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Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?

Çelik kapı montaj işçisi, müşterilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda ölçüyü alan, imal edilmiş kapıları sevkiyattan alıp belirtilen adreste takmakla görevli olan kişidir. Peki, çelik kapı montaj işçisi maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

21 Kasım 2021 Pazar 14:06
Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?
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Çelik kapı montaj işçisi, müşterilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda ölçüyü alan, imal edilmiş kapıları sevkiyattan alıp belirtilen adreste takmakla görevli olan kişidir. 

Çelik kapı montaj işçisi maaşları ne kadardır?

Çelik kapı montaj işçilerinin aylık kazançları ortalama 3460 TL'dir. Bu işi yapan kişiler aylık minimum 2826 TL kazanırken, maksimum kazançları da 5350 TL'dir.

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Çelik kapı montaj işçisi ne iş yapıyor?

Çelik kapı montaj işçilerinin yaptığı iş şunlardır;

- Müşteri adresine giderek ölçüm alımı,

- Takılması gereken kapılar sevkiyattan alarak montaj yapılacak adrese götürme,

- Montaj malzemelerinin takılması gereken kapı yerine taşınması,

- Takılacak yerde mevcut bulunan kapının sökülmesi,

- Çelik kapıyı yerine alıştırmak için 2 parça halinde olan kasanın birbirine bağlanması,

- Kasaların teraziye alınarak sabitlenmesi,

- Bağlanan kasaya kanat takarak çapına bakıp, kasata tam oturup oturmadığının kontrolünün sağlanması,

- Kasanın yanlarında kalan boşlukların beton ile doldurulması,

- Conta ile karşılıklarının takılması,

- Kırılmış olan yerlerin alçı ile kapatılması,

- Mermer eşiklerinin koyulması,

- Çalışma alanının temizlenmesi.

Meslek ana grubu

Tesis ile makine operatörü ve montajcılardır.

Meslek alt ana grubu

Montajcılardır

Meslek grubu

Montajcılardır

Meslek birim grubu

Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılardır

Çelik kapı montaj işçisi meslek kodu

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 8219.05'tir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 14:06
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