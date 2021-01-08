Cep telefonu kredisini sağlayan bankalar ve anlaşmalı teknoloji şirketleri

Günümüzün ihtiyaçlarından biri olan cep telefonları, anlık iletişim ve çeşitli görevleri kolaylaştırmak için çok önemlidir. Hemen hemen herkeste olan cihazlar, her yerde nakit olarak satın alınabilir. Çünkü yasa, elektronik cihazların taksitlendirme yöntemini kısıtlamakta ve kredi dışında başka cihazların satışı için taksitli ödeme yöntemlerinin kullanılmasını yasaklamaktadır. Bu durum telefon satın almak isteyen ancak nakit parası olmayan insanları kredi çekmeye zorlar.

Bu durumun farkında olan büyük teknoloji şirketleri, çok sayıda banka ile anlaşmalar yaparak, müşterilerine uygun ve ödemesi kolay bir şekilde telefon satın alma fırsatı sunmuştur. Bu yüzden düşük faiz oranları ile telefona taksitli ödüyormuş gibi sahip olabilirsiniz. Vatan Bilgisayar, ülkenin en büyük teknoloji devi ve cihaz satın almak için kredi çekmenizi sağlayan lider şirketlerden biridir. Ayrıca Teknosa, MediaMarkt ve bazı e-ticaret siteleri de krediyle cihaz satın alma imkânı sunmaktadır. Ancak en popüler firma düşük faiz oranlarına ve çok çeşitli ödeme yöntemlerine sahip olan Vatan Bilgisayar olmaktadır.

Kredi ile cihaz satın almak

Cihaz satın almak için telefon kredisi kullanmak, taksitle satın almak gibidir. Çekilen kredi, belirli bir süre içinde vadesi gelen taksitli ödeme gibi aylık olarak ödenir. Bu noktada tek fark, kredi ve cihaz bedelinin doğrudan satıcı firmaya geçmesidir. Sonraki tüm ödemeler, kredinin çekildiği bankaya iade edilecektir.

Diğer bir deyişle, tek ödeme alıcınız bankadır. Bu, taksitle ödemeye göre daha avantajlı ve daha güvenlidir. Bu şekilde cihaz satın almaya karar verirseniz, daha önce hizmet vermiş banka ve şirketlerle iletişime geçebilirsiniz. Genel olarak, kredi limitinizi geri çekmek ve cihazı buna göre satın almak için T.C. kimlik numarası ile yapılan başvuru ile kullanıp kullanamayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

Kredi Çekmek İçin

Cep telefonu kredisi kullanabilmek için herhangi bir kredi gibi belirli koşulları sağlamalısınız. Sonunda kredi kullanılacak ve bankada resmi olarak bir hesap oluşturulacak. Bu, bankaların müşteriler arasında güven ve teminat aramasına neden olur. Kredi almak istiyorsanız, önce herhangi bir bankanın kara listesine girmemeli ve (varsa) düzenli ödeme yapmamalısınız.

Ayrıca, kredi puanınızı düşürecek durumlardan kaçınmak için yüksek bir kredi puanı tutmalısınız. Kredi puanınız yeterince yüksekse ve kredi almanın önünde resmi veya mali engel yoksa, cep telefonunuz için kolayca kredi kullanabilirsiniz. Bu noktada doğrudan Vatan, MediaMarkt veya Teknosa ile iletişime geçmeniz krediyi sorgulamanızı ve kullanmanızı kolaylaştıracaktır.

Hangi bankalardan cep telefonu için kredi alınabiliyor?

Kredi kullanmak için sadece şirketle değil, doğrudan bankayla da iletişime geçebilirsiniz. Şu anda birçok banka her banka için farklı kredi seçenekleri sunuyor. Ancak ödemeleri daha rahat ve güvenli hale getirmek için bir teknoloji firması ile anlaşmalı bir banka ile iş birliği yapmakta fayda var.

Cep telefonlarına kredi sağlayan bazı bankalar;

Garanti,

Fibabanka,

İş Bankası,

Vakıfbank,

Halkbank,

Finansbank.

Bu bankalar ile iletişime geçerek cihaz kredilerini kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Cep telefonu için kredi şartları neler?

Pek çok insan normal bir kredi sistemi gibi cihaz kredisi kullanmak ister. Bu kredilerden yararlanabilmek için normal krediler için geçerli olan şartların sağlanması önemlidir. Karşılanması gereken koşullardan biri de yüksek kredi notuna sahip olmaktır.

Aranan diğer şartlar ise şu şekilde listelenebilir:

Herhangi bir banka tarafından kara listeye alınmamış,

Var ise kredinin tamamını düzenli olarak ödüyor olmak,

Resmi engeli olmaması,

Maddi açıdan yeterli olması.

