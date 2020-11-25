Çeyiz parası için nereye başvurulur? Çeyiz parası başvuru işlemleri 2020

Evlendiği tarih itibariyle 5 yıl geçerli olan çeyiz paralarında peşin olarak ödenen evlenme yardımı almak isteyenlerin ilk etapta beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası ne kadar?

Evlenecek kişilere sağlanan çeyiz hesabında devlet yardımları 9 bin TL’ye çıkarılmıştır. Yönetmelik gereğince devlet katkıları, hesapta biriken tutarın yüzde 25’ine kadar çıkabilecek ve üst sınır 9 bin TL olacak.

Çeyiz hesabı ile devlet katkısına dair Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre devlet katkıları düzenli ödemelerle 36 ay ile 47 ay arasında olanlar için hesaptaki birikimin yüzde 29’u olacak. Ödenecek tutarlara getirilen üst sınır 4 bin TL’den 6 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay arasında olanlar için devlet katkısı yüzde 15 yerine yüzde 22 olarak uygulanacak. Gruptaki üst sınır 4 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

Kimler çeyiz parasından faydalanabilir?

Anne veya babasının vefatı sonucunda ölüm – yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilmektedir. Aynı durumdaki erkeklere bu hak tanınmamaktadır.

Evlenme ödeneğine başvuracak kız çocuklarının yetim aylığı alma şartı bulunmaktadır. Yalnızca kızlar için verilen evlenme yardımları, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.

Çeyiz parası almak isteyenlere 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ/Kur) hak sahipleri SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne başvuracaklar.

Kısa çalışma ödeneği alabilmek için aranan şartlar şöyle;