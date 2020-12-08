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Çiftçilere konut kredisi veren bankalar ve çiftçi konut kredisi için gerekli belgeler

Çiftçilerin ev sahibi olması için konut kredisi veren bankaların hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. Düşük faiz ve ödeme kolaylığı sağlayan bankaların hangi bankalar olduğu ev sahibi olmak isteyen çiftçiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 08:04
Çiftçilere konut kredisi veren bankalar ve çiftçi konut kredisi için gerekli belgeler
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Bankalar, çiftçilere geçmişe göre daha fazla kredi hizmeti vermeye başladı ve çiftçilere yönelik konut kredisi eksikliği telafi edilmeye başlandı. Çiftçilere konut kredisi sağlayan banka sayısı artarken, bankalar arasındaki rekabet faiz oranlarının düşmesine ve dolayısıyla konut kredisi çeken çiftçilerin oranının artmasına neden olmuştur.

Çiftçilere Konut Kredisi Veren Bankalar

 

  • Şekerbank Çiftçiye Konut Kredisi

Birçok banka çiftçiye konut kredisi sağlasa da Şekerbank, çiftçilere sunduğu öncelikli hizmetleriyle öne çıkıyor. Şekerbank ile konut ödemelerini kira öder gibi ödeyerek kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bankanın uzmanlığına ve faiz oranlarına baktığımızda en iyi bankalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

  • Ziraat Bankası Çiftçiye Konut Kredisi

Ziraat Bankası, çiftçiye verdiği destek konusunda öne çıkmakta ve 2021 yılında çiftçiye konut kredisi sağlayan bankalar listesinde yer almaktadır. Hayvan, bitki ve tarım kredilerine ek olarak, çiftçi dostu konut kredisiyle çiftçilerin uygun taksit ve faiz oranlarıyla ev sahibi olmalarına olanak sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın verdiği konut kredisi, almak istediğiniz konutun toplam fiyatının %75'ine kadar çıkıyor. Ayrıca çiftçilik yapmak ve ev sahibi olmak isteyenler için bankaların çiftçilere sağladığı hasat zamanı ödeme avantajı da oldukça cazip bir seçenek.

  • Denizbank Çiftçi Konut Kredisi

Çiftçilere birçok avantajlı kredi sağlayan ve çiftçilere çiftçi konut kredisi sahibi olma fırsatı sunan bankalardan biri de Denizbank’tır. Bu kredi çok uygun bir faiz oranı avantajı ve vade ile çiftçilerin en çok tercih ettiği konut kredisi arasındadır.

  • TEB Çiftçi Konut Kredisi

TEB, Türkiye'deki çiftçilere sunduğu özel konut kredisi hizmetinin de birçok avantajı vardır. TEB, vade ve faiz açısından uygun koşullarda konuk kredisi alabileceğiniz ideal bankalardan biridir.

  • Garanti Bankası Çiftçi Konut Kredisi

Çiftçiye en uygun koşullarda konut kredisi sağlayan bankalardan biri olan Garanti, düşük kredi maliyetleri ve uygun faiz oranları ile tercih edebileceğiniz başka bir banka olmaktadır.

Çiftçi Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler

  • Gelir belgesi
  • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
  • Kimlik belgesi fotokopisi
  • Almak istediğiniz konutun tapu fotokopisi
  • Kefil

Genellikle bunlar gerekli belgelerdir, banka gerekli görmesi ya da krediniz onaylanmazsa, çekmek istediğiniz kredi tutarını karşılamak için taşınmaz teminatı ile tekrar başvurarak kredi onay olasılığını artırabilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.12.2020 08:04
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Anahtar Kelimeler:
çiftçiKonutKredisiBankaFaiz
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