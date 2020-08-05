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Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

İzmir'in Çeşme İlçesi Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirilerek yerine İzmir Vali Yardımcısı atandı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:19
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
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Son dönemlerde korona-virüs önlemlerinin alınmaması ve Ukraynalı güzel Daria Kyryliuk'un darp edilmesiyle gündeme gelen Çeşme'de flash bir karar ile Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara değişti.Kara Manisa Vali Yardımcılığı görevine getirildi.


Çeşme Kaymakamlığı'na atanan yeni isim ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı oldu.

Bu değişikliğin sebebi ise Çeşme artan fahiş fiyatlar ve korona-virüse karşı önlemlerin yetersiz kalaması ve sosyal mesefanin sıfır olması olarak gösterildi.



Son Güncelleme: 05.08.2020 20:27
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