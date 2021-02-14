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Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!

2021 yılı Sevgililer Gününe özel indirim fırsatları ile birbirinden güzel hediye alternatifi sunan Carrefour Marketlerde, kampanya 04 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında devam edecek.

14 Şubat 2021 Pazar 23:44
Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!
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Carrefour markette sevgililer gününde indirimde olacak ürünler

Redmi Note 9 Pro 128 GB Akıllı Telefon = 3299 TL

Sevgililer Günü Pastası = 49,90 TL

Seçili PratikKullan At Ürün Çeşitlerinde = %25 İndirim

Horizon Mum Çeşitlerinde = %25 İndirim

Atkı ve bere çeşitlerinde = %30 İndirim

Takı çeşitlerinde = %20 İndirim

Kadın sabahlık = 54,99 TL

Trueone marka kadın kadife düz / desenli pijama ültlarında = %20 İndirim

Kadın yünlü / havlu çorap = 6,99 TL

Saç boyalarında = %40 İndirim

Saç bakım ve saç şekillendirici çeşitlerinde = %40 İndirim

Şampuan ve saç kremi çeşitlerinde = %40 İndirim

Sevimli Peluş çeşitlerinde =  %30 İndirim

Tablet çikolatalarda =  %25 İndirim

Küçük elektrikli mutfak aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde = %25 İndirim



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:44
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Anahtar Kelimeler:
CarrefourMarketSevgililer GünüKampanya
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