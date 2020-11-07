Çiftçi Mazot Gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteğinden nasıl yararlanılır? Destek ödemeleri ne zaman başlayacak?

Mazot ve Gübre Parası Ödemeleri 2020 Yılında Verilmeye Devam Edecek

Alan bazlı destek kapsamında çiftçilere dizel ve kimyevi gübre için finansal destek sağlanacak, 2020 ve her yıl dizel ve kimyevi gübre destek ücreti ödenecek. Bu yazımızda ayrıca tarımsal destek ödemeleri, sorgulama prosedürleri, fındık, buğday, arpa, aromatik bitkiler ve hayvancılık için yapılan ödemelere de yer vereceğiz.

Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli; kivi üreticilerine dekara 19 lira mazot ve gübre desteği verildiğini açıkladı.

ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı çiftçiler, her yıl Tarım Bakanlığı'ndan tarımsal destek almaktadır. Yerinde tarım desteği kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere toprak analizi yapmaları şartıyla mazot ve gübre desteği sağlanması. Geçen yıl Bakanlar Kurulu kararına göre mazot ve gübreye verilen destek miktarı dekar başına 11 Türk lirası.

Ayrıca tarımsal destek maliyetlerinin yanı sıra mazot ve gübre desteği, fındık desteği, iyi tarım uygulama desteği, organik tarım desteği, toprak analizi desteği, bitki üretim desteği olarak sera desteği, meyve ve sebze desteği, sertifikalı tohum, fidan ve fide sağlanmaktadır.

Mazot gübre desteği ile çiftçilere yeni ayrılan yem bitkisi destek bütçesinden daha fazla ödeme yapılacak ve yıllık tarımsal desteğin% 20'si ödenecek. Devlet, sera yapanlar için mali destek sağlıyor.

Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır?

Mazot ve gübre desteği alabilmek için çiftçi kayıt sistemine 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kaydedilmesi, mazot ve gübre destek ödemelerinden yararlanmak için her 50 hektar arazi için toprak analizi yapılması gerekmektedir. Tarımsal destek alacak her çiftçi, ÇKS'ye kaydolmalıdır. Yıl sonuna kadar Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvarda toprak analizi yapılabilmektedir.

Mazot Gübre Desteği Ödemeleri Yarın Yatıyor

27 Mart 2020 itibarıyla 20 ilde 553.326 üreticiye toplam 1.145 milyar TL mazot gübre ulaştırıldı.

20 Mart 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon liralık motorin ve gübre bedeli ödeyeceğini açıkladı. Açıklamada, Mart ve Nisan aylarında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon TL ödeme yapıldı.

Mazot gübre için devlet desteği, ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere verilen 11 TL mazot ve gübre desteği sağlıyor.

Anaç Koyun Keçi 580 milyon Türk Lirası

Hububat-Baklagil Desteği 120 milyon Türk Lirası

Dane Mısır Desteği 20 milyon Türk Lirası

Hayvan Hastalık Tazminatı 16,2 milyon Türk Lirası

Tiftik Keçilerine ilave destek 226 bin Türk Lirası

Sertifikalı tohum ve fidan Üretim: 7 ilde 20 firmaya 6,8 milyon Türk Lirası

Hastalıktan ari işletme ve küpe uyg.: 7 ilde 8 yetiştiriciye 155 bin Türk Lirası

Deprem Zararı Ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı): 103 çiftçiye 2 milyon 200 bin Türk Lirası

Toplam 1 Milyar 881 Milyon Liralık Destek Ödemesi Başlıyor.

TC KİMLİK SON HANESİ VERGİ NO SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 0 0 1 3 5 7 9 27 Mart 2020 2 2 3 Nisan 2020 4 4 10 Nisan 2020

6 8 17 Nisan 2020

Bitkisel Üretim Desteklemeleri Başvuru Tarihleri Uzatıldı

Bekir Pakdemirli, bitkisel üretimi desteklemek için farklı ödemeler, iyi tarım uygulamaları ve organik tarıma destek için başvuruların son teslim tarihlerini uzattı.

Yağlı tohumlar ve dane zeytini için fark ödemesinin verilmesi için son tarih 30 Nisan 2020,

Hububat, baklagiller ve mısır ödemelerindeki farklılıklar için destek başvurusu yapmak için son tarih 29 Mayısıs 2020'dir.

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım alanında destek verilmesi için son tarih 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır.

Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılan başvurular 30 Haziran 2020 tarihine kadar kabul edilmektedir.

Süs bitkileri, yağlı tohumlar ve hububat için destek ödemeleri aşağıdaki gibidir.

Alanları desteği; Gübre Desteği dekar başına 4.75 lira Mazot Desteği dekar başına 3.30 lira Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları desteği; Gübre Desteği dekar başına 6,60 lira Mazot Desteği dekar başına 4,85 lira Yağlı Tohumlu Bitkileri ve Endüstri Bitkileri Alanları bitkileri destekleri; Mazot Desteği dekar başına 7.90 lira Gübre Desteği dekar başına 8.25 liradır

Ayrıca Toprak analizi desteği ise dekar başına 2,5 liradır

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Belli Oldu 20 Mart 2020

Dane mısır için 24 ilde 26338 üreticiye 89 milyon lira,

Hububat baklagil için 21 ilde 43.842 üreticiye 115 milyon lira

Yaş çay primi için 183 milyon lira,

Sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira ödemelerin tarihi belirlendi.

Üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre;

0 olanlar 20 Mart,

2 olanlar 27 Mart,

4 olanlar 03 Nisan,

6 ve 8 olanlar 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibari ile ödeme yapılacaktır.

Mazot Gübre Desteği 2020 Yılında Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mazot, gübre ve toprak analizlerinden yararlanmak isteyen çiftçiler;

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmak veya mazot desteği alacağınız üretim yılında kayıtlarını güncellemek kaydıyla mazot, gübre ve toprak analizi kullanma istekliliği için Tarım Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmanız zorunludur. 50 dekar ve üzeri parsele sahip çiftçilerin, bu parsel için gübreleme desteğinden yararlanabilmeleri için yetkili laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir. ÇKS'ye kayıtlı olup üretim yılı boyunca mazot, gübre ve toprak analizi desteği almak isteyen çiftçilerin tebliğin yayımlandığı tarihte ÇKS'ye kayıtlı il ve bölge bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Bakanlık'tan çiftçiye müjdeli haber geldi! Açıklamaya göre gübre fiyatlarına% 15 indirim uygulanacak. Hasattan istenilen verimin elde edilmesi, yapılacak uygulamalara bağlıdır. Döllenme önce gelir. Ülke ekonomisindeki sorunları hafifletmek ve çiftçileri etkilememek için gübre fiyatları bir miktar düşürülecek. Yayınlanan yönetmeliklerle birlikte;

Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünün satın alınmasını garanti eder. Gübre fiyatları türe göre% 15 oranında azalacak. Öneğin, bir ton Dap gübresinin fiyatı 2. 900 liraya düşürüldü. Bu anlamda 350 TL'lik bir indirim olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bakanlık gübre firmalarının fiyatlarını artıran firmaları da izlemektedir.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasında sadece gübre fiyatlarından değil, arpa ve buğdayın desteğinden de bahsetti. 5 kuruşluk prim desteği% 100 arttı. Hasat sırasında çiftçilerin herhangi bir zarar görmesi engellenecektir. Satın alma TMO aracılığıyla devam edecek.