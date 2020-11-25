İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Çeyiz parası için nereye başvurulur? Çeyiz parası başvuru işlemleri 2020

Evlenecek kişilere devlet tarafından çeyiz parası yardımları yapılmaktadır. Çeyiz parası için nereye başvurulacağını araştıran binlerce kişi için çeyiz parası başvuru işlemlerini içeriğimizde derledik.

25 Kasım 2020 Çarşamba 22:07
Çeyiz parası için nereye başvurulur? Çeyiz parası başvuru işlemleri 2020
Takip Et:

Evlendiği tarih itibariyle 5 yıl geçerli olan çeyiz paralarında peşin olarak ödenen evlenme yardımı almak isteyenlerin ilk etapta beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası ne kadar?

Evlenecek kişilere sağlanan çeyiz hesabında devlet yardımları 9 bin TL’ye çıkarılmıştır. Yönetmelik gereğince devlet katkıları, hesapta biriken tutarın yüzde 25’ine kadar çıkabilecek ve üst sınır 9 bin TL olacak.

Çeyiz hesabı ile devlet katkısına dair Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre devlet katkıları düzenli ödemelerle 36 ay ile 47 ay arasında olanlar için hesaptaki birikimin yüzde 29’u olacak. Ödenecek tutarlara getirilen üst sınır 4 bin TL’den 6 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay arasında olanlar için devlet katkısı yüzde 15 yerine yüzde 22 olarak uygulanacak. Gruptaki üst sınır 4 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

Kimler çeyiz parasından faydalanabilir?


Anne veya babasının vefatı sonucunda ölüm – yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilmektedir. Aynı durumdaki erkeklere bu hak tanınmamaktadır.

Evlenme ödeneğine başvuracak kız çocuklarının yetim aylığı alma şartı bulunmaktadır. Yalnızca kızlar için verilen evlenme yardımları, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.

Çeyiz parası almak isteyenlere 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ/Kur) hak sahipleri SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne başvuracaklar.

Kısa çalışma ödeneği alabilmek için aranan şartlar şöyle;

  1. Anne veya babadan ölüm – yetim aylığı almak,
  2. Aylığı alırken evlenmiş olmaktır.


Son Güncelleme: 25.11.2020 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyiz Parasıçeyiz Parası Nasıl Alınır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 26 Kasım 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri
Akrep dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Akrep dizisi kanalı ve konusu
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2020
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Çeyiz parası için nereye başvurulur? Çeyiz parası başvuru işlemleri 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Hindi affetme nedir? Şükran günü hindi affetme geleneği
Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?
Ev onarım ve tadilat kredisi veren bankalar hangileridir?
e Devlet PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?
TRT 1 İyi Fikir sunucusu Seval Çöpür kimdir? Seval Çöpür hakkında bilgiler
Kanalların yayın akışları 1 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Azize dizisi 3. fragmanı yayınlandı! Azize ne zaman başlıyor? İlk bölüm tarihi
Star TV Sol Yanım 1.bölüm yayın günü ve tarihi
Twitter'ın mavi tik özelliği ne zaman kullanıma açılacak?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşer mi, düşecek mi?
Zen Pırlanta Diamond Black friday kampanyası indirim günleri
Sadakatsiz izlendi mi? Dizi tutar mı? Sadakatsiz dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.