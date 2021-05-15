CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması

CertiK ne oluyor?

Certik, güvenlik önceliği olan, DeFi ile NFTs gibi kritik işlevli uygulamaları yürüten Proof-of-Stake blockchainidir. Certik, akıllı sözleşmeleri dAppslara güç vermektedir.

CertiK ekosistemi,, DeepSEA derleyicisi, CertiK Sanal Makinesi (CVM) ile CertiKOS dahil olacak şekilde blockchain seviyesinin altında olan güvenlik katmanlarından oluşmaktadır.

Certik sistemi oldukça özel kullanım durumları adına geliştirilmiş bir coindir. Protokol üstünde, PoS sisteminden geliştirilmiş olan delegasyonlu Proff of Stake (DPOS) sistemi ile Cosmos yazılım geliştirme kiti (SDK) kullanılmaktadır.

Certik’in en büyük başarısı, merkezsiz bir platformda kanıtlanabilir güvenin sağlanmasıdır. Certik güvenlik uygulamaları yanı sıra, performans ile token ekonomisi alanına da hitap etmektedir.

CertiK CTK coinin sahibi kim?

Certik platformu ve yerel tokenini CTK Certik Vakfı destekliyor.

CertiK Chain ne oluyor?

CertiK Zinciri ne oluyor?

CertiK Chain, CertiK ekositemini taşıyan blockchain protokolü. CertiK Chain blockchainler arası işlem yapabilme gücüne vardır ve güvenlik anlayışı ile öne plana çıkmayı başarmıştır.

CertiK Chain, DeFi, NFT'ler ile otonom araçlar da dahil olacak şekilde görev bakımından kritik uygulamaların güvenilir olarak yürütülmesi adına güvenlik öncelikli, delege edilmiş bir kanıt kanıtı blok zinciridir. CertiK Chain, tam EVM ile Hyperledger Burrow uyumluluğunun dışında eWASM ile Ant Financial AntChain ile uyumluluğa sahip olan Cosmos Hub olarak oluşturulmuş çapraz zincir uyumluluğuna öncelik verketedir. Protokoller arasında, blok zinciri projeleri, zincir içi işlemlerin gerçek zamanlı korumalarını sağlayan ve çok çeşitli kötü niyetli güvenlik açıklarını ortaya çıkmadan önce belirleyerek işaretleyen Security Oracle’yle güvenlik iç görüleri alabiliyor. Güvenlik puanının seviyesine bağlı olarak, herhangi bir protokolün denetlenmiş blok zinciri projeleri, esnek bir olan CertiKShield üyeliğine uygun olabiliyor. Güvenlik sorunlarından doayı geri dönüşü olmayan bir biçimde kaybolmuş olan ya da çalınmış olan herhangi bir kripto varlığı için merkezi olmayan geri ödeme sistemidir. CertiKShield üyelikleri, bu uygun blok zinciri projelerinin bütün topluluk üyelerine açık ve beklenmedik bir durum yaşanması halinde kripto varlık sahiplerine bir güvenlik ağı sağlamaktadır.

Projeler, yerel olarak Ethereum Foundation, Qtum Foundation ile IBM tarafından desteklenen hiper-güvenli bir programlama dili olan DeepSEA'da kodlanabiliyor. DeepSEA, EVM’yle tamamen uyumlu olan CertiK Virtual Machine (CVM) ile doğrudan çalışıyor. CVM, akıllı sözleşme ve blok zinciri güvenlik bilgilerini yenilikçi bir biçimde açığa çıkarıp, akıllı sözleşmelerin kararlarına riske erişmek, bunları kontrol etmek ve dahil etmek adına benzeri olmayan yollar sağlamaktadır. CTK, Security Oracle ile CertiKShield sistemlerini çalıştırmak, CertiK Chain'in gaz tüketimini ödemek ile ağ içinde ki yönetişim kararları adına oylama gibi zincir üzeri işlevler için çekirdek yardımcı program olarak hizmet sunan CertiK Chain'in yerel dijital kamu hizmet yakıtıdır.

Güvenlik Oracle ne oluyor?

Güvenlik Oracle, DeFi'de kullanılanlar gibi görev bakımından kritik akıllı sözleşmelerin güvenilirliğini değerlendirmek adına endüstri lideri güvenlik teknolojilerini kullanan merkezi olmayan bir operatör ağı tarafından oluşturuluyor. Bu gerçek zamanlı, güncellenebilir puanlar karşılığında, bu operatörler CTK ödülleri alıyor. Güvenlik Oracle, herhangi bir protokolle beraber çalışabiliyor ve kullanıcılarının akıllı sözleşmeler ile etkileşim kurması öncesinde eğitimli kararlar almasına imkan sunuyor. Güvenlik Oracle ile entegre akıllı sözleşmeler, kripto varlık kaybı gibi durumların önüne geçerek kötü niyetli işlemlerin gerçekleşmesini işaretleyerek önleyebiliyor.

CertiKShield ne oluyor?

CertiKShield, herhangi bir protokolden kaybolmuş ya da çalınmış olan kripto para biriminin geri ödemesini sağlayan merkezi olmayan bir üyelik sistemi. Geri ödeme kararları tamamen, blockchain projeleri ya da bireysel topluluk destekçileri olabilecek CertiKShield üyelerinin takdirine bağlı olarak alınmaktadır. Üyeler, Teminat Sağlayıcı olarak kendi teminatlarına katkıda bulunup, Kalkan Alıcıları olarak kriptoları adına koruma satın alıp ya da ikisini de beraber yapıp katılabiliyorlarr. Teminat Sağlayıcıları, stake edilmiş CTK'larında stake ödüllerini kazanırken, ayrıca Shield Purchasers tarafından sağlanan ücretlerden pay alıyorlar. Kalkan Alıcıları, kendi kripto varlıkları için geri ödeme olarak kullanılacak şekilde Havuzdan fon ayırarak CTK'da doğrudan Teminat Sağlayıcılara giden bir ücret öderler. Herkes tarafından görülebilen, denetlenen müşterilerin büyüyen bir listesi burada bulunabiliyor.

DeepSEA ne oluyor?

DeepSEA, CVM, EVM, eWASM ile Ant Financial'ın AntChain’le uyumlu güvenli bir programlama dili ve derleyici araç zinciri. DeepSEA, hiper güvenli programlama dilini ilerletmek adına Ethereum, IBM-Columbia ile Qtum'dan araştırma hibeleri almıştır. DeepSEA'da kodlama yapıldığı zaman, hedeflenen spesifikasyon’la gerçek kod arasında olan uyumu kanıtlamak adına matematiksel kanıtlar otomatik olarak üretiliyor ve daha fazla resmi doğrulama ve doğruluk derinliğine onay veriliyor.

CertiK Sanal Makine (CVM) ne oluyor?

EVM’yle tamamen uyumlu olmasıyla beraber, CVM, dünya çapında bilgisayarlarda olan önde gelen evrensel VM'yi, x86–64 işletim sistemi süreç modeli ile gelecekte arm64 için olası genişletmeleri takip edebilecek biçimdi tasarlanmıştır. CVM, zincir içi güvenlik parametrelerinin, akıllı sözleşmelerin risk toleranslarına uygun şekilde birbirleri ile farklı biçimde etkileşimde olmasına izin vermesini sağlıyor. Ek olarak, CVM, akıllı sözleşmelerin (özellikle henüz güvence altına alınmamış olanların) çalışmasını sistemin geri kalanından izole edip akıllı sözleşme sanal alanını desteklemek için tasarlanmıştır.