İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Çiftçiye yılda bir kez ödemeli hasat kredisi imkanı

Harman ödemeleri çiftçi kredileri merakla bekleniyordu. Bankalar yılda bir kez ödemeli çiftçi hasat kredisi detaylarını açıkladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:02
Çiftçiye yılda bir kez ödemeli hasat kredisi imkanı
Takip Et:

Devlet çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bankalarla yapılan anlaşma kapsamında yılda bir kez hasat döneminde ödenmek üzere hasat kredisi verilecek.

Nakit akışında zorluk çeken çiftçilere destek vermek adına hazırlanan hasat kredisi her türlü araç gereç için kullanılabiliyor. Çiftçilerin kredileri alması halinde ödemelerini hasat döneminde yapmalarına imkan sağlayan kredinin detayları merak konusu oldu.

Garanti Bankası hasat kredisi

Garanti Bankası yılda bir kez verilen hasat kredisinde çiftçilere 12 aydan 60 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Banka ön finansman, alet, ekipman, sera ve bitkisel üretimlerde kullanılmak üzere hasat kredisi veriyor.

Akbank hasat kredisi

Akbank tarıma destek projesi kapsamında çiftçilere hasat dönemi ödeme yapmaları şartıyla yılda 1 kereliğine hasat kredisi veriyor. Bankanın hasat kredisini sera, arsa alım, damla sulama, traktör alımı gibi alanlarda kullanmak da mümkün.

TEB çiftçi kredisi

TEB tarımsal faaliyetleri desteklemek adına çiftçilere yılda bir kere olmak üzere hasat kredisi veriyor. Bu kredilerin ödemesi hasat dönemlerinde yapılıyor. TEB hasat kredisi alan kişilere krediyi organik tarım, süt hayvancılığı, besicilik ve tavukçuluk gibi birçok alanda kullanma imkanı tanıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası’nın hasat kredisine başvuru yapmak için kimlik kartı, ikametgah belgesi ve tapu fotokopileri gerekmektedir.

Ziraat Bankası tarım kredisi

Ziraat Bankası çiftçilere hasat döneminde ödeme imkanı sağlayan yılda bir kereliğine verilen hasat kredisinin detaylarını açıkladı. Ziraat Bankası hasat kredisi başvurularında şu belgeler istenmektedir;

  • Başvuru sahibine ait Nüfus cüzdan,
  • Çiftçi Belgesi, ÇKS Belgesi,
  • Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler,
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
  • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu talep edilmektedir.

Yukarıda belgelerin yanı sıra şirket adına başvuru yapılması halinde ise şu belgeler istenmektedir;

  • Ticaret odası kayıt belgesi,
  • İşletmeye ait vergi levhası,
  • İşletmenin tapu kaydı veya kira kontratı,
  • Krediye karşı gösterilecek teminatlara ait belgeler.

Denizbank çiftçi kredisi

Denizbank tarımsal faaliyetleri desteklemek adına hasat kredisi veriyor. Bankanın hasat kredilerine yılda 1 kez başvuru yapıldığı gibi ödemeler de hasat döneminde yapılmaktadır. Banka söz konusu kredinin tohum, gübre, sulama, çapalama, ilaç ve diğer giderlerde de kullanılmasına izin veriyor.

Şekerbank çiftçi kredisi

Şekerbank çiftçilere destek projesi kapsamında 100 bin TL’ye kadar kredi veriyor. Bu kredilerde ödemeler hasat döneminde gerçekleştiriliyor. Banka söz konusu kredide 2 yıla kadar vade ve %0,99 oranında faiz uygulamaktadır. Ayrıca hasat kart ile anlaşma yerlerden yapılacak alışverişlerde de 5 ay vadeli ödeme şansı tanınıyor.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HasatKrediçiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

Çiftçiye yılda bir kez ödemeli hasat kredisi imkanı
İyi Aile Babası dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Stiller Konuşsun sunucuları Burcu Esmersoy ve Raşit Bağzıbağlı hakkında bilgiler
Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini oynayacak Ozan Güçlü kimdir? Kaç yaşındadır?
Öğrenci Evi Dizisinde Eren Kimdir?
Exxen'in yeni dizisi olan Öğrenci Evi Arda kimdir?
Bu Benim Masalım Cabbar kimdir? Kaan Beyaz hakkında bilgiler
İşte Bu Benim Masalım Gülce Cantürk kimdir?
Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri
İşte Bu Benim Masalım oyuncusu Sude Oduncu kimdir?
Jet Sosyete Yaşar diziden ayrılacak mı? Şevket hoca güldür güldüre dönünce ne olacak?
Hakmar Online alışveriş nedir, nasıl indirilir? Hakmar Online alışveriş indirme ve alışveriş yapma
Türk Telekom iş başvuru ilanları nerede listelenir? Türk Telekom iş başvuru şartları ve güncel ilanları
2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?
Minecraft Mod indirme yöntemleri!
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta doğum tarihi
Sol Yanım dizisinde İdil karakterine Seda Akman hayat veriyor
Şok market 13 Ocak – 20 Ocak 2021 indirimli aktüel ürünler broşürü
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.