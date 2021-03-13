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Chiliz coin nedir? CHZ neden sürekli yükseliyor

Kripto para günümüzde çok önem kazandı. İnsanlar yatırımlarını sanal paralara yapıyor. Peki bu hafta sürekli yükselen CHZ coin neden sürekli yükseldi? CHZ coin hakkında işte her şey...

13 Mart 2021 Cumartesi 15:34
Chiliz coin nedir? CHZ neden sürekli yükseliyor
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2012’de kurulan CHZ( chiliz ) coin bu hafta sürekli rekor tazeledi. Ve kripto paralar şu sıralar popülerken bu konuda sosyal medyada çok konuşuldu. CHZ coin spor kulüpleriyle olan ortalıklığıyla biliniyor.

CHZ coin spor, e-spor, eğlence ile ilgili alanlarda dijital para birimi olarak kullanılıyor. Daha çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Asıl spor ve eğlence ortamı için oluşturulan bu coin , blockchain ekosistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. 14 Şubat 2018’de piyasaya Alexandrre Dreyfus ve arkadaşları tarafından sürülen Chiliz , spor ile e-spor taraftarlarını kulüplerle arasında bağlantı kurmasını hedefliyor. Ayrıca taraftarların kulüp kararlarında da söz sahibi olması hedeflenmektedir.

CHZ, Takımların ve başka kuruluşların, taraftar jetonları oluşturarak bunları toplum içerisinde değişim aracı olarak kullanılması olanak sağlamaktadır. CHZ sayesinde taraftarlar kulübün forma ve ürünlerinin tasarımı konusunda ve takımdaki en iyi oyuncuyu belirlemeye kadar birçok konuda söz sahibi olur.



Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
CHZ CoinSanal ParaChiliz
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