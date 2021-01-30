Ceviz yetiştiriciliğinde kâr maliyet nasıl hesaplanır? Devlet destekli ceviz tetiştiriciliği kâr maliyet hesaplaması

Faydalı bitkilerin başında gelen ceviz yaprakları bile farklı alanlarda kullanılmakta.Ceviz üretimin de dünyada 4. Sırada yer alırken ülkemizde ise vatandaşlarımız için ceviz oldukça sevilmekte. Uzmanlar ise bu durumda kapama bahçelerde yetiştirilmesi gerektiğini ve bu kapama bahçelerin sayılarının artmasından yana.En önemli husus ise tohum ve dikilen fidanların oldukça kaliteli olması gerekiyor.Ülkemizde cevizlerin %75’lik kısmı maalesef ithaldir. Üretimimiz ne kadar çok olsa da ülkemize yetemiyoruz.Bunun en büyük sebebi ise ceviz dikimi sırasında kaliteli aşamalar elde edemeyişimiz. İstenilen gibi dikimler yapılır ise bu durum değişiklik gösterir.

Ceviz ağacı nasıl dikilir?

Ceviz ağaçlarının boyları genellikle 30 metreye kadar ulaşabilir. Ceviz ağacın yetiştirilmesi için bulunduğu ortamın çok fazla sıcak olmaması gerekmektedir.Sıcaklığın en fazla 37-38 dereceden sonra ceviz ağacı fayda vermeye bilir ve kalitenin düşmesine sebep olur.Ağaç köklerinin 3-4 cm kadar aşağı inebilir.Toprak sus tutmaması gerekmektedir.

Ceviz ağaçlarından sonuç elde edilebilmesi için 10 yıl kadar beklemek gerekir. Bu yüzden daha hızlı elde edebilmek için cevizler genellikle aşılanmaktadır. Aşılı olmayan cevizi 10 yıl bekledikten sonra da verimli sonuç almak kesin değildir.

Devlet destekli ceviz bahçesi nasıl kurulur?

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Devletin sağladığı tarımsal desteğin en büyük amacı; tarım arazi seviyelerini yükselterek ceviz üretiminin de başarılı sonuçlar elde etmektir.Devletiçin 2 yöntem sunmuştur bunlardan

olarak verilmektedir. Bu 2 yöntemden yararlanabilmeniz için ilk önce bir projeye sahip olmanız gerekmektedir.Projeyle birlikte düşünülen alan için toprak analizinin yapılmış olması gerekmektedir. Toprak analizi gibi bölge iklimi, dikim alanının büyüklüğü, merkeze yakınlığı ve elektrik su gibi üretimlerinin olması gibi çeşitli şartlar mevcuttur. Bu şartların sağlanmadığı sürece devlet desteği vermemektedir.

Projeye sahip olan birey Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine giderek ilk defa proje hazırlayanlar için destek verilmektedir.Devlet arsa dönümü başına vereceği destek 1000 TL olarak belirlenmiştir.Destekten yararlanabilmeniz için ise sunulmuş olan projenin onaylanması gerekmektedir.

