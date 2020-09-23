Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!

Günümüzde kimi bankalar sundukları tarım kredileri ile çiftçilerin ihtiyaçlarına karşılık vermektedirler. Çiftçi kredileri için yapılan başvurular kapsamında talep edilen koşullar da her bankada farklı olmaktadır. Diğer yandan başvuruda bulunabilmek için gereken belgelerin de başvuru öncesinde temin edilmesi gerekmektedir. Tarım çalışmalarında nakit para ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tarım kredi paketlerine yönelim fazladır.

TEB ÇKS Çiftçi Kredileri

Günümüzde çiftçilere tarım kredisi veren bankalardan biri de TEB’dir. TEB kapsamında kredi çekilebilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin temin edilmesiyle birlikte başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda temin edilmesi gereken belgeler sıralanmıştır.

T.C. kimlik kartı ve önlü arkalı fotokopisi,

Üstünüze kayıtlı olan kiralık mitlerin bulunması durumunda bu mülklere ait kira sözleşmesi,

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,

İkamet ettiğiniz yerin tapusu ve fotokopisi

Halkbank Tarım Kredileri

TEB kapsamında alınabilecek tarım kredilerinin ilke Kredi Garanti Fonu güvenceli girişimci kredisi olarak görülmektedir. Kredinin üst limiti 250.000 liradır. Ayrıca 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri de sunulmaktadır. TEB kapsamında çekilebilecek bir diğer kredi türü de Taksitli Ticari Kredi’dir. 50.000 TL kredi için teminat istenmemektedir. Ancak bu miktardan fazlası için kredi çekilememektedir.

Halkbank kapsamında çekilebilecek tarım kredileri birden çoktur. Kredilerdeki en önemli özellik taksitlerin hemen değil hasat zamanı yapılıyor olmasıdır. 48 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile aşağıdaki kısımda yer alan krediler çekilebilmektedir.

Tarımsal Sulama Düzeni Kredisi,

Hibe Programı Kredisi,

Topraksız Tarım Kredisi,

Toprak Mahsulleri Ofisinden Makbuz Karşılığı Kredi,

Sera Kredisi,

Traktör ve Tarım Makineleri Kredisi

Vakıfbank Çiftçi ve Tarım Kredileri

Vakıfbank kapsamında çiftçilere çekebileceği birden fazla kredi seçeneği sunulmaktadır. Halkbank’ta olduğu gibi bu bankada da kredi taksitlerinin ödemeleri hasat zamanı gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda Vakıfbank tarafından verilen tarım kredileri sıralanmaktadır.