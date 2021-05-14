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Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması

Bram Cohen tarafından kurulan Chia Network hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Chia coin nedir? Kripto para kullanan kişilerin merak ettiği diğer bir uygulama da Chia Coin oldu. XCH nedir? Chia nereden alınır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:06
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
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Chia Coin nedir?

BitTorrent ağının kurucusu olan Bram Cohen tarafından kurulan Chia Network'te kaynak hesaplama gücü yerine disk alanı yer almaktadır. Bitcoin'de çalışma kanıtları yer almaktadır ancak Chia'da disk alanı işlemleri doğrulayan merkezi olmayan bir NAkamoto tarzı fikir birliğine ulaşmak için ana kaynak ve zaman kanıtı yer almaktadır. Chia, ekran kartı yerine diskler üzerinden kullanılır ve doğa dostu olarak işlem görür.Bu özellikleri ile diğer kripto paralardan ayrılmaktadır. Resmi Web sitesi Home-Chia Netwokt’tur. Piyasaya ise 20 dolar ile çıkması beklenmektedir. Tahminler, ilk olarak çiftçilerin donanım maliyetlerini birinci gün telafi etmek isteneceğini gösermektedir. 24 TB’lık bir çiftçilik kurulumu için 1000 $ donanım maliyeti ve % 15’lik haftalık ortalama ağ alanı büyümesi varsayılmaktadır. Borsaların açılışına kadar bu tahmine göre 50 XCH sağlamaktadır. Her bir madeni parayı 20 dolara satmak, ilk yatırımı telafi etmek için yeterli olacaktır.

Chia Network nedir? 

Bir blok zinciri ve akıllı işlem platformu olan Chia, Bitcoin’den sonra ilk yeni Nakamoto mutabakatt algoritmasını uygulayan uygulamadır. Fazla enerji harcayan Proof of Work  yani Emek Kanıtı protokolleri, yerini zamana ve Proof of Space yani Alan Kanıtına bırakmıştır.

XCH nasıl alınır? 

Şu anda Gate.io borsasında satışa sunulmaktadır. Binance üzerinden de satış yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Chia CoinXCH
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