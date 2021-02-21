Çeyiz desteği almak için aranan şartlar neler? Devlet çeyiz desteği ne kadar?

Devlet çeyiz desteğini almak isteyen vatandaşlar aranan şartlara uymak zorundalar. Aşağıda yazılı olan şartlara uyan bütün vatandaşlar çeyiz desteği için başvuru yapabiliyorlar.

2021 yılı çeyiz desteğinde aranan şartlar neler?

Anne ya da babası olmayan, yetim maaşı almakta olan bayanlar yalnızca 1 kere olması şartıyla devlet çeyiz desteğini alabiliyorlar.

Erkekler destek ten hiçbir şekilde yararlanamıyor.

ten hiçbir şekilde yararlanamıyor. 27 yaşının altında olan bayanlar ilk evliliklerinde devlet çeyiz desteğini alabiliyorlar.

Sigortalı şekilde çalışmakta olan bayanlar çeyiz desteğinden faydalanamıyorlar.

Evlenecek çift, evlenmeden üç sene boyunca çeyiz hesabı açıp her ay devamlı ödeme yaparlarsa devlet çeyiz desteğini alabilecekler.

18 yaşından küçük olan kızlar bu destekten faydalanabilmek için ailelerinin çeyiz hesabı açmaları gerekiyor.

Devlet çeyiz desteği ücreti ne kadar?

Çeyiz hesabınıza 36 ya da 47 ay düzenli olarak ödeme yaptığınızda hesabınızda birikmiş olan miktarın %10’unu alma hakkı kazanıyorsunuz.

Çeyiz hesabınıza 48 ya da 59 ay düzenli olarak ödeme yaptığınızda hesabınızda birikmiş olan miktarın %15’ini alma hakkı kazanıyorsunuz.

60 ay ile üstünde çeyiz hesabınıza ödeme yaptığınızda hesabınızda birikmiş olan miktarın %20’sini alma hakkı kazanıyorsunuz.

Bu miktarlar her yıl değişerek her yıl içinde artabiliyor.

Çeyiz desteğine başvurular nasıl yapılıyor?

Başvuru yapmak için ilk olarak T.C kimlik belgesi, evlilik cüzdanı ile başvuru yapılan kurumdan başvuru dilekçesini temin etmek gerekiyor.

Gereken evraklar ile belgeler alındıktan sonra evlilik yapacak olan çiftlerin oturdukları yerde olan il ya da ilçe SGK Müdürlükleri’ne şahsen gitmeleri gerekmektedir.

Yetim aylıklarını emekli sandığı sigorta birim kolundan alan, devlet çeyiz desteğini alabilmek için başvurularını Ankara’da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na gidip tamamlamalılar.

Devlet çeyiz desteği ödeme aşamaları

Öncelikle evlilik hazırlığı yapan çiftler evlilik tarihlerine 6 ay gibi bir süre kaldığında başvurularını yapmalılar.

Başvuru işleminin yapılmasının ardından on gün içinde evraklar ile belgeleri bakanlığa göndermek gerekiyor.

Bakanlığa gönderilen belgeler ile evraklar bakanlık tarafından detaylıca incelenir.

Başvuruları uygun olarak karar verilen çiftlerin banka hesaplarına çeyiz desteği ücreti yatar.

Ücretin yattığı gün evlilik yapacak çiftlerin hesaplarına para anında geçerek, çiftler evlilik için devlet tarafından yatırılan para yardımından yararlanırlar.

Devlet çeyiz desteğine haciz uygulaması yapılıyor mu?

Çeyiz desteği sorgulama işlemi

Devletten çeyiz desteği alanlara asla haciz işlemi uygulanmıyor. Ancak çiftlerin nafaka borçları varsa çeyiz desteği içinden kesiliyor.

Devletten alınan çeyiz desteği için istenilen şartlar yerine getirildikten sonra, çiftler hesaplarına yatacak para miktarını sorgulamak için e-Devlet’e e-Devlet şifreleri ve de T.C kimlik numaralarıyla giriş yapmalılar. Ayrıca, ALO 170 numarası aracılığı ile de çeyiz desteğiyle ilgili bilgileri öğrenebilirler.