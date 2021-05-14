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Casper (CSPR) coin nedir? CSPR Token açıklaması

Kripto para borsası çalışması olan Casper (CSPR) coin, inşaatçılar tarafından desteklenen açık ağlar oluşturmaya devam ediyor. Ethereuma bağlı Casper, vatandaşlar tarafından Casper (CSPR) coin nedir? sorularına yanıt arıyor. Casper CSPR Token açıklaması ve Casper CSPR hakkında merak edilenler haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 18:46
Casper (CSPR) coin nedir? CSPR Token açıklaması
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İlk canlı Proof of Stake blok zinciri olan Casper, Coinlist borsasında listelenmektedir. Kripto para borsası çalışması olan Casper, Labs şirkete bağlı. Şirketin amacı ise Casper coin blok zincirini ana akıma getirirken inşaatçılar tarafından desteklenen şeffaf ağlar oluşturmayı hedefliyor.

Jetonları tamamlayarak ağ katılımcıları jetonları hesaplama ücretlerini ödemek için kullanılmaktadır. Orijinal CBS Casper spesifikasyonlardan oluşturulurken işlemleri daha hızlı şekilde yürütmektedir.

Proof of Stake olan blok zinciri olurken ağı ilk yerel tokendir. CSPR’ye güvenilen token satışları CoinList aracılığı ile kullanım sağlamaktadır. ICO projesi (Initial coin offering) toplanan ilk para olmaktadır. Yatırımcılara finansal destek sunan Casper yatırımcılara proje hakkında destek sunarken kazanç elde edilmesi için düşünme fırsatı sunar.  Ön satışta daha önce Flow fiyatı 400 kat artarken yatırımcılar bu anlamda projeye oldukça ilgi göstermektedir.

Gate.io borsasında satışı bulunan CSPR, kayıt almak için bu adrese girerek referanslı kayıt oluşturabilirsiniz.

Ön satışları 3 seçenek ile yapılırken 350 bin kişi coin almak için başvuruda bulundu. 4.ön satışa hazırlanan CSPR, satışta en yüksek 100 USD alış yapılacağını sonuç olarak toplamda 15 bin kişinin bu satıştan yararlanacağını duyurdu.

Casper ön satışında 1.opsiyon 0,015 usd'den 800 milyon token, 2.opsiyon 0,02 usd'den 400 milyon token, 3.opsiyonda ise 0,003 usd'den 400 milyon token satış yapılmıştır.

1 yıl kilitli kalmak koşulu ile Casper coini 0.015 dolardan alma imkanı verirken ikinci opsiyon min 50 bin dolarla 0.02 dolardan fakat 6 ay kilitli 3. opsiyon ise 0.03 dolardan min 100 dolar ile 40 gün kilit şartı sunuyor. Opsiyon 1 23 mart türkiye saati ile gece 3 te, opsiyon 2 25 mart saat gece 3’te opsiyon 3 ise 26 mart gece 3’te yapılacaktır. katılabilmek için saat 2 de sıraya girmiş olmak gerekiyor.

Uzunn vade için yatırım imkan sunan proje maliyeti yüksek olmadığı için güvenilir bir proje olarak kendini tanıttı.

Casper Labs ne demek?

Optimize edilmiş açık kaynaklı blok zinciri olan Casper’i geliştirmektedir Networku en uygun şekilde ölçelerek destekleyen upgrade şekilde oluşturulur. Eş zamanlı çalışma imkanı sunan proje sharding’in yan zincirleri arasında yer alır.

Donanımlı ve gereken alyapıya sahip olan araçlariçin deneyim keyfi  hedeflenir. App üzerinden araçlar yazılır. Kişisel bilgisayarda blockchain ile çalışan uygulamalar yazmak için Web Assembly (Wasm) ile derlenen herhangi bir dili kullanma önerilir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Casper CsprCoin
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