Çiftçilere konut kredisi veren bankalar ve çiftçi konut kredisi için gerekli belgeler

Bankalar, çiftçilere geçmişe göre daha fazla kredi hizmeti vermeye başladı ve çiftçilere yönelik konut kredisi eksikliği telafi edilmeye başlandı. Çiftçilere konut kredisi sağlayan banka sayısı artarken, bankalar arasındaki rekabet faiz oranlarının düşmesine ve dolayısıyla konut kredisi çeken çiftçilerin oranının artmasına neden olmuştur.
Çiftçilere Konut Kredisi Veren Bankalar
Şekerbank Çiftçiye Konut Kredisi
Birçok banka çiftçiye konut kredisi sağlasa da Şekerbank, çiftçilere sunduğu öncelikli hizmetleriyle öne çıkıyor. Şekerbank ile konut ödemelerini kira öder gibi ödeyerek kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bankanın uzmanlığına ve faiz oranlarına baktığımızda en iyi bankalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Ziraat Bankası Çiftçiye Konut Kredisi
Ziraat Bankası, çiftçiye verdiği destek konusunda öne çıkmakta ve 2021 yılında çiftçiye konut kredisi sağlayan bankalar listesinde yer almaktadır. Hayvan, bitki ve tarım kredilerine ek olarak, çiftçi dostu konut kredisiyle çiftçilerin uygun taksit ve faiz oranlarıyla ev sahibi olmalarına olanak sağlıyor.
Denizbank Çiftçi Konut Kredisi
Çiftçilere birçok avantajlı kredi sağlayan ve çiftçilere çiftçi konut kredisi sahibi olma fırsatı sunan bankalardan biri de Denizbank’tır. Bu kredi çok uygun bir faiz oranı avantajı ve vade ile çiftçilerin en çok tercih ettiği konut kredisi arasındadır.
TEB Çiftçi Konut Kredisi
TEB, Türkiye'deki çiftçilere sunduğu özel konut kredisi hizmetinin de birçok avantajı vardır. TEB, vade ve faiz açısından uygun koşullarda konuk kredisi alabileceğiniz ideal bankalardan biridir.
Garanti Bankası Çiftçi Konut Kredisi
Çiftçiye en uygun koşullarda konut kredisi sağlayan bankalardan biri olan Garanti, düşük kredi maliyetleri ve uygun faiz oranları ile tercih edebileceğiniz başka bir banka olmaktadır.
Çiftçi Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler
- Gelir belgesi
- Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
- Kimlik belgesi fotokopisi
- Almak istediğiniz konutun tapu fotokopisi
- Kefil
Genellikle bunlar gerekli belgelerdir, banka gerekli görmesi ya da krediniz onaylanmazsa, çekmek istediğiniz kredi tutarını karşılamak için taşınmaz teminatı ile tekrar başvurarak kredi onay olasılığını artırabilirsiniz.