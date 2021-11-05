Çay Servis Elemanı (Askıcı) olarak çalışan kişiler aylık kaç TL maaş alıyor?

Çay servisi etmede görevlendirilen elemanlar olarak çalışan askıcılar, müşterileriyle birebir ilgilenen, ihtiyaçlarını karşılayan kişiler olarak çalışıyorlar. Herkesin vazgeçilmezi olan çay, kahve, meyveli içecekler, bitki çayları gibi her çeşit içeceklerin servisini hazırlayan kişiler olarak görevlerini eksiksiz yerine getiriyorlar. Askıcılar, müşterilerinin isteklerine göre farklı çeşitlerde içecekleri hazırlayarak doğru bir şekilde teslim etme işini yerine getiriyor. Daha sonrasında boşalan bardakları toplama işini de yapmakla görevli kılınabiliyor.

Askıcı aylık ne kadar maaş alıyor? Askıcı olarak çalışan kişilerin aylık ortalama geliri 3 bin 160 TL olarak belirleniyor. Askıcı olarak çalışan kişiler, aylık en az 2 bin 286 TL gelir elde edebilirken en yüksek ise 3 bin 380 TL gelire sahip olabiliyorlar.

Çay servis elemanı olarak çalışmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.