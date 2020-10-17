Çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteği geliyor

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumumuzun her kesimini desteklemeye devam ediyor. Son olarak çiftçilerin yüzünü güldüren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre çiftçilere yapılacak olan yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğinin başvuruları başladı. Vatandaşlarımız çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteğine nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Bu destekler IPARD Kırsal Kalkınma destekleri çerçevesinde verilmektedir. Bu yardımlar daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da verilmeye devam edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çiftçilerimize 1 milyar 200 milyon TL gibi bir destek verileceğini söyledi. Bu destek affetme desteği olarak karşımıza çıkıyor.

IPARD-II 9. Müracaat Çağrısı olarak yayınlanan affetme desteği, TKDK kapsamında veriliyor. Bu proje ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar çerçevesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme amaçlanmaktadır. Proje 11 Mayısıs 2020 tarihinde duyurulmuştu.

Çiftçilere Affetme Desteği Başvurusu

TKDK tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan bu proje, IPARD projesidir. IPARD-2 9. Müracaat adıyla çağrısı yapılan projenin toplamı 1.2 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Projeyle kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kırsalın AB standartlarına yükselmesi için bu tür çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetleri de genişletilecek. Üretime teşvik yapılması amaçlanıyor.

Çiftçilere Affetme Desteği Desteklenen İller Hangileri?

TKDK kapsamında verilen bu desteklerin miktarı toplamda 1.2 milyar TL’yi bulacak. Yani toplamda 158 milyon eurodur. Bu paralar sayesinde kırsal bölgelerdeki tarım ve hayvancılık çalışmalarının daha da genişletilmesi, sürekli hale getirilmesi amaçlanıyor. Üreticiler de bu projelerden oldukça karlı çıkacak. Bu çağrı sayesinde;

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 101 kodlu bu kalkınma programına toplamda 109 milyon Euro, yani 790 milyon TL verilecek.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302 kodlu bu kalkınma programına 54 milyon Euro, yani 410 milyon TL destek verilecek. Destek toplamda 1.2 milyar TL olacak.

Hayvancılık Sektörüne %50 - %70 Affetme Desteği

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında hayvancılık sektörüne önemli yatırımlar yapılacak. Yatırım miktarları 5 bin ile 500 bin Euro arasında %50 ve %70 affetme desteği olacak. Yatırım alanları ise şunlardır;

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (Manda, İnek, Keçi, koyun)

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Manda, sığır, koyun, keçi)

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (Etlik hindi ve kaz)

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım Sektörüne %55 - %65 Affetme Desteği

Tarımsal faaliyetleri desteklemek adına tarım sektörüne önemli yatırımlar yapılacak. Yatırım miktarları 5 bin ile 500 bin Euro arasında %55 ve %65 affetme desteği olacak. Yatırım alanları ise şunlardır;

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3 Zanaatkarlık ve Katma Kıymetli Ürünler

302-4 Kırsal Gezim ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6 Makine Parkları

302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Bu alanlarda desteklenecek iller şu şekildedir; Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat’tır. Bu illere %65 affetme desteği verilecek.

Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın,Burdur, Bursa, Çanakkale,Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak ve Van illerindeki yatırım oranı ise %55 ve %65 oranında olacaktır.

Projenin 101 numaralı tedbirine 790 milyon TL, yani %50 ve %70 oranında affetme desteği verilecek.

Projenin 302 numaralı tedbirine 410 milyon TL, yani %55 ve %65 oranında affetme desteği verilecek. Tüm bu projelerin detaylarını TKDK’nın intenet sitesinden de görebilirsiniz.

IPARD- II 9. Çağrı Başvuru Tarihleri

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında yapılacak olan müracaatlar 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlanacak. Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerinden alınacak. Online başvuru sistemi ise30 Haziran 2020 tarihinde saat 21:00’da erişime kapatılacaktır. Bu projeye son başvuru tarihi 3 Temmuz 2020 olarak belirlenmişti.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme projesine başvurular yine TKDK tarafından 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Online müracaat sistemi ise 23 Haziran 2020 tarihinde kapatıldı. Bu projelere son başvuru tarihi 26 Haziran 2020 olarak belirlendi.

IPARD- II 9. Çağrı Yatırım Süresi

Bu projelerin planlanma kapsamı en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Taksitlendirmeler ise Müracaat Çağrı Rehberi içerisinde yer verilmiştir.

Projeye Başvuru İşlemleri

Bunun için TKDK resmi web adresine girerek detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Başvuru için sitede yer alan Yeni Uygun Harcama Talep Formu doldurulmalıdır.

Projeler kapsamında ayrıca çatı üstü güneş enerjisi projesine de affetme destekleri verilecektir. Yenilenebilir Enerji Yatırımları adı altında verilecek olan bu desteklere 1 ile 23 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.