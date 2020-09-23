İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!

İçinde bulunduğumuz dönemde çiftçiler tarafından tercih edilen tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı! Bankalar birbirinden farklı şartlar altında tarım kredisi sunuyorlar…

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:24
Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!
Takip Et:

Günümüzde kimi bankalar sundukları tarım kredileri ile çiftçilerin ihtiyaçlarına karşılık vermektedirler. Çiftçi kredileri için yapılan başvurular kapsamında talep edilen koşullar da her bankada farklı olmaktadır. Diğer yandan başvuruda bulunabilmek için gereken belgelerin de başvuru öncesinde temin edilmesi gerekmektedir. Tarım çalışmalarında nakit para ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tarım kredi paketlerine yönelim fazladır.

TEB ÇKS Çiftçi Kredileri

Günümüzde çiftçilere tarım kredisi veren bankalardan biri de TEB’dir. TEB kapsamında kredi çekilebilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin temin edilmesiyle birlikte başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda temin edilmesi gereken belgeler sıralanmıştır.

  • T.C. kimlik kartı ve önlü arkalı fotokopisi,
  • Üstünüze kayıtlı olan kiralık mitlerin bulunması durumunda bu mülklere ait kira sözleşmesi,
  • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
  • İkamet ettiğiniz yerin tapusu ve fotokopisi


TEB kapsamında alınabilecek tarım kredilerinin ilke Kredi Garanti Fonu güvenceli girişimci kredisi olarak görülmektedir. Kredinin üst limiti 250.000 liradır. Ayrıca 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri de sunulmaktadır. TEB kapsamında çekilebilecek bir diğer kredi türü de Taksitli Ticari Kredi’dir. 50.000 TL kredi için teminat istenmemektedir. Ancak bu miktardan fazlası için kredi çekilememektedir.

Halkbank Tarım Kredileri

Halkbank kapsamında çekilebilecek tarım kredileri birden çoktur. Kredilerdeki en önemli özellik taksitlerin hemen değil hasat zamanı yapılıyor olmasıdır. 48 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile aşağıdaki kısımda yer alan krediler çekilebilmektedir.

  • Tarımsal Sulama Düzeni Kredisi,
  • Hibe Programı Kredisi,
  • Topraksız Tarım Kredisi,
  • Toprak Mahsulleri Ofisinden Makbuz Karşılığı Kredi,
  • Sera Kredisi,
  • Traktör ve Tarım Makineleri Kredisi

Vakıfbank Çiftçi ve Tarım Kredileri

Vakıfbank kapsamında çiftçilere çekebileceği birden fazla kredi seçeneği sunulmaktadır. Halkbank’ta olduğu gibi bu bankada da kredi taksitlerinin ödemeleri hasat zamanı gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda Vakıfbank tarafından verilen tarım kredileri sıralanmaktadır.

  • Kontratlı üretim kredisi,
  • Tarım kredisi,
  • Süt hayvancılığı kredisi,
  • Organik kredi,
  • Sera kredisi,
  • Besi hayvancılığı kredisi,
  • Süt hayvancılığı için borçlu cari hesap kredisi,
  • Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz senedi kredisi

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediTarımçiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 23 Çarşamba
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Engelli raporu nasıl alınır? 2020 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Üniversite mezunu işsizlere İŞKUR’dan maaş bağlanacak! İŞKUR üniversite mezunu işsizlik maaşı şartları
Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonun çekimleri başladı!
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? 11 Nisan Zümrüdüanka 10.bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Plaka Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır? Plakadan Ceza Sorgulama
Vakıfbank sarı panjur konut kredisi faiz oranlarında indirim
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Maria ile Mustafa Gonca karakterini kim canlandırıyor? Tuğba Tutuğ biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.