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Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar

Çiftçilik ile uğraşanların yaptıkları işte ilerleyebilmeleri ve işlerini daha geniş alanlara yayabilmeleri için birçok banka maddi destek amacı ile çiftçilere tarım kredisi veriyor. Peki 2021 yılında hangi banka ne kadar kredi veriyor? 2021 yılı tarım kredilerine dair bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:11
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
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60 aya kadar varan vadeler ile birçok banka tarım destek kredisi hizmeti vermekte. Verilen bu tarım krediler, düşük faiz imkanları ve hasat zamanında başlayan ödeme imkanları ile birçok çiftçiye maddi kolaylık sağlıyor.

Tarım kredisi başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvuruda bulunacak kişilerin bizzat bankaya giderek başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ancak, başvuru sırasında kişilerden bazı belgeler istenmekte. İstenilen belgeler yetkili banka çalışanlarına verildikten sonra başvuru işlemi tamamlanıyor.

Tarım kredisi başvuruları için istenilen belgeler nelerdir?

Tarım kredisi başvurularında istenilen belgeler şunlardır:

  • Çiftçi kayıt belgesi veya gelir belgesi
  • Yüksek kredi notu
  • İka tane çalışan personelin eş onayı
  • Kefil
  • Başvuru yapılacak tarım kredisi miktarına göre ipotek
  • T.C kimliğinin veya nüfus cüzdanının fotokopisi
  • SGK ödeme dökümanı
  • Tapunun fotokopisi
  • Ruhsatın fotokopisi
  • İşletme faaliyetlerinin bilanço doğrultusunda yürütülmesinin ardından son 3 yıla ait bilanço ile gelir tablosu
  • Başvuru yapan bireyin tarımsal işletme sahibi olduğunun kanıtı olacak belgeler

Başvuruda bulunan bireylerin üzerlerini kayıtlı olan tarla veya canlı hayvan bulunuyorsa genel olarak ipoteğe ihtiyaç duyulmuyor.

2021 yılında tarım kredisi veren bankalar hangileri?

  • Şekerbank
  • Denizbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • QNB Finansbank
  • TEB
  • İşbankası
  • Garanti Bankası

Şekerbank tarım kredisi detayları

Şekerbank; kırsal kalkınmaya destek kredisi, tarım ekipmanları kredisi, tarımsal işletme kredisi gibi birçok alanda kredi imkanları sunarak çiftçilere kolaylık sağlıyor. Banka, 60 aya kadar süren vade imkanları ile çiftçiler tarafından en fazla başvurulan bankaların içinde yer alıyor.

Tarım kredisi için başvuruda bulunacakların muhakkak kredi notları yüksek olmalı, kara listede yer almamalılar.

İki sene vadesi bulunan taksitli tarım kredileri doğrultusunda çiftçilerimiz, işlerini sürdürebilmek için ihtiyaçları olan mazot, gübre, aydınlatma, tohum gibi temel malzemelerini de bu krediler ile alma imkanına sahipler.

Kredisi onaylanan çiftçiler in ödemelerini hasat zamanında yapabilme imkanı ile de maddi açıdan zorlanmaları engelleniyor.

Denizbank tarım kredisi detayları

Denizbank, kefil şartı koymadan çiftçilere tarım kredisi hizmeti vermektedir. Aynı zamanda başvurular SMS ile de yapılabiliyor. En fazla üç seneye kadar uzayabilen SMS sayesinde çiftçiler maksimum 50.000 TL’ye varana dek kredi çekebilmekteler.

Denizbank’da diğer bankalar gibi başvuru yapan çiftçilerde kredi notlarının yüksek olması kriterini aramaktadır.

Vakıfbank tarım kredisi detayları

Banka müşterilerine; tarım arazisi alım kredisi, bitkisel üretim kredisi, mantar yetiştiriciliği kredisi gibi birçok kredi imkanı ile çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor. Aynı zamanda çiftçilerin uzun vade ile yatırım yapmak istemelerini de destekleyen banka, yedi seneye dek varan vade imkanları ile çiftçilerimizin rahat ederek projelerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

Çiftçiler, ödemelerini hasat zamanında yapabiliyorlar.

Aynı zamanda Vakıfbank, Vakıfbank Tarım Uygulaması doğrultusunda çiftçilere vermiş olduğu kartlar ile onlara anlaşmalı bayiler ile altı ay süresince faiz olmadan işlem yapabilme, senede yalnızca  bir sefer borç ödeme ile ihtiyaç olduğunda nakit kredi kullanabilme imkanı da sunuyor.

TARSİM sigortalarıyla çiftçilerimizin doğal afetlerden sonra zarara uğramalarını engellemek için de sigorta hazırlamakta.

Ziraat Bankası tarım kredisi detayları

Banka çiftçilerimizin acil ihtiyaçları olduğunda kolaylıkla kredi kullanabilmeleri için; taksitli tarım kredisi, arazi alım kredisi, moden basınçlı sulama kredileri, küçük ekipman kredileri ile diğer kredi imkanları sayesinde çiftçilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamakta.

Halkbank tarım kredisi detayları

Halkbanka’sı, çiftçi destek kredisi, endüstriyel tarım kredisi, tarım destek paketleri ile çiftçilerin tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor. Banka aynı zamanda, serasını büyütmeyi düşünen veya yeni sera açma isteği olan çiftçilerimizi de Sera işletme ve sera yapım kredisi imkanı vermektedir.

Sera yapım kredisi alma hakkı kazanan çiftçiler, 48 aya dek uzanan vadeler ile 3, 6, 9, 12 ayda bir ödeme imkanı ile kredilerini alabiliyorlar.

QNB Finansbank tarım kredisi detayları

Banka çiftçilerimize, yedi seneye dek uzanan yatırım kredisi imkanı sunmaktadır. Bankanın sunduğu kredi imkanları içinde; meyve ve bağ tesisi yatırım kredisi, sera yatırım kredisi, traktör ve pikap kredisi, tarla alım yatırım kredisi, tarımsal sulama yatırım kredisi.

Yapı Kredi Bankası tarım kredisi detayları

Diğer birçok bankada olduğu gibi Yapı Kredi Bankası’nda da düşük faiz ve hasat zamanında ödeme imkanı ile çiftçilere pek çok kredi sunulmaktadır.

TEB tarım kredisi detayları

TEB Banka’sı; organik tarım kredisi, iyi tarım uygulamaları kredisi, hasat kredisi gibi pek çok işletme kredi imkanı sunmaktadır. Banka ayrıca yatırım kredileriyle de çiftçilerin destekçisi olmaya devam ediyor.

İşbankası tarım kredisi detayları

İşbankası’nın çiftçilere sağladığı destek kredileri şunlardır; işletme, yatırım, traktör, ekipman, hayvancılık kredisi.

Garanti Bankası tarım kredisi detayları

Garanti Bankası’nın çiftçilere sunduğu kredi seçenekleri şunlardır; sera kredisi, traktör ile biçerdöver kredisi, tarım destek kredisi. Garanti Bankası ayrıca, organik tarım işletmelerinin de destekçisidir.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 13:11
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KrediTarımçiftçi
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