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Cedric Gerard kimdir? Thodex'in vurgunu önceden nasıl gördü?

Kripto para borsası Thodex’deki 2 milyar dolarlık vurgun iddialarından sonra herkesin gözü kripto para borsasına döndü. Sosyal medyada bir kullanıcının yaşadığı skandalın ortaya çıkışından 4 gün önce Thodex’teki dikkat çeken hareketliliği paylaşmıştı. Peki, Cedric Gerard kimdir? Thodex’in vurgunu önceden nasıl gördü? İşte detaylar…

22 Nisan 2021 Perşembe 22:27
Cedric Gerard kimdir? Thodex'in vurgunu önceden nasıl gördü?
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Kripto para şirketi Thodex’in işlemlerini durdurması ve kurucusu Faruk Fatih Özer’in 21 Nisan Çarşamba günü Anavutluk başkenti Tiran’a kaçtığının belirlenmesinden sonra şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medya ağı Twitter’da Cedric Gerard isimli bir kullanıcı, Thodex’in geçen günlerde piyasa fiyatının %30 altına Dogecoin satışı yaptığını ve kripto paralarını almayı isteyenlere izin vermediğini belirtti. Gerard, Thodex’in 24 saat içerisinde neredeyse 500 milyon dolarlık Dogecoin satışı yaptığını yazarak düşük işlem fiyatını gösteren ekran görüntüsünü yayınladı.

“Bu kaçış stratejisine benziyor”

Sosyal medya kullanıcısının tweetinde, “Türk borsası Thodex’i inceliyor musunuz? Dogecoin’i %30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınız zaman alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Tüm bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içerisinde 500 milyon doların üstünde Dogecoin ticareti yaptılar” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kripto para borsası Thodex’in işlemler ile kapanması ve şirketin sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı iddialarından sonrasında harekete geçen MASAK, şirketin bütün hesaplarına bloke koydu. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter’dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye geri döneceğini belirtti. Mağdur ve şirkette çalışmakta olanların ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde devam edilmekte. Şu ana dek gözaltına alınan kimse yok.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
CedricGerardKimThodex
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