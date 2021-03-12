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Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?

Bahar gelince tarlalara ürün ekimi işlemi başlamaktadır. Çiftçiler ise hangi üründen verim alabileceklerini, hangi ürünlerin daha kârlı olduğunu merak etmektedir. Akıllara takılan soruların detaylarını değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

12 Mart 2021 Cuma 12:27
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
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Tarım ülkesi olan Türkiye’de bahar havaları gelince çiftçiler zahmetsiz ancak verimli ve kârlı ürünlerin neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Toprak ve iklim olarak her yöreye uygun farklı ürünler elde edilmektedir. Son dönemde yaşanılan kuraklık sebebiyle çiftçiler bol su istemeyen ürünlere yönelmeye başladı. 
 

Sulama ihtiyacı bulunmayan tarım ürünleri nedir?

Sulama ihtiyacı bulunmayan tarım ürünleri çiftçiye kurak topraklar için kâr elde etmeyi sağlayan bir avantaj sunar. Bu yöntem ile maliyeti düşürürken fazladan masraf çıkmasını engellemektedir. Bulunulan yöreye göre çeşitli sulama ihtiyacı bulunmayan tarım ürünleri ekilebilir. Sulama gerektirmeyen ürünler şu şekilde sıralanabilir: 
• Gurme mantar,
• Odunsu bitkiler,
• Makademya fındığı,
• Kinoa,
Mor Patates,
• Peyzaj ağaçları ve çalıları,
• Guava meyvesi,
• Şakayık çiçeği,
• Bambu,
• Sarımsak,
• Şifalı otlar,
• Safran yetiştiriciliği,
• Kampat yetiştiriciliği.
 

Tarlaya hangi ürün ekilirse kâr elde edilir?

Tarlalara genellikle domates salatalık gibi sebzeler veya buğday, arpa gibi hububat ürünleri ekilir ve hasat edilir. Ancak bir üründen kâr elde edilmek isteniyorsa çoğunlukla herkesin tarlasında olmayan ürünler tercih edilmelidir. Böylelikle rekabet oranı azalır ve az satıcıya sahip ürün sayesinde kâr elde edilir. Tarlaya ekilerek kâr elde edilebilecek ürünler şu şekilde sıralanabilir:
• Kiraz,
• Haşhaş,
• Aloe vera,
• Zencefil,
• Kuşkonmaz,
• Japon akçaağacı,
• Beyaz çay,
• Fasulye,
Süs bitkileri ve gül yetiştirmek,
• Siyah sarımsak,
• Trüf mantarı,
• İstiridye mantarı,
• Altın çilek,
• Odunsu süs bitkileri,
• Kamkat yetiştirmek,
• Bambu,
• Üzüm,
• Badem.
 

En çok hangi ürünlerden kâr elde edilir?

En çok hangi üründen kâr edileceği pazar araştırmasından geçmelidir. Hangi üründen ne kadar satılıyor, rekabet açısından kimler tarafından satılıyor, üretim maliyeti ne kadardır tarzında yapılan araştırmaların ardından çiftçiler ürün ekimine başlayabilir. Ancak öncelikli kural pazar araştırmasının yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesinden geçer. Devlet destekli birçok tarım ürünü, peyzaj ürünleri gibi alan bulunmaktadır. Öneğin mantar üreticiliği için devlet destekli krediler mevcuttur.

 Altın Çilek

Altın çilek üretimi zahmetli ancak bir o kadar ekonomik getiriye sahip bir üründür. Altın çilek çeşitli iklim şartlarına ayak duydurabilmektedir. Ancak yetiştirildiği yerde gübre olarak organik gübre kullanılmalıdır. Aksi takdirde üretim gerçekleşmez.

Şakayık çiçeği

Güneşli iklimleri seven şakayık çiçeğine karşı talep çok fazla ancak talebe karşı yeteri üretim gerçekleşmemektedir. Peyzaj çalışmalarında sıklıkla tercih edilen şakayık çiçeği, ekildiği dönüme göre bir kâr sağlamaktadır. Öneğin 2 3 dönümlük bir arsaya ekilen şakayık çiçeği yılda 45-55 arası bir kazanç sağlamaktadır. 

Kinoa 

Son dönemde sıklıkla meydana çıkan ve talebi artan ürünler arasında kinoa yerini aldı. Diyet listelerinin vazgeçilmez ürünü olan kinoa yüksek protein içermektedir. Yılda bir kez yetişen ve kuzey iklimi arayan kinoanın kilosu 45-50 TL arasında satılabilirken yıllık kâr oranı 500-600 olarak belirlenebilmektedir. 

Mor Patates

Mor patates diğer ürünlere oranla ihracata açık bir üründür. Tarlaya ekilip hasadı yapıldıktan sonra ömrü uzattığı da düşünülen mor patates döviz üzerinden satışa sunulmaktadır. Bu durum ise çiftçilerin tarlama ne eksem düşüncesine son verebilecek cinstendir. 

Sarımsak 

Antibiyotik etkisine sahip olan sarımsak için sulama gereksinimi duyulmamaktadır. Her yerde üretilebilen sarımsağın kâr oranının yüksek olduğu için üretim süreci de yorucudur. 

Kızılcık

Şerbetiyle faydalı hâle gelen kızılcık verimliliği yüksek bir üründür. Verimliliği kadar içeriği de bir o kadar zengin kızılcık çiftçilerin küçük arazilerde büyük kârlar elde etmesini sağlamaktadır. 

Nane 

Artan aşırı ürün taleplerden biri ise nane olmuştur. Verimliliği gayet zengindir. Küçük alanlarda büyük kazançlara ulaşmayı sağlamaktadır. 

Süs bitkileri

Tarım ürünleri dışında süs bitkileri büyük ilgiye maruz kalmaktadır. Yaz aylarına uygun ve kış aylarına uygun olmak üzere çeşitli bitki türü barındırılmaktadır. Vatandaşlar evlerinin, binalarının çevresini güzelleştirmek için süs bitkilerine odaklanmaya başlamıştır. 



Son Güncelleme: 12.03.2021 12:27
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Çiftçi Için Karlı Ve Kazandıran Tarım ürünleri Nelerdir?şakayık çiçeğiSüs BitkileriMor Patates
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