Bazı koşullar da bankadan bankaya değişebilir. Bu koşullar hakkında daha detaylı bilgi almak için bankanın canlı destek servisi ile iletişim kurabilirsiniz.

Cep telefonu için kredi almanın avantajları neler?

Devlet ile anlaşan teknoloji şirketlerinin bankalarla anlaşmaya varmasını kısıtlayan taksitli ödeme seçeneği ile birlikte bankalar cep telefonu kredisi vermeye başladı. Bu, kullanıcıları bankayla iletişime geçmeye zorlar ve cihazı taksitle satın almak isteyenlerin kredi ödemesi gerekir. Bu zorunlu durumun birçok avantajı vardır.

Bu avantajlardan bazıları;

Daha fazla ödeme noktasıyla kolay ödeme,

Bankaların sunduğu hizmetler daha güvenli,

Firmanın taksitle ödeme yapamama durumunu ortadan kaldırır,

Bankalar ödemeleri daha düzenli ve net bir şekilde yapabilirler.

Bu avantaj kapsamında banka ile anlaşmaya varılmış ve sistem resmen kabul edilmiştir.

Cep telefonu kredilerine nasıl başvuruluyor?

Cep telefonu kredisi almak istiyorsanız birden fazla kanala başvurabilirsiniz. Birçok uygulama kanalı olmakla birlikte en basit ve en çok tercih edileni doğrudan teknoloji firmasına başvurmaktır.

Diğer uygulama kanalları şu şekilde sıralanabilir:

kredi alınacak ola şirketin mobil uygulaması ve web sitesi,

Tercih edilen bankanın herhangi bir şubesi,

Tercih edilen banka müşteri hizmetleri,

SMS ile başvuru.

Bunlardan herhangi bir uygun yöntemi seçebilir veya doğrudan teknoloji şirketine başvurabilirsiniz.

Onaylanma süreci ve sonrası

Gerekli şartları karşılıyorsanız başvurduğunuz kredi onaylanacak ve kısa süre içinde tarafınıza bildirilecektir. Ancak gerekli koşulları yerine getirmezseniz ve para çekmeye uygun değilseniz, kredi limitiniz olumsuz sonuç doğuracak ve cihazın kredi limitini geri çekmenize izin verilmeyecektir.

Kredi ödemesi nasıl yapılıyor?

Bir banka kullanırsanız veya doğrudan bir teknoloji şirketinin başvurusu yoluyla bir kredi verirseniz, krediyi nasıl ödeyeceğinizi ve diğer vade seçeneklerini bankanızla görüşebilir ve tartışabilirsiniz. Vade seçenekleri genellikle 4-6-8 ve en fazla 12 olacak şekilde verilmektedir.

Bu vade seçenekleri arasında en çok tercih edileni genellikle 6 veya 12 taksittir. Ancak vade süresi satın alınacak cihazın fiyatına ve satın alınacak firmaya göre değişiklik gösterebilir. Bu detaylar genellikle teknoloji şirketi tarafından belirlenir.

Kredi ödemesi aksatılırsa ne olur?

Cep telefonu satın almak ve kredi başvurusuna müracaat etmiş ve onay alarak alışveriş yaptıysanız, kredi ödemeniz belirtilen tarihte başlayacaktır. Satın alma tarihinize göre belirlenen ödeme tarihi, gecikme olmaksızın son ödeme tarihidir. Banka 2 veya 3 günlük ödemesiz süreye izin verse de bankada bir hesabınız varsa oradan para çekeceksiniz.

Bu durumda, kullanıcı bakiyeniz eksi sayıya düşecektir ve ayın sonunda eksi bir sayıya düşen minimum bakiyeyi ödemeniz gerekir. Art arda iki ay ödenmemiş ödemeler için genellikle bir soruşturma başlatılır. Bu durum, bir kişinin kredi puanını olumsuz yönde etkileyecektir.

Ödeme kanalları neler?

Krediyle bir cep telefonu satın aldıysanız, kullanım sırasında ödeme tarihi ve ödeme kanalı size bildirilecektir. Standart kredi ödemelerinde olduğu gibi, ödemeler bankalar, mobil bankacılık veya ATM aracılığıyla yapılabilir, ancak bazı bankalarda ödeme, cihazı satın alan teknoloji şirketi aracılığıyla da yapılabilir.

Vatan Bilgisayar müşterileri sıklıkla bu ödeme yöntemini tercih etmekte ve diğer teknoloji firmaları da bu yolu tercih etmektedir. Ancak en güvenli ve en uygun ödeme kanalı, banka hesabınız üzerinden vereceğiniz otomatik ödeme talimatıdır. Bu sayede gün geldiğinde hiçbir çaba sarf etmeden ödemeniz otomatik olarak yapılabilmektedir.