Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!

Carrefour markette sevgililer gününde indirimde olacak ürünler
Redmi Note 9 Pro 128 GB Akıllı Telefon = 3299 TL
Sevgililer Günü Pastası = 49,90 TL
Seçili PratikKullan At Ürün Çeşitlerinde = %25 İndirim
Horizon Mum Çeşitlerinde = %25 İndirim
Atkı ve bere çeşitlerinde = %30 İndirim
Takı çeşitlerinde = %20 İndirim
Kadın sabahlık = 54,99 TL
Kadın yünlü / havlu çorap = 6,99 TL
Saç boyalarında = %40 İndirim
Saç bakım ve saç şekillendirici çeşitlerinde = %40 İndirim
Şampuan ve saç kremi çeşitlerinde = %40 İndirim
Sevimli Peluş çeşitlerinde = %30 İndirim
Tablet çikolatalarda = %25 İndirim
Küçük elektrikli mutfak aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde = %25 İndirim
Son Güncelleme: 14.02.2021 23:44