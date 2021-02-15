Chainlink, Uniswap ve Dogecoin'ın fiyat analizleri yapıldı

Yukarıda verilen Chainlink şemasına göre, madalyon, yukarıya doğru bir hareketi gözlemlenmekte. Dijital varlık değeri 33.64 dolar olan Chainlink, işlem gördükten sonra 26. 76 dolar desteği üzerinde kaldı.

Pazardaki ivmenin güçlendiği görülen şemada, 50 hareketli ortalama, mum çubuklarının aşağısında kaldı ve fiyatların şişirildiği görüldü. Fiyat şişirilmesini önlemek ve dengelemek için ise düzeltme gerekmektedir.

Yukarıda verilen Uniswap şemasına göre, Pazar dalgası şeklinde bir büyüme göstermiştir. 2020 yılının başından beri yükselen, dijital varlık, 18.01 dolar olarak desteklendiği görülüyor. UNI, yazı yazıldığı zamanda 21,55 dolardan işlem görmektedir.

Şemaya göre, fiyatlar, yatay hareket etmekte ve yükselmeye devam etmektedir. Piyasanın yükseliş eğilimden dolayı sinyal hattı ve 50 hareketli ortalama mum çubuklarının altında kaldı.

Bolinger bantları ise piyasada bulunan ve artan volatiliteye işaret etmekte. Göreceli Güç Endeksi ise aşırı alım bölgesine yakın kaldı.

Yukarıda verilen Dogecoin şemasına göre ise, Dogecoin, pazarda artmasının nedeni göz ardı olmuştur. Dogecoin, 0.052 dolar değerinde ve ani destek olarak da 0.052 dolardır. Piyasada güçlü bir yükseliş görülse de, Dogecoin için durum tersine dönmektedir. Göreceli güç endeksi aşırı alım bölgesine inmiştir. Pazardaki ivme değişikliğinden dolayı, Dogecoin, eski değerine çıkması zor durumdadır.