Çiftçiye yılda bir kez ödemeli hasat kredisi imkanı

Devlet çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bankalarla yapılan anlaşma kapsamında yılda bir kez hasat döneminde ödenmek üzere hasat kredisi verilecek.

Nakit akışında zorluk çeken çiftçilere destek vermek adına hazırlanan hasat kredisi her türlü araç gereç için kullanılabiliyor. Çiftçilerin kredileri alması halinde ödemelerini hasat döneminde yapmalarına imkan sağlayan kredinin detayları merak konusu oldu.

Garanti Bankası hasat kredisi

Garanti Bankası yılda bir kez verilen hasat kredisinde çiftçilere 12 aydan 60 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Banka ön finansman, alet, ekipman, sera ve bitkisel üretimlerde kullanılmak üzere hasat kredisi veriyor.

Akbank hasat kredisi

Akbank tarıma destek projesi kapsamında çiftçilere hasat dönemi ödeme yapmaları şartıyla yılda 1 kereliğine hasat kredisi veriyor. Bankanın hasat kredisini sera, arsa alım, damla sulama, traktör alımı gibi alanlarda kullanmak da mümkün.

TEB çiftçi kredisi

TEB tarımsal faaliyetleri desteklemek adına çiftçilere yılda bir kere olmak üzere hasat kredisi veriyor. Bu kredilerin ödemesi hasat dönemlerinde yapılıyor. TEB hasat kredisi alan kişilere krediyi organik tarım, süt hayvancılığı, besicilik ve tavukçuluk gibi birçok alanda kullanma imkanı tanıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası’nın hasat kredisine başvuru yapmak için kimlik kartı, ikametgah belgesi ve tapu fotokopileri gerekmektedir.

Ziraat Bankası tarım kredisi

Ziraat Bankası çiftçilere hasat döneminde ödeme imkanı sağlayan yılda bir kereliğine verilen hasat kredisinin detaylarını açıkladı. Ziraat Bankası hasat kredisi başvurularında şu belgeler istenmektedir;

Başvuru sahibine ait Nüfus cüzdan,

Çiftçi Belgesi, ÇKS Belgesi,

Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler,

Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu talep edilmektedir.

Yukarıda belgelerin yanı sıra şirket adına başvuru yapılması halinde ise şu belgeler istenmektedir;

Ticaret odası kayıt belgesi,

İşletmeye ait vergi levhası,

İşletmenin tapu kaydı veya kira kontratı,

Krediye karşı gösterilecek teminatlara ait belgeler.

Denizbank çiftçi kredisi

Denizbank tarımsal faaliyetleri desteklemek adına hasat kredisi veriyor. Bankanın hasat kredilerine yılda 1 kez başvuru yapıldığı gibi ödemeler de hasat döneminde yapılmaktadır. Banka söz konusu kredinin tohum, gübre, sulama, çapalama, ilaç ve diğer giderlerde de kullanılmasına izin veriyor.

Şekerbank çiftçi kredisi

Şekerbank çiftçilere destek projesi kapsamında 100 bin TL’ye kadar kredi veriyor. Bu kredilerde ödemeler hasat döneminde gerçekleştiriliyor. Banka söz konusu kredide 2 yıla kadar vade ve %0,99 oranında faiz uygulamaktadır. Ayrıca hasat kart ile anlaşma yerlerden yapılacak alışverişlerde de 5 ay vadeli ödeme şansı tanınıyor.