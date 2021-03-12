Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?

Sulama ihtiyacı bulunmayan tarım ürünleri nedir?
Tarlaya hangi ürün ekilirse kâr elde edilir?
En çok hangi ürünlerden kâr elde edilir?
En çok hangi üründen kâr edileceği pazar araştırmasından geçmelidir. Hangi üründen ne kadar satılıyor, rekabet açısından kimler tarafından satılıyor, üretim maliyeti ne kadardır tarzında yapılan araştırmaların ardından çiftçiler ürün ekimine başlayabilir. Ancak öncelikli kural pazar araştırmasının yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesinden geçer. Devlet destekli birçok tarım ürünü, peyzaj ürünleri gibi alan bulunmaktadır. Öneğin mantar üreticiliği için devlet destekli krediler mevcuttur.
Altın Çilek
Altın çilek üretimi zahmetli ancak bir o kadar ekonomik getiriye sahip bir üründür. Altın çilek çeşitli iklim şartlarına ayak duydurabilmektedir. Ancak yetiştirildiği yerde gübre olarak organik gübre kullanılmalıdır. Aksi takdirde üretim gerçekleşmez.
Şakayık çiçeği
Güneşli iklimleri seven şakayık çiçeğine karşı talep çok fazla ancak talebe karşı yeteri üretim gerçekleşmemektedir. Peyzaj çalışmalarında sıklıkla tercih edilen şakayık çiçeği, ekildiği dönüme göre bir kâr sağlamaktadır. Öneğin 2 3 dönümlük bir arsaya ekilen şakayık çiçeği yılda 45-55 arası bir kazanç sağlamaktadır.
Kinoa
Son dönemde sıklıkla meydana çıkan ve talebi artan ürünler arasında kinoa yerini aldı. Diyet listelerinin vazgeçilmez ürünü olan kinoa yüksek protein içermektedir. Yılda bir kez yetişen ve kuzey iklimi arayan kinoanın kilosu 45-50 TL arasında satılabilirken yıllık kâr oranı 500-600 olarak belirlenebilmektedir.
Mor Patates
Mor patates diğer ürünlere oranla ihracata açık bir üründür. Tarlaya ekilip hasadı yapıldıktan sonra ömrü uzattığı da düşünülen mor patates döviz üzerinden satışa sunulmaktadır. Bu durum ise çiftçilerin tarlama ne eksem düşüncesine son verebilecek cinstendir.
Sarımsak
Antibiyotik etkisine sahip olan sarımsak için sulama gereksinimi duyulmamaktadır. Her yerde üretilebilen sarımsağın kâr oranının yüksek olduğu için üretim süreci de yorucudur.
Kızılcık
Şerbetiyle faydalı hâle gelen kızılcık verimliliği yüksek bir üründür. Verimliliği kadar içeriği de bir o kadar zengin kızılcık çiftçilerin küçük arazilerde büyük kârlar elde etmesini sağlamaktadır.
Nane
Artan aşırı ürün taleplerden biri ise nane olmuştur. Verimliliği gayet zengindir. Küçük alanlarda büyük kazançlara ulaşmayı sağlamaktadır.
Süs bitkileri
Tarım ürünleri dışında süs bitkileri büyük ilgiye maruz kalmaktadır. Yaz aylarına uygun ve kış aylarına uygun olmak üzere çeşitli bitki türü barındırılmaktadır. Vatandaşlar evlerinin, binalarının çevresini güzelleştirmek için süs bitkilerine odaklanmaya başlamıştır.