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Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları

Doğumdan dolayı 16 hafta izin kullanmak zorunda kalan annelere, devlet tarafından doğum parası ödenir. Doğum yapan ve izne ayrılmak durumunda kalan anneler doğum parası, çalışmayan anneler ise süt parasını nasıl alacakları merak ediyor. Bu konuda araştırma yapan anneler, kimlerin doğum parası alacağını ve doğum parası almak için gereken şartları merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtı...

01 Mart 2021 Pazartesi 00:03
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
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Çalışan ancak doğum yaptığı için izne ayrılmak durumunda kalan anneler doğum parası, çalışmayan anneler ise süt para alıyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekler, aileleri rahatlatıyor. Peki, kimler doğum parası alabilir? Doğum parası ne kadar, şartları neler? İşte detaylar.

Doğum parası ücreti

Doğum parası çocuk sayısına göre değişmektedir. İlk çocuk için verilen ücret 300 TL’dir. İkinci çocuk için bu ücret 400 TL’ye çıkmaktadır. Üç ve daha fazlası için ise 600 TL ücret ödenmektedir.

Doğum parası alabilecek kişiler

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi kişiler doğum parası alabilirler. Bir defaya mahsus ödenen bu ücret, 15 Mayısıs 2015 sonrası doğan çocuklar için geçerlidir. 15 Mayısıs 2015 sonrası doğan çocuğunuz varsa başvuru yaparak doğum parası alabilirsiniz.

Doğum parasına başvuru yapmak

Doğum parasına başvuru yapmak isteyen kişiler, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru yapabilir. Kimlik Paylaşım Sistemi’ne yeni doğan çocuğu kaydederek, doğum parası için başvuruda bulunabilirler. Başvuru için dilekçe yazılmalı ve imzalanmalıdır. Bu işlemlerin ardından başvuru gerçekleşmiş olur.

Doğum parası almak için gereken şartlar

16 haftalık doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamak,

Sigortalık halinin sürmesi,

Doğum izni süresince iş yerinde çalışmamak,

Doğumun gerçekleşmiş olması,

Doğumun gerçekleşmesiyle bebeğin sağ olarak hayata gelmesi.

Bu şartlar sağlandığı takdirde, doğum parası almak için başvuru yapabilirsiniz.

Doğum parası sorgulama

Doğum parası sorgulamak için çeşitli yollar vardır. Bunlardan bir tanesi PTT şubesine giderek, sorgulama işlemini yaptırmak. Diğeri ise 444 1 788 numaralı hattı arayarak, sorgulama işlemini yaptırmak. Bir diğer yöntem ise e-Devlet üzerinden bu işlemi yapmak. E-Devlet’e Doğum Parası Sorgula yazarak, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Son yöntem ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hattı olan ALO 144’ü arayarak, işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Doğum parası kaç günde yatar?

Doğum parasını almak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru yaptığınız tarih, doğum parası ödemesi için önemlidir. Başvuru yaptığınız tarihten bir sonraki ayda, doğum parası ödemesi gerçekleşmiş olur. Ödemenizi PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla alabilirsiniz. Ödemenizi alabilmek için kimlik kartınızın yanınızda olması ve görevlilere gösterilmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:03
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Doğum ParasıSüt ParasıDoğum Parası şartlarıAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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