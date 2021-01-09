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Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım

Cezaevinde bulunan mahkûmların yakınları ve çocukları ekonomik zorluk çektiklerinde sosyal yardım alabilmektedir. Okuyucularımız için mahkûm yakınları ve çocuklarının nereden, nasıl yardım alabileceklerini derledik.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:11
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
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Ülkemizde birçok alanda maddi yardım imkanı bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de cezaevinde bulunan mahkumların yakınlarına ve çocuklarına verilen yardımlar bulunmaktadır. 2014 yılından beri yapılan bu yardımlara ulaşabilmek için devlete başvuru yapılması gerekmektedir. Maddi durumu yetersiz olan yakınların gerekli belgelerin tamamlanmasıyla beraber başvuru yaparak yardım talebinde bulunabilirler. Gerekli belgeleri öğrenmek ve maddi yardım başvurusu yapmak için Sosyal Yardım Vakfı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 

Eşi mahkûm olan kadınlar için yapılan maddi yardım

Eşleri cezaevinde bulunun kadınlar eşleri çalışamadığı için maddi zorluk yaşamaktadır. Birçoğu iş bulamamakta birçoğunun ise çocuğu olduğu için çalışamamaktadır. Bu sebeple maddi yardıma ihtiyaç duyan mahkûm eşleri çareyi devletten yardım almakta bulmaktadır. İhtiyaç sahibi olarak nitelendirilen mahkûm eşleri Sosyal Yardım Vakfı’na başvuru sırasında eşinin cezaevinde bulunduğuna dair müddetname belgesini ve diğer istenen belgelerin verilerek başvuru yapılmasının ardından kısa bir süre sonra vakıf geri dönüş yapıyor. Kabul edilen başvurulardan sonra ayda bir veya 2 ayda bir olmak üzere mahkûm eşlerine yardım ediliyor. Yapılan yardm genelde 500 TL oluyor. Zorlu yaşam şartları sebebiyle mahkûm yakınların yapılan yardımın arttırılmasını bekliyor. 
 
Mahkûm yakınları ve çocukları sadece maddi yardım değil aynı zamanda farklı yardımlar da alabilmektedir. Sosyal Yardım Vakfı dışında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da yardım alabilen mahkûm yakınları ve çocukları, çocuk parası (eğitim yardımı), aşı yardımı gibi birçok yardımdan faydalanabilmektedir. 
 

Mahkûm yakınlarına maddi yardım

Eşi cezaevinde olan eşler geçimini sağlayamayarak zor durumda kalmaktadır. Bu sebeple yardım aramaktadır. Yardım alabilmek için Sosyal Yardım Vakfı veya kaymakamlıklara başvuran mahkûm eşleri başvurularının onaylanması kapsamında yardım almaktadır. Sosyal Yardım Vakfı tarafından verilen yardımlar maaş şeklinde değildir. Düzenli bir şekilde maddi yardım yapılmayıp, diğer ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 
 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur olan mahkûm eşleri maaş veya tutuklulara sosyal yardım sağlamaktadır. Yapılan yardımların yanı sıra çocuklu olan mahkûm eşlerine ayriyeten Sosyal Ekonomik Destek (SED) verilmektedir. 700-1200 TL arasında olan yardım her çocuk için ayrı ayrı verilmektedir. SED yardımı geçici veya süreli olabilmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımları her mahkûm yakınına yapmamaktadır. Başvurular kapsamında yardıma uygun olan mahkûm yakınları seçilerek verilmektedir. 
 

Mahkûmların çocukları için çocuk parası (eğitim yardımı)

Cezaevinde bulunan mahkûmların çocuklarının bu yardımı alabilmesi için örgün eğitimde okumaları ve yaşlarının yardım almaya yeterli olması gerekmektedir. Diğer koşullarda çocuk parası (eğitim yardımı) verilmemektedir. Eğitim yardımı alma koşuluna uyan mahkûm çocukları bu parayı her ay düzenli olarak almaktadır. 
 
• İlköğretimde (1’den 8. Sınıfa kadar) okuyan erkek öğrenci için aylık: 45 TL
• İlköğretimde (1’den 8. Sınıfa kadar) okuyan kız öğrenci için aylık: 50 TL
• Ortaöğretimde (9’dan 12. Sınıfa kadar) okuyan erkek öğrenci için aylık: 55 TL
• Ortaöğretimde (9’dan 12. Sınıfa kadar) okuyan kız öğrenci için aylık: 75 TL olarak ücretlendirilmektedir.
 

Mahkûm yakınları için aşı parası

Aşı parası yardımı mahkûm çocukları için yapılan bir yardımdır. Henüz okula başlamamış mahkûm çocukları için anneye verilen sağlık yardımıdır. 
• 0-6 yaş arası her bir çocuk için 45 TL, (burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğun yaşının 72 ayını tamamlamamış olması gerekmektedir.
• Hamile kadınlara 9 ay boyunca ve lohusa döneminde 2 aylık 45 TL,
• Hastanede doğumunu yapan kadınlara bir kere olmak üzere 100 TL tutarında mahkûm yakınlarına ve çocuklarına aşı parası yardımı yapılmaktadır.
 
Eşi cezaevine giren mahkûm yakınları çeşitli yerlerden yardım alırken bu yardımlar için şart koşulan koşullara uymaları gerekmektedir. Ekonomik sıkıntı çeken mahkûm yakınları belgelerini hazırlayarak başvuru yaptıkları il ve ilçe kurumlarının geri dönüşleri kapsamında yardım alabilmektedirler. Bu yardımlar mahkûm yakınları ve çocuklarının ekonomik mağduriyet çekmemesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 09.01.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
Mahkûm Yakınlarına YardımAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıSosyal Yardım Vakfı
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