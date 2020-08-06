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Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!

Çalışma Bakanlığı açıkladı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan kişilere 1000 TL'lik yardım yapılacak. İhtiyaç sahiplerine PTT yardımı ile ulaştırılacak olan yardımın başvuruları dijital ortamdan gerçekleştirilecek.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:10
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
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Korona virüs dönemi ile birlikte zor durumda olan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılmaya başlandı. Birçok yardım yapan devlet, yardımlarına devam ederek ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeyi sürdürecek.

Pandemi sosyal yardım ödemesi olarak ortaya çıkan yeni destek ile birlikte maddi durumu kötü olan vatandaşlara 1000 TL’lik maddi destek sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destekler PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dijital ortam üzerinden başvurulan yardımın sonucu kısa sürede belirleniyor.

Hafta sonu 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları için şart yok!

Maddi desteğe ihtiyacı olan kişiler yeni başlatılan pandemi destek arasını almak için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapıyor. Başvurularda yoğunluk olmaması adına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılan başvurular, kısa süre içerisinde sonuçlanıyor. Başvurularını hafta sonu gerçekleştirecek olan vatandaşlar için ise gün şartı olmamaktadır. Buna göre hafta içi başvuru yapacak kişilerin T.C. numarasına göre başvuru günleri şu şekildedir:

  • 0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
  • 2 olan vatandaşlarımızın Salı,
  • 4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
  • 6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
  • 8 olan vatandaşlarımızın Cuma

Başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan destek kapsamında başvurular sadece dijital ortamdan alınmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan kişiler e-devlet sistemi üzerinden başvurularını kolayca yapabilmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri başvuru süreçlerini de e-devlet sistemi üzerinden izleyebilecekler.


Kişi bazlı yapılan başvuruların değerlendirmeleri hanelere göre yapılmaktadır. Bu neticede bir aileden başvuran kişi sayısı ve ailenin maddi durumu destek yardımı almaları konusunda göz önünde bulundurulmaktadır.

Başvurusu değerlendirilmeye alınmayacak kişileri de açıklayan Bakanlık onlar şu şekilde ifade etmiştir:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

İlk iki faz dönemi yardımlarından yararlanan kişilere verilmeyecek yardım üçüncü faz dönemi adı altında başvurularını almaya başlamıştır. Bu faz dönemi ile birlikte amaç diğer yardıma muhtaç vatandaşlara erişmektir.

 

 



Son Güncelleme: 06.08.2020 12:10
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