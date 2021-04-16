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CHZ Coin yorum; Chiliz (CHZ) Coin fiyat analizi ve yorumları 16 Nisan Cuma

16 Nisan gününde güne yükseliş ile başlayan Chiliz yani CHZ coinin fiyat analizi merak ediliyor. CHZ için yükseliş trendi mi başladı? CHZ grafiği ve yorumları nasıl? sorularının yanıtları araştırılıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 16:24
CHZ Coin yorum; Chiliz (CHZ) Coin fiyat analizi ve yorumları 16 Nisan Cuma
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CHZ yani Chiliz coin yorumları kripto para takip edenler tarafından merak ediliyor. 12 Nisan’da kırılma yaşayan CHZ’nin direnç bulacağı tahmin ediliyor.

CHZ (Chiliz) Coin fiyat analizi

Geçtiğimiz hafta CHZ alt bayrak trend çizgisinin altında bayrak direği %61,8 geri çekilme gösterdi. Bu durum devam modelinin yükselişinin çözülme ihtimalini doğurdu. Böylece spekülatörler için bir giriş noktası oluşmuş oldu. Şubat ayı ve Mart ayında ralli aşaması %3000’i geçen CHZ, %90 ralliden gelen modellerin başarısızlık oranının sıfır olduğunu ve yaklaşık yüzde 70 de başarı oranı olduğu düşünülüyor.

Geçen haftanın en düşük kumdaki çizgisini gösteren CHZ’nin bu hafta yükseliş trendi göstereceği tahmin ediliyor. Müşterilerinin puanları kullanması için CHZ Rakuten Europe ile bir anlaşma planlıyor.

Diğer taraftan %70’Lik hedef ile 0,914 $ iken en yüksek seviye ise 0,976 $’dan gelen mıknatıs etkisi sayesinde üst sevilere çıkması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
ChzChiliz
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