • Adıyamanlı Çiğ Köfteci Erkan Usta
  • Afiyet Çiğ Köfte
  • Maksat Çiğ Köfte
  • OMİS Çiğköfte

Çiğ köfte dükkanı bayilik şartları nelerdir?

Başta Komagene olmak üzere çiğ köfte bayiliği veren firmaların sağladığı şartlar değişiklik gösterebiliyor. Buna göre Komagene bayilik şartlarından dikkat çekenler;

  • Kendi işinin patronu olma düşüncesinde bulunan
  • Maliyeti az, düşük sermaye bütçesine sahip olan
  • Müşteri odaklı firmada yerini almak isteyen
  • Tüm malzeme ve ekipmanların Çiğköfte bayilik şubesine gelmesini talep edenlere
  • Aynı zamanda lojistik desteği ve tedarik zincirinden yararlanma imkanı sunulmaktadır.

Komagene çiğ köfte bayilik ücretleri ne kadar?

Komagene tarafından belirlenen bayilik alma işlemleri için 2021 yılında 19.500 TL ücret belirlenmiştir. Belirlenen bu fiyata ek olarak Komagene ek şartlar da talep etmektedir. Komagene tarafından istenen şartlar;

  • Çiğköfte Dolabı Soğutmalı
  • Çalışma Tezgahı
  • Kasa
  • Işıklı Menüboard
  • Mobilya Kutuluk 200 cm
  • 3 adet olmak üzere masa
  • Her masaya iki adet olacak şekilde 6 sandalye
  • Duvar Kağıdı
  • Cam Folyosu
  • Germ Masası

Belirlenen 19.500 TL’lik ücret sadece Komagene bayiliği için talep edilirken firma tarafından ekstra istenen şartlarla birlikte ortalama 35.000 TL’ye çiğ köfte dükkanı açılabilmektedir.

Battalbey çiğ köfte bayilik ücretleri

Komagene’den sonra Türkiye’nin en büyük çiğ köfte bayilik veren firmalarından birisi olan Battalbey firmasının dükkan bayilikleri de merak ediliyor. Başvuru formu doldurma ve şartları aktarma gibi işlemler sonrasında seçilen bölge ve dükkan büyüklüğüne göre ücret belirlenecektir. Bütün işlemler telefon üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda hizmetlerde direkt olarak yüz yüze de faydalanılabilmektedir.

Hacıalioğlu çiğ köfte bayilik

Bir diğer bayilik veren firma olan Hacıalioğlu firmasından bayilik alabilmek için 7.500 TL ödeme yapılması gerekmektedir. bayilik ücretlerine ek olarak Hacıalioğlu tarafından istenen şartlar ise;

  • 3 m2 ZAMAN
  • 3 Model Kırlangıç Bayrak (3 Adet)
  • Banko (Yazar Kasa, Pos Cihazı, Pc Masası ve Para Kasası için)
  • Baskılı Dürüm Naylonu (2 Kg Sızdırmaz Özellikli)
  • Baskılı Islak Mendil (1000 Adet)
  • Baskılı Masa Kağıdı (2 Kg)
  • Baskılı Önlük (2 Adet Yazlık Ve Kışlık Olmak Üzere)
  • Baskılı Poşet (6 Kg Küçük, Orta Ve Büyük Boy)
  • Baskılı Şapka (2 Adet)
  • Dijital Baskı Cam Görselleri (Dış Cephe)
  • Dijital Baskı Cam Görselleri (İç Mekan)
  • El Broşürü Ve Kartvizit (Toplam 3.000 Adet)
  • Fırın Veya Künefe Ocağı
  • Fiyat Listesi (menüboard)
  • Hassas Terazi (Yeni)
  • Kesim Tahtası Ve Bıçak (Restoran Tipi)
  • Alüminyum Kasa Rondo Çerçeve (5 Adet)
  • Köpük Tabak (650 Adet 3 Boy Küçük, Orta, Büyük)
  • Masa (3 Adet )
  • Müşteri Karşılama Ve Hizmet Konsolu (150 Cm Paslanmaz, Camlı)
  • Özel Yapım Çiğ Köfte Tepsisi (2 Adet)
  • Sandalye (6 Adet )
  • Soğutuculu Çiğ Köfte Dolabı
  • Strech Film
  • Kesme Aparatı Dahil

7.500 TL’lik ödeme yapıldıktan ve istenen şartlar yerine getirildikten sonra Hacıalioğlu firması açılan işletmeye

  • Çiğ Köfte
  • Künefe
  • Yaprak Sarması
  • Şam Tatlısı
  • Pamuk Şeker
  • Kadayıf Dolması
  • İrmik Helvası
  • Elma Şekeri
  • Biber Dolması
  • Nar Ekşisi
  • Katmer Tatlısı
  • Mantı
  • Midye Dolma
  • darbe
  • Kadayıf Dolması
  • Tepsi Tatlı
  • Paçanga Böreği
  • Tombul Biber
  • Salatalık Turşusu

Ürünlerini göndererek işletmenin açılmasını sağlayacaktır.

Tatlıses çiğ köfte bayilik

Tatlıses firmasından çiğ köfte dükkanı bayiliği alabilmek için gerekli olan ödeme ilk etapta 5.000 TL’dir. yapılacak ödemeye ek olarak açılacak dükkanın en az 20 metrekare olması zorunluluğu bulunurken firma açılacak işletmenin cadde üzerinde ve işlek bir lokasyonda olmasını talep etmektedir. Mağaza tasarımını da özellikle dikkat eden Tatlıses firması 20.000 – 25.000 TL arasında mağaza tasarım ücreti belirleyerek tasarımı görmek istemektedir. Faturalı olarak yapılacak bu işlemlerde KOSGEB’den uygun faizli kredi alınarak tasarım ve diğer ödemeler yapılabilmektedir.

Form doldurma işlemleri sonucunda herhangi bir sorun görülmezse firma;

  • 5 yıllık sözleşme halinde 500 kilogram çiğ köfte
  • Çiğ köfte dürümleri için kağıt
  • Islak mendil
  • 5000 adet broşür
  • 1000 adet magnet
  • 20 adet tabak
  • Ambalajlı kağıt
  • Ambalajlı poşet
  • Şapka ve önlük
  • Tatlıses tişörtleri

Ürünlerini işletmeye gönderecektir.

Adıyamanlı çiğ köfteci Erkan Usta

2007 yılında Eskişehir’de açılan ilk bayisi sonrasında tüm Türkiye’de zincir bir işletme haline gelen Adıyamanlı çiğ köfteci Erkan Usta’da dükkan bayiliği veren firmalar arasında yer almaktadır. İsim hakkı gibi konularda herhangi bir ücret talep etmeyen Erkan Usta 20.000 TL’lik bir sermaye ile açılabilmektedir.

Afiyet Çiğköfte bayilik

1999 yılından beri varlığını sürdüren Afiyet markası da Türkiye genelinde bayilik veren firmalardan bir tanesidir. 300’den fazla bayisi ile hizmet sunan Afiyet, 5.000 TL’lik ödeme ile isim haklarını vermektedir.

Öte yandan iç dekorasyon talep eden Afiyet firması, anlaşma halinde 200 kilo çiğ köfte, 1 yıllık kiralama desteği olarak 9.500 TL, kira yardımı, kira bedelinin %50 ödemesi gibi konularda destek sağlarken işleri büyütmek isteyen ve bayilik alan işletmelere 900 kilo çiğ köfte desteği sağlayabiliyor.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
çiğ KöfteBayilikKomageneşartlarFiyatlar2021
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