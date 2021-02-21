Çarşamba fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Çarşamba fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

21 Şubat Pazar günü Çarşamba’da uygulanacak olan fındık fiyatları belli oldu. Çarşamba’da fındık fiyatları için en düşük fiyat 21,50 TL olarak belirlendi. Satışlarını henüz gerçekleştirmeyen üreticiler güncel fındık fiyatlarına göre satış yapacak. Üreticilerin son mahsullerini satışa çıkardığı fındığın fiyatları il ve ilçe bazında farklılık göstermektedir. Buna göre Samsun’un ilçeleri olan Terme ve Çarşamba’da fındık fiyatları farklıdır.

Fındık fiyatları sezonu düşüş ile kapattı. Bu sezon fındık fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi de beklenmiyor. Ancak TMO’nun geçen sezondaki gibi fındık alımı yapması halinde piyasadaki fındığın fazlalaşmasıyla fiyatlarda bir düşü meydana gelebilir.

21 Şubat 2020 Pazar Çarşamba güncel fındık fiyatları

TMO: 21, 50 TL – 22,50 TL

Çarşamba: 22, 50 – 23,50 TL