İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteği geliyor

Çiftçilik yapan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren müjdeli haberler ardı ardına gelmeye başladı. Çiftçilere yapılacak olan yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğinin başvuruları başladı. Vatandaşlarımız çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğine nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:17
Çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteği geliyor
Takip Et:

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumumuzun her kesimini desteklemeye devam ediyor. Son olarak çiftçilerin yüzünü güldüren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre çiftçilere yapılacak olan yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğinin başvuruları başladı. Vatandaşlarımız çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğine nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Bu destekler IPARD Kırsal Kalkınma destekleri çerçevesinde verilmektedir. Bu yardımlar daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da verilmeye devam edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çiftçilerimize 1 milyar 200 milyon TL gibi bir destek verileceğini söyledi. Bu destek affetme desteği olarak karşımıza çıkıyor.

IPARD-II 9. Müracaat Çağrısı olarak yayınlanan affetme desteği, TKDK kapsamında veriliyor. Bu proje ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar çerçevesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme amaçlanmaktadır. Proje 11 Mayısıs 2020 tarihinde duyurulmuştu.

Çiftçilere Affetme Desteği Başvurusu

TKDK tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan bu proje, IPARD projesidir. IPARD-2 9. Müracaat adıyla çağrısı yapılan projenin toplamı 1.2 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Projeyle kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kırsalın AB standartlarına yükselmesi için bu tür çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetleri de genişletilecek. Üretime teşvik yapılması amaçlanıyor.

Çiftçilere Affetme Desteği Desteklenen İller Hangileri?

TKDK kapsamında verilen bu desteklerin miktarı toplamda 1.2 milyar TL’yi bulacak. Yani toplamda 158 milyon eurodur. Bu paralar sayesinde kırsal bölgelerdeki tarım ve hayvancılık çalışmalarının daha da genişletilmesi, sürekli hale getirilmesi amaçlanıyor. Üreticiler de bu projelerden oldukça karlı çıkacak. Bu çağrı sayesinde;

  • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 101 kodlu bu kalkınma programına toplamda 109 milyon Euro, yani 790 milyon TL verilecek.
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302 kodlu bu kalkınma programına 54 milyon Euro, yani 410 milyon TL destek verilecek. Destek toplamda 1.2 milyar TL olacak.

Hayvancılık Sektörüne %50 - %70 Affetme Desteği

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında hayvancılık sektörüne önemli yatırımlar yapılacak. Yatırım miktarları 5 bin ile 500 bin Euro arasında %50 ve %70 affetme desteği olacak. Yatırım alanları ise şunlardır;

  • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (Manda, İnek, Keçi, koyun)
  • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Manda, sığır, koyun, keçi)
  • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (Etlik hindi ve kaz)
  • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım Sektörüne %55 - %65 Affetme Desteği

Tarımsal faaliyetleri desteklemek adına tarım sektörüne önemli yatırımlar yapılacak. Yatırım miktarları 5 bin ile 500 bin Euro arasında %55 ve %65 affetme desteği olacak. Yatırım alanları ise şunlardır;

  • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-3 Zanaatkarlık ve Katma Kıymetli Ürünler
  • 302-4 Kırsal Gezim ve Rekreasyon Faaliyetleri
  • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  • 302-6 Makine Parkları
  • 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Bu alanlarda desteklenecek iller şu şekildedir; Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat’tır. Bu illere %65 affetme desteği verilecek.


Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın,Burdur, Bursa, Çanakkale,Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak ve Van illerindeki yatırım oranı ise %55 ve %65 oranında olacaktır.

Projenin 101 numaralı tedbirine 790 milyon TL, yani %50 ve %70 oranında affetme desteği verilecek.

Projenin 302 numaralı tedbirine 410 milyon TL, yani %55 ve %65 oranında affetme desteği verilecek. Tüm bu projelerin detaylarını TKDK’nın intenet sitesinden de görebilirsiniz.

IPARD- II 9. Çağrı Başvuru Tarihleri

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında yapılacak olan müracaatlar 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlanacak. Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerinden alınacak. Online başvuru sistemi ise30 Haziran 2020 tarihinde saat 21:00’da erişime kapatılacaktır. Bu projeye son başvuru tarihi 3 Temmuz 2020 olarak belirlenmişti.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme projesine başvurular yine TKDK tarafından 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Online müracaat sistemi ise 23 Haziran 2020 tarihinde kapatıldı. Bu projelere son başvuru tarihi 26 Haziran 2020 olarak belirlendi.

IPARD- II 9. Çağrı Yatırım Süresi

Bu projelerin planlanma kapsamı en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Taksitlendirmeler ise Müracaat Çağrı Rehberi içerisinde yer verilmiştir.

Projeye Başvuru İşlemleri

Bunun için TKDK resmi web adresine girerek detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Başvuru için sitede yer alan Yeni Uygun Harcama Talep Formu doldurulmalıdır.

Projeler kapsamında ayrıca çatı üstü güneş enerjisi projesine de affetme destekleri verilecektir. Yenilenebilir Enerji Yatırımları adı altında verilecek olan bu desteklere 1 ile 23 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TKDKçiftçiAffetme Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteği geliyor
Öğrenciye Belediye ve Kaymakamlık bursu şartları ve gerekli evraklar 2020
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
1500 TL’ye kadar alınabilecek en iyi akıllı cep telefonları
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2020
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mavere'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt kimdir? Urfalı Hikmet Karakurt 250 Bin TL'lik ve 1 milyonluk soruları
Boşanan kadınlara devlet yardımı var mı? 2020 Boşanmış kadınlara maddi yardımlar
Emanet Zuhal kimdir? Hilal Yıldız Boyu, Kilosu, Dizileri
Emanet İkbal kimdir? Gülay Özdem Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Onyekuru sahalara ne zaman dönecek? Sıtmaya yakalan Onyekuru'nun tedavisi ne zaman bitecek?
Zabit katibi maaşları ne kadardır? 2020 zabıt katibi maaş miktarları
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Sosyal yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları nelerdir?
Savaşçı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Büyükdurak hayatı ve rol aldığı yapımlar
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 17 Ekim 2020 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
En kaliteli 4K Ultra HD televizyon modelleri ve özellikleri
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler'in hayatı!
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar Burçların dikkat etmesi gereken konular
Yemin Reşit yeni sezonda dizide olmayacak mı? Yavuz Ketenci diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.