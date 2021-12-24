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Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor

SSK ve Bağ-Kur kendilerine bağlı olan fakat çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriyor. Peki kimlere maaş verilecek? İşte yanıtı…

24 Aralık 2021 Cuma 20:12
Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor
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Kamu görevlileri, askerler, işçiler ve birçok çalışan çeşitli kazalar sonucunda çalışmaya elverişsiz (malul) hale geliyor. SSK ve Bağ-Kur ise bu konuda önemli bir adım attı. Buna göre çalışmaya elverişsiz hale gelen çalışanların anne ve babalarına aylık olarak ödeme yapılacak. Bunu duyan vatandaşlar kimlere bu ödemenin yapılacağını öğrenmek üzere arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki kimlerin anne ve babalarına aylık ödemeler yapılacak?

Kimlerin Anne ve Babalarına Aylık Ödemeler Yapılacak?

Birçok sektörde çalışan fakat bir kaza sonucu malul olan işçilerin anne ve babalarına ödemeler yapılacak. Bunun dışında sigorta konusunda da yardımlar yapılacak. Bununla beraber işsiz kalan vatandaşların sigorta prim ödemeleri ise 3 ay boyunca SGK tarafından karşılanacak.


Son Güncelleme: 24.12.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-Kur
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