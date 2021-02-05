Cep telefonuna eklenen vergiler nelerdir ve telefon vergi hesaplama nasıl yapılır?

Günlük hayatımızın bir parçası olan cep telefonu fiyatları, ülkemizde doların sürekli yükselmesiyle birlikte yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Birçok kişi telefonun yüksek fiyatı nedeniyle telefon vergisinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.
Yurtdışında daha ucuz olan ancak ülkemizde yüksek fiyatlarla satılan telefonlardan alınan vergiler son güncellemeyle beraber artırıldı. Telefon modeline ve markasına göre değişen telefon vergisini hesaplayarak hangi vergiyi ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Telefon Vergi Hesaplama 2021
Ülkemizde yıllardır cep telefonlarından ÖTV, KDV ve TRT hisseleri yasal olarak alınmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi, müteakip ek düzenlemelerle bu vergi dilimlerine taşınmıştır.
Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), TRT Bandrollü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi ile telefonların fiyatı önemli ölçüde arttı.
Bu vergilere ek olarak özel iletişim vergisi (ÖTV) cihaza değil faturaya yansır ve fatura üzerinde ödenir.
Cep Telefonuna Eklenen Vergiler
Cep telefonundan alınan vergilerse;
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %25
Katma Değer Vergisi (KDV): %18
TRT Bandrolü: %10
Daha önceleri %6 olan TRT payı %10 yükselmiştir.
|
Vergi ve diğer yasal kesintiler (TL)
|
1000
|
2000
|
3000
|
4000
|
5000
|
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi
|
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
TRT Bandrolü
|
101
|
202
|
303
|
404
|
505
|
ÖTV Matrahı
|
1111
|
2222
|
3333
|
4444
|
5555
|
ÖTV Tutarı
|
444
|
1111
|
|
2222
|
2778
|
KDV Matrahı
|
1555
|
3333
|
5000
|
6666
|
8333
|
KDV Tutarı
|
280
|
600
|
900
|
1200
|
1500
|
Toplam Vergi Tutarı (yeni)
|
835
|
1933
|
2899
|
3866
|
4832
|
Toplam Vergi Tutarı (eski)
|
817
|
1894
|
2841
|
3788
|
4735
|
Fark
|
18
|
39
|
58
|
78
|
97
Yukarıdaki tablodaki hesaplama 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar fiyatlandırılan telefonlar içindir. 1000 TL telefon için ödeyeceğiniz vergi 835 TL olurken 5000 TL telefon için ödeyeceğiniz vergi 4832 TL.
Cep Telefon Vergi Hesaplama 2021
Telefon vergisinin hesaplanmasında cep telefonlarından alınan ÖTV 640 TL'ye kadar olan telefonlar için %25 iken, 640 - 1500 TL arasındaki cep telefonları için ÖTV oranı %40'a yükselmektedir. Telefon 1500 TL'nin üzerinde ise ÖTV matrahı %50'dir.
KDV oranı %18 olan bu telefonlara Kültür ve Turizm Bakanlığı adına %10 TRT payı ve %1 ilave edilecek.
Telefon Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Telefon vergisi hesaplamasında devlet tarafından alınan tüm vergilere ek olarak telefonunuzu yanınızda getirmek isterseniz 1838 TL IMEI kayıt ücreti alınacaktır. Telefonunuzu yurt dışından alırken herhangi bir ek vergi ödemezsiniz ancak giriş ücreti adı altındaki IMEI kayıt ücreti 1838 TL'dir